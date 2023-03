[一般財団法人ピースコミュニケーション財団]



「BEYOND 2020 NEXT FORUM」(内閣府認証事業)は2020年以降の日本の活性化に何が必要なのかをダイバーシティ、イノベーション、スタートアップ、エンターテインメントなどのテーマのもとに、各界、各世代で活躍中の有識者によって構成されたメンバーを中心に新たな“モノ”、“コト”を創り出すべく、活動を2019年3月より展開しているプロジェクト。



その中から外務省、東京都の後援事業として2020年9月よりSDGsと次世代人材育成をテーマとする「SDGsピースコミュニケーション」を新たな主題として掲げ、有識者とともに様々なフォーラムを実施。



継続的な活動を目的に設立された一般財団法人ピースコミュニケーション財団と共催で、株式会社フロンティアインターナショナル 本社・渋谷オフィスにて「SDGsピースコミュニケーション」の中から“SDGs学習カリキュラム” “国連を支える世界ことども未来会議” “SDGsとWell-being”の3つのセッションが行われた。



ジャーナリストの堀潤、早稲田大学教授の朝日透、元バレーボール女子日本代表の栗原恵の他、様々な分野で活躍中のメンバーが参加し、様々な意見を発信した。



トークセッションの模様は、3月18日(土)18時より順次YouTubeチャンネル 「東京発! TOKYO HEADLINE《ACADEMY》チャンネル〈政治・ビジネス・SDGs〉」( https://m.youtube.com/channel/UCFlMcnPgoIsGtKetHS9nwkA )にて無料配信。



またラジオ「JAPAN MOVE UP!」(TOKYO FM毎週土曜日21:30~21:55放送中)でも放送予定。



<インフォメーション>

「BEYOND 2020 NEXT FORUM総合セッション —SDGsピースコミュニケーション—」



【配信日時】3月18(水)18:00より順次配信予定

【配信メディア】You Tube 「東京発! TOKYO HEADLINE《ACADEMY》チャンネル〈政治・ビジネス・SDGs〉」



https://m.youtube.com/channel/UCFlMcnPgoIsGtKetHS9nwkA



主催/一般財団法人ピースコミュニケーション財団

(株式会社ヘッドライン/株式会社フロンティアインターナショナル)

協賛/デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、トランスコスモス株式会社、株式会社浅間製作所

後援/外務省、東京都



<テーマ・出演者>











【第一部】「SDGsとWell-being 」



ファシリテーター:堀 潤(ジャーナリスト)

パネラー:藤井麻野(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員)/高山智司(トランスコスモス株式会社 上席常務執行役員・SDGs/Well-being共創担当)/栗原 恵(元バレーボール女子日本代表)





【第二部】「SDGs学習カリキュラム 」



ファシリテーター:朝日 透(早稲田大学理工学術院 先進理工学部 生命医科学科 教授 先進理工学研究科 生命医科学専攻・ナノ理工学専攻・先進理工学専攻 教授)



パネラー:渡邊 淳司(日本電信電話株式会社 上席特別研究員)/

原 裕之(デロイト トーマツ コンサルティング合同会社Deloitte Digital ディレクター)/ 稲田 萌花(早稲田大学先進理工学研究科先進理工学専攻 一貫制博士5年)





【第三部】「国連を支える世界ことども未来会議」



ファシリテーター:堀 潤(ジャーナリスト)



パネラー:一木 広治(一般財団法人ピースコミュニケーション財団 )/ 西川なずな(早稲田大学社会科学部2年/ Beyond 2020 NEXT PROJECT 学生メンバー)



