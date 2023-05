[rite株式会社]

大義ある事業のスケールアップを支援するScalehackと業務提携し、中途採用では難しい実務経験豊富なマーケティングプロフェッショナル人材のDB構築と事業フェーズに合わせたマーケティング支援を実現



「事業者と生活者の真ん中に」をビジョンを掲げマーケティングコミュニケーションにおける課題を解決する株式会社munica(本社:東京都千代田区、代表取締役:櫻井恵輔・山本源太郎、以下、munica)は、株式会社Scalehack(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:倉田丈寛、以下、Scalehack)と共同でScalehack for Marketing(Scalehackシリーズ)として、通過率5%の厳しい審査を通過した国内トップクラスのマーケティングプロフェッショナル達が顧客課題に合わせて最適なチームを編成し、マネジリアルマーケティング(経営視点のマーケティング)から、マーケティングマネジメント、マーケティングオペレーションの範囲まで伴走サポートをする「ギルド型マーケティング支援プラットフォーム」の提供を開始したことをお知らせします。







本サービス公式サイトのURL:ギルド型マーケティング支援プラットフォーム

https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/for-marketing/



「ギルド型マーケティング支援プラットフォーム」の提供背景





近年では、顧客ニーズの多様化やデジタルテクノロジーの進歩による産業構造の変化など、企業の経営を取り巻く環境は急速に変化し、既存事業の短命化が進んでいます。このような状況の中、多くの日本企業は競争優位性を持続するために新製品や新規事業開発、既存事業のグローバル推進が活発化しています。



また、事業のさらなる成長・拡大に向けた成長戦略の見直しや、販売力強化の為のマーケティング/営業プロセスのデジタル化、実現する上での経験豊富なマーケティング人材やデジタル人材の採用による組織強化の重要性は加速度的に高まり続けています。



一方、日本の労働市場は少子高齢化による労働力人口の減少、個人においては就業意識、価値観、ライフスタイルといった個々人の生き方やキャリアプランに合わせた働き方を実現できる可能性が高まり、働く場所、働く時間、働く内容など、多岐にわたる選択肢から自身のスキルやキャリアプランに合うものを見極めながらキャリア開発をすることが求められ、人材の流動性が高まることによる構造的な人手不足の問題は拡大し続けております。



このような背景の中、多くの日本企業では「優秀なマーケターが社内にいない」、「優秀なマーケターを採用できない」、「社内にマーケティングの知見やノウハウがない」、「未経験者を育成する余裕がない・出来ない」など、事業のさらなる成長・拡大に向けた体制やノウハウが不足しており、想定していた事業成長を実現できていないのが実情です。



本サービスはこうした課題を解決し、日本企業のあらゆる事業のスケールアップを実現し、日本を支える中核産業の創出を加速するために生まれました。



「ギルド型マーケティング支援プラットフォーム」について





1)サービス概要

クライアントの課題に合わせて、マーケティング領域における各分野のスペシャリストが集まったギルド型組織として、中途採用ではなかなか採れない国内トップクラスの実績や経験を持つタレント人材を中心に「チーム体制」でソリューションのご提供を致します。



2)サービスの特徴

1.各分野のスペシャリストが集まったギルド型組織による支援

「個人のフリーランスマーケターを紹介したり、マッチングして終わり」というものではなく、クライアントの課題に合わせて、中途採用ではなかなか採れない国内トップクラスの実績や経験を持つタレント人材を中心に「チーム体制」でご支援致します。



2.通過率5%の厳しい審査を通過した国内トップクラスのマーケターをアサイン

独自の採用・教育プロセスを備えることで、日本を代表する大手企業やベンチャー・スタートアップ企業でマーケティングに関する多くの実績や成果を挙げてきた、真にクライアントの課題を解決出来るマーケターのみが登録しております。



3.マーケティングDXを推進するためのテクノロジー活用

マーケティング業務の効率化を目的としたテクノロジー活用において、最新のテクノロジートレンドを常に俯瞰的かつ客観的に把握しているだけでなく、各種ツール提供事業者とも密に連携しているため、適切なご提案・ご支援が可能です。



4.ビジネス領域や商材の特性に合わせた的確なマーケティング支援

各領域で優れた経験や実績を持つメンバーが豊富に在籍している為、業界やビジネスモデル、商材の特性や取り扱うマーケティング予算や目標などに合わせた的確なマーケティング支援の実現が可能です。



5.タレント人材による品質管理

タレント人材を中心としたギルド型組織として、スタートアップのような圧倒的なスピードや機動力でプロジェクトを推進しつつ、大企業のような統率力をタレント人材が発揮し、チームの熱量とアウトプットの品質担保を実現します。



▼在籍するマーケター例はこちら

https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/for-marketing/



3)支援領域/支援メニュー例



サービス提供の流れ





貴社の課題やご要望を登録するだけで、経験豊富なハイクラス人材が無料で解決策のご提案を致します。



1. 貴社の課題やご要望を登録

2. ハイクラス人材による課題の深掘り・ヒアリングを実施

3. 解決策・ご提案実施(無料)

4. 貴社による提案内容のご検討

5. 内容に応じた契約締結



▼「貴社の課題やご要望」のご登録はこちら

https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/for-marketing/contact



今後の展開について





「本物のハイクラス人材で構成されたチームで、経営視点のマーケティングを確立する。」をサービスビジョンに、戦略的アライアンスパートナーとの連携強化やRelicグループのネットワークをフルに活用し、中途採用では採れない実務経験豊富なマーケティングプロフェッショナル人材の拡充強化することで、幅広い事業規模や事業フェーズ、業種業態に対応し、あらゆる事業の成長拡大を実現し、マーケティング総合支援プラットフォームとして、国内トップクラスの実績と唯一無二の価値/存在を確立していきます。



株式会社municaについて





・商号:株式会社munica

・サイトURL:https://corp.rite.co.jp/

・設立:2018年8月

・代表取締役:櫻井恵輔、山本源太郎

・所在地:東京都千代田区神田小川町3丁目28−5 axle御茶ノ水B1F SB01

・事業内容:マーケティングサービス・CRMツールの開発・コンサルティング事業



株式会社Scalehackについて





会社名:株式会社Scalehack

代表者:代表取締役CEO 倉田 丈寛

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2022年3月

コーポレートサイト:https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/

事業内容:スケールアップ・プラットフォーム事業、事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務



Scalehackは、Relicホールディングスの戦略子会社として、「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」ことをビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。「3,000社を超える支援実績と成果が実証されたメソッド」、「独自のネットワークで構築した国内最大級のスケールハック人材DB」、「事業理解度の高いプロフェッショナルによるプロジェクトマネジメント」を強みに、セールス総合支援プラットフォーム「Scalehack for Sales」、マーケティング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Marketing」、オペレーション総合支援プラットフォーム「Scalehack for Operation」、エンジニアリング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Engineering」の4つの柱となる事業を総合的に展開しております。







