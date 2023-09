[株式会社パナドーム]

カフェ&ベーカリー「NONOJI」の姉妹店として2023年9月13日にオープン。



愛知県岡崎市で薬局事業、介護福祉事業、まちづくり事業を展開している株式会社パナドーム(本社:愛知県岡崎市牧御堂町溝畔14-1/代表取締役社長:藤井 伸昌、以下パナドーム)は、スコーン専門店「NONOJI THE SCONE(ノノジ ザ スコーン)」を2023年9月13日に開業いたします。





■「NONOJI THE SCONE」について

本店は、パナドームが運営するカフェ&ベーカリー「NONOJI(ノノジ)」の姉妹店として、2023年9月13日(水)にオープン。“おやつ時間においしい彩りを”をコンセプトに、素材にこだわったスコーンを店内で製造・販売いたします。





【商品ラインナップ】

お店に並ぶのは、全15種類のスコーン。そのうち7種類には、栄養価が高い食材として近年注目されているスーパーフードを使用しており、自然から生まれたスーパーフードならではの甘さ、香り、風味をお楽しみいただけるスコーンとなっております。また、日本では珍しいおかずスコーンも販売。おやつとしてはもちろん、どんなシーンにもフィットする色とりどりのラインナップで、お客様の日常に彩りと驚きをお届けいたします。





[定番スコーン]

・ハニージンジャー ¥290

・ざく切りイチジクくるみ ¥260

・アメリカンピーナッツバター ¥260

・Wチョコオレンジ ¥290

・チャイ ¥260

・自家製ドライトマトとベーコン ¥260

・枝豆チーズ ¥260

・大人のスイートポテト ¥260









[スーパーフード入りスコーン]

・オートミールチョコ(オートミール) ¥290

・ドライイチゴとクランベリー(ビーツ) ¥320

・キャラメルナッツ(グリーンバナナ) ¥290

・サクふわ竹炭デーツ(デーツ) ¥320

・モリンガホワイトチョコ(モリンガ) ¥290

・プレーンキヌア(キヌア) ¥260

・キャロットケーキ風(アシュワガンダ) ¥290









全商品、保存料や着色料は使用しておらず、大人はもちろん、お子様も美味しく安全に召し上がっていただけます。上記で紹介した商品の他に、旬の食材を使った季節限定商品や、地元岡崎市の食材を使った商品も販売予定です。



■店舗概要





NONOJI THE SCONE(ノノジ ザ スコーン)

所在地:愛知県岡崎市牧御堂町溝畔14-1

名鉄バス「牧御堂」バス停から徒歩3分

JR「岡崎駅」西口から徒歩23分

駐車場完備

連絡先:0564-73-0611

営 業:11:00~17:00

定休日:月・火







■本件に関するお問い合わせ先

TEL:0564-53-9690

MAIL:pr@panadome.com





■「NONOJI」について



管理栄養士が常駐するカフェ&ベーカリー。「普段をちょっぴり幸せにしてくれるパン」をコンセプトに、常時35種類のパンを手軽な価格で販売。定番のクロワッサンやロールパン、パンドミのほかに、デニッシュやハードパンなど、幅広い商品を展開しています。





■株式会社パナドームについて



1980年に愛知県岡崎市で創業。家電の販売・修理、住宅や水回りの修繕等を行う「生活支援事業」、薬の調剤を中心とした「薬局事業」、介護用品のレンタル・点検を行う「福祉事業」、岡崎市とともに取り組む「公民連携まちづくり事業」、健康を軸に食の提供を行う「飲食事業」と岡崎・幸田町エリアで複数の事業を展開。『なんでもない“ふだん”に幸せを届ける』というミッションを掲げ、地域に密着したライフサポートを行なっています。

・所在地:愛知県岡崎市牧御堂町溝畔14-1

・代表者:藤井 伸昌

・設立:昭和60年10月

・WEBサイト:https://panadome.com/



