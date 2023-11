[株式会社ヴィーナスジャパン]

掛川有機抹茶を贅沢に使用!トレーニング後に一杯ご試飲いただけるプランがスタート



女性による女性のためのジム「Spice Up Fitness」の運営、フィットネス機器およびフィットネス用品の輸入販売をする株式会社ヴィーナスジャパンは、代表を務める岡部 友がプロデュースする、世界最高品質のアイルランド産グラスフェッドホエイプロテイン100%を使用した女性のためのプロテイン「ピュアダイアモンド」シリーズから、掛川有機抹茶を贅沢に使用した上品で芳醇な味わいの「PURE DIAMOND:GRASS FED PROTEIN 100」“抹茶ラテ”フレーバーを新発売します。(https://purediamond.official.ec/)



そちらに合わせ全国5店舗ある『Spice Up Fitness』(https://www.spiceupfitness.com/)より原宿店・梅田店・名古屋店では、発売開始日の11月28日(火)より、店舗でも「体験パーソナルトレーニング」をお受けいただいた方に、運動効率を高めるトレーニング後に一杯ご試飲いただけるプランが始まります。







GRASS FED PROTEIN 100(グラスフェッドプロテイン100)は、コーヒー・紅茶感覚で飲める新感覚のプロテインです。人工肥料や農薬の使用率が世界で最も低いとされる「アイルランドの牧場で育てられた牛のミルク」より精製された、安心安全なプロテインを使用しており、身体への負担が少ないプロテインとして、健康志向の女性に注目されています。

人工甘味料・砂糖・香料はもちろん不使用で、世界最高レベルの品質を実現しています。



今回新発売する抹茶ラテフレーバーは、「松下園の有機茶葉(新茶)」を100%使用しており、芳醇な香りと季節の味わいが心身にしみわたります。

さらに、新鮮な美味しさはもちろんのこと、安全な製品の生産に注力しています。松下園は、茶葉で有名な静岡県掛川市内にあり、抹茶加工に至るまでの一連のプロセスが、「有機JAS認証」および「IFOAM認証」に基づいて生産。加えて、「茶葉を丸ごといただく有機抹茶生産」に取り組んでいるため、生態系の維持や地域の環境保全にも貢献しています。<参考>https://suppinn.com/about/



「抹茶」に入ったカテキンには、動脈硬化の抑制作用や活性酸素除去効果もあり、細胞を若く保つためアンチエイジングとして注目されています。



さらにカテキンは食事の脂肪吸収を抑制し、体脂肪の燃焼能力アップを助けてくれます。減量中のトレーニング前後に摂取すると良いため、『Spice Up Fitness』原宿店・梅田店・名古屋店では、「体験パーソナルトレーニング」を初めてお越しいただいた方にトレーニング後、一杯お試しいただけるキャンペーンを開始いたします。

プロテインが苦手な方でも「コーヒー・紅茶感覚」でスッとお飲みいただくことができるので、この機会にお試しください。



全店舗にて「体験パーソナルトレーニング」と「無料カウンセリング」を実施中

【Spice Up Fitness原宿店、梅田店・名古屋店限定で

「PURE DIAMOND:GRASS FED PROTEIN 100」“抹茶ラテ”フレーバー 一杯を特別ご提供】









<体験パーソナルトレーニング&カウンセリング>

通常の体験レッスンではその方に合わせたアンチエイジングレッスンをマンツーマンで丁寧に指導

今のあなたに必要なアドバイスをさせていただきます!



★骨格診断から1人1人に合ったメニューをご提案

★美尻、くびれ、女性らしい砂時計体型へ

★アンチエイジングレッスン

★女性による女性のためのジム "女性の身体を知っているからこそできるアドバイス"

★腰痛、姿勢改善、等



◯受講費:9,020円(税込)→11月30日まで特別価格5,500円(税込)

◯所要時間:2時間

(トレーニング50分間+カウンセリング、お着替え等を含めた合計時間です)

◯場所:南青山店・原宿店・名古屋店・心斎橋店・梅田店

(※原宿店・名古屋店・梅田店では新プロテインを一杯を特別ご提供!)

◯ご予約ページ:https://site.locaop.jp/SPICE





新商品 「PURE DIAMOND:GRASS FED PROTEIN 100」“抹茶ラテ”フレーバー









元気が出ない時も、忙しくオフィスで働いてる時も、もちろんスポーツで汗を流した時も。

飲むシーンを選ばずいつでも気軽に飲め、美味しく、高品質をテーマに味の開発に取り組み最高の味を実現しました。健康を気遣う全ての人に、まず安心安全なプロテインを生活の一部に加えてみませんか?



発売日:11月28日(火)

販売価格:600g:6,950円、180g:3,500円(税込)

販売場所:公式オンラインサイト、Spice Up Fitness隣接「FITNESS SHOP」、ゴールドジム南青山店

販売元:株式会社Better-U



公式オンラインサイト:https://purediamond.official.ec/

https://shop.purediamond.shop/products/277 (“抹茶ラテ”フレーバー 商品ページ)



おいしい召し上がり方:

飲みやすさが特徴で、水や牛乳にサッと溶けるため、忙しい毎日でもシェイカー不要で美味しく召し上がることができます。

1、カップにグラスフィットプロテインを1回につき30g目安に入れる。

2、150~300mlの水や牛乳を入れ、スプーンなどでよく混ぜる。





日本最大級ウェルネス総合展「Wellness Tokyo2023」の公式アンバサダーに岡部友が就任!

会場内にて、『PURE DIAMOND』がブース出店中!









田中律子さん、にこまおさん、安井友梨さんとともに決定しました。11月28日(火)~30日(木)の3 日間、東京ビッグサイトにて開催されるイベントで、岡部は初日の公式アンバサダー就任セレモニー&トークイベントにも出演いたしました。



「Wellness Tokyo2023」内では会場内にて、『PURE DIAMOND』がブース出店し、「PURE DIAMOND:GRASS FED PROTEIN 100」“抹茶ラテ”フレーバーを会場でも発売いたします。

当日は無料でご試飲もいただけますので期間中、是非ブースにお立ち寄りください。



「Wellness Tokyo2023」開催概要

展示会名: Wellness Tokyo2023 (https://wellnesstokyo.com/)

会 場: 東京ビッグサイト南展示棟





岡部 友(おかべ とも) プロフィール







フロリダ大学運動生理学部在学中、NSCA-CSCS公認コンディショニングスペシャリストを取得。

帰国後は数多くの女性にマンツーマンのボディメイク、ダイエット指導を行い、トレーニングとメンタルのトータルサポートが高く評価される。また雑誌監修、セミナー講習、イベント講演だけでなく、フィットネスモデル、フィットネス関係通訳としても活躍中。モデル、タレント、ダンサー、歌手、オリンピックスポーツ選手、マタニティへの指導経験あり。

夢はボディメイクを通じて受動的ではなく、能動的な意思のあるBEAUTYを提供すること、そして内面が強く美しい日本女性を増やすこと。2015年に「Spice Up Fitness」という会社を立ち上げ女性によってデザインされた女性のカラダ作りのための専用トレーニングスタジオを設立。2016年に南青山店、2017年に原宿店、2018年に名古屋店、大阪店をオープン。2016年には分子整合栄養医学士の資格を取得し栄養指導にも力をいれている。



Instagram :https://www.instagram.com/tomo_fitness/

TikTok :https://www.tiktok.com/@takutore

Blog :https://ameblo.jp/tomomo1206/

YouTube 「Tomo Okabe channel ~岡部友、食を語る~」: https://www.youtube.com/@tomookabechannel184



「Spice Up Fitness」とは







『日本女性のフィットネス文化を変えたい」と言う思いから、株式会社ヴィーナスジャパンが運営するあらゆるライフステージの女性のための”女性専門パーソナルトレーニングジム“です。

ヒップトレーニングに特化したマシーンを全店舗に完備し、岡部友を中心に、お客様の美尻づくりと健康増進に真摯に取り組んでいます。最先端のトレーニングプログラムと食事指導をご提供し、女性の美しさと健康をサポートしています。

南青山・原宿・名古屋・心斎橋・梅田全国5店舗運営中!



*人生100年時代を意識したダイエット・身体作り

*骨格、生活習慣に合ったトレーニング、食事指導

*他人と比較しない自立女性マインド指導

*腰痛、股関節/膣圧、尿もれ改善

*妊活、妊婦、産後トレーニング

*アンチエイジングトレーニング



HP :https://www.spiceupfitness.com/

Instagram :https://www.instagram.com/spiceupfitness_official/?hl=ja









企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-10:16)