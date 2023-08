[株式会社コラントッテ]

メンバーしか知らないエピソード続出で、会場は大盛り上がり!



株式会社コラントッテ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:小松克已、以下コラントッテ)は、THE RAMPAGEを起用して、2023年8月21日(月)13時より、WITH HARAJUKU HALL(東京都渋谷区神宮前1丁目14-30)にて、「コラントッテ 新CM発表&コランペイジ発足式」を開催しました。





発表会では、漆黒の中をクールに決めて歩く“もはや顔しか見えないファッションショー”の開催や、“コリ”に悩む人を世の中から減らすべく結成された新プロジェクト「コランペイジ」のリーダー決定戦を実施しました。イベントでは、普段は見ることのないTHE RAMPAGEメンバーの素顔と共に、コリトリパーソナルトレーナー『コランペイジ』としてコラボモデル商品や限定キャンペーンのPRを行いました。



イベント概要





◎イベント名:コラントッテ 新CM発表&コランペイジ発足式

◎日時 :2023年8月21日(月) 13時00分~14時00分終了

◎会場 :WITH HARAJUKU HALL(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30)

◎出演者 :THE RAMPAGE(陣、吉野北人、川村壱馬、RIKU、浦川翔平)

◎内容 :主催者挨拶/新CM発表/ファッションショー/リーダー決定戦/フォトセッション



主催 株式会社コラントッテ代表小松よりご挨拶





イベントは、代表取締役社長 小松克已の挨拶でスタート。

「コラントッテとTHE RAMPAGEがコラボすることで、世の中のみなさまに明るく健康的な話題をお届けできたらと思いました。」と語りました。



プロジェクトについては、「この発表会をきっかけに、 Z世代の方々などこれまで当社に触れたことのない皆さまに知っていただき、“魅せる医療機器”であるコラントッテを身に着け、健康とファッションを楽しんでもらえたらと思っております。」と期待感を示しました。



漆黒の衣装をまとったTHE RAMPAGEメンバーが登場!新CMの裏話を赤裸々に語る





新CM 「覚醒篇」「ドキュメンタリー篇」「眠り篇」の初披露後、THE RAMPAGEメンバーが登場しました。新曲『Everest』と共に、漆黒の衣装を身にまとった陣さん/吉野北人さん/川村壱馬さん/RIKUさん/浦川翔平さんがランウェイを歩き、会場を沸かせました。



新CMについて、リーダーの陣さんは「どんなシチュエーションにも合う商品で、新CM撮影以外もずっと着用しています」と商品の魅力を語り、吉野北人さんは「撮影時にとても気に入ったため、商品を買い取りました。」と話しました。



撮影について、陣さんから「自分がターンをするシーンで、ネックレスもかっこよく宙を舞うように見せたかったので、50回以上やり直し、満足するまで何度も頑張りました。」と明かし、RIKUさんから「そのせいで撮影が後ろ倒しになった!」とコメントが入り、こだわりが詰まった撮影現場の様子を披露しました。



TikTokでも踊れるダンス!クールにコリをとる“コリトリダンス”にくぎ付け





コランペイジ発足後、最初の活動として浦川翔平さんが考案した、世の中のコリを楽しく簡単に解消するコリトリダンスを浦川翔平さんと陣さんが披露。



新曲「Everest」に乗せて、手前で踊っている人の肩をたたく様子も入れながら、THE RAMPAGEらしいかっこよさも兼ねそろえた“2人1組”向けの「コリトリダンス」を踊っていただきました。

浦川翔平さんは、「簡単な振り付けなので、みなさんにも真似していただきたいです。」と、振り付けをレクチャーしました。



直々に任命!“コリ”に悩む人を減らすための新プロジェクト「コランペイジ」発足式





「コラントッテ×THE RAMPAGE」にちなみ、新プロジェクト『コランペイジ』を発足。代表の小松自ら、メンバーに任命パネルを手渡しする発足式を実施しました。



小松は、THE RAMPAGEについて「ライブも見に行きましたが、みなさんはとても礼儀正しく、まっすぐで、日本の武士のようなイメージがある。そのような皆さまとご一緒できてうれしい。」と就任に対する熱い想いを語り、メンバーはその言葉に笑顔で「これから頑張っていきます!」答えました。



「コリトリパーソナルトレーナーNo.1は俺だ!」コランペイジ リーダー決定戦スタート





【第1試合】

メンバーを一番理解している人を決めるトークショー、個性あふれる回答が集まる!

まずは、質問の回答が他のメンバーと被る程「メンバーをよく知っている」として、リーダーシップを競いました。



ー1問目「当社がリカバリー商品を販売することにちなみ、“リカバリーしたい失敗体験”を教えてください」

陣さんからは「デビュー前に二週間弱メンバー全員で合宿をした。携帯も使わず、朝から片道7キロ走って、そのままお寺で座禅をして、宿泊所に帰ったらトレーニングする、といった1日の流れが本当にきつかった。このときコラントッテのネックレスをしていれば・・・」と苦労話を漏らしました。川村壱馬さんは、「休日の予定を決めても、結局は疲れて寝ていることが多い。」と話しました。



ー2問目「コラントッテの睡眠サポートブランド、コラントッテRESNO(レスノ)にちなんで「睡眠の質が高すぎて“朝起きれないメンバー”を教えてください」

満場一致で「浦川翔平さん」と記載されたフリップが上がりました。

浦川さんについてはメンバーから複数のエピソードがあがり、本人も「コラントッテさんのCM撮影日に寝坊しちゃって迷惑をかけてしまった。今後はコラントッテさんの商品で睡眠の質が高まるので、もう寝坊しないです!」と話し、笑いを誘いました。



【第2試合】

メンバーの血流スピード変化をチェック!初めて見る自身の血流にメンバーがまさかの…?

事前に血流スコープを使用して血流速度の変化を測ったところ、一番3の差が大きかったのは陣さんでした。実際に会場でも陣さんの血流をチェックし、普段あまり見ないメンバーの血流を前に、「めちゃくちゃ変化した!速い!」と陣さん以外のメンバーは全員、血流速度の変化に驚いていました。



【第3試合】

早口キャンペーン告知はボーカル優勢?噛み噛みで赤面するメンバーも多数!

第3試合は、今回発売されるTHE RAMPAGEコラボモデルやキャンペーンの告知について、決められたタイム内(20秒以内)で説明するタイムバトル。RIKUさんはトップバッターに名乗りを上げ、一度も噛まずに余裕の表情で早口言葉を見事言い切り、他のメンバーからは「さすがボーカル!」とコメントが飛び交いました。



ついにリーダーが決定!コランペイジのリーダーは陣さんに





決定戦の演目をすべて終え、判定時間へ。それぞれの持ち味を出し切ったメンバーでしたが、陣さんに票が集まり、見事リーダーに選出されました。リーダーに選ばれた陣さんについて、吉野北人さんは「僕だけ早口言葉の種類が難しかった。陣さんのフリップだったら勝ってリーダーになれたのに。」と悔しさをにじませ、RIKUさんは「陣はいつも場づくりを完ぺきにこなすし、これに限らずいつもリーダーらしい」と称えました。

最後に、『コランペイジ』のリーダー陣さんから、「おしゃれをしながら体にも気を使って健康づくりができたら、もっと明るい世の中にできるんじゃないかなと思っている。コラントッテを身に着けて日本の健康づくりを目指していきたい」と語りました。



コメント









■株式会社コラントッテ代表取締役 小松克已

コラントッテは今期、創業25周年を迎えることが出来ました。

これは皆様のご支援の賜物でございます。この場を借りて御礼申し上げます。

コラントッテの原点は病に倒れた私の父親への想いからでした。

寝たきりになった父親の筋肉のコリを和らげたいという気持ちから、磁石を使って肩、背中、腰を同時にケアできるサポーターを考案しました。

さらに、N極S極交互配列にすることで、その効果を広範囲に及ぶことができ、その磁力の効果で「楽になったよ」と喜ぶ父親の笑顔は今でも忘れません。

その日の感動は経営理念であります「本気の笑顔の実現」に受け継がれ、今なお私たちの製品開発の根幹となっております。

今後も、コラントッテを通じて、皆様の笑顔と健康に貢献して参ります。





■THE RAMPAGE/RIKU

THE RAMPAGEのRIKUです。

これまで多くのスポーツ選手のサポートをされてきたコラントッテさんのCMに、THE RAMPAGEメンバー16人全員で起用していただき、そして、僕らの新曲「Everest」をCM楽曲に採用していただき、メンバー一同大変嬉しく思っております。

僕達メンバーも普段から着用させて頂いておりまして、オシャレにカラダのケアまでできてしまうコラントッテさんのアイテムには⾮常に助けられております!

ひとりでも多くの方に、カラダのケアの大切さやコラントッテさんのアイテムの魅力をお届けし、コラントッテさんと共に更なる高みへ駆け上がれるように、精一杯盛り上げていきたいと思います。



CM概要





新TVCMは、THE RAMPAGEのニューシングル『Everest』を採用し、「覚醒篇」「ドキュメンタリー篇」「眠り篇」の3パターンを公開します。日本を代表するボーカルー・ダンスパフォーマンスグループTHE RAMPAGEがコラントッテを身に付けて、CMに登場します。コラントッテネックレスを着用した激しいパフォーマンスの【覚醒篇】や、ライブ時のワイルドな演出の【ドキュメンタリー篇】、睡眠を取るゆったりとした優しげな姿の【眠り篇】が放送されます。



放送開始:2023年8月22日(火)~

放送エリア:関東、関西、中部エリアおよび北海道、福島県、広島県、福岡県、宮崎県

※そのほかYouTubeでも放映



CM詳細





【覚醒篇】

THE RAMPAGEのメンバー16人全員がコラントッテネックレスを着用し登場。息の揃った激しいダンスを踊る迫力のある動画です。



【ドキュメンタリー篇】

実際のライブ映像と、メンバーのウォーミングアップの様子を切り取った動画。メンバーのライブに対する思い、鍛え続けているボディをリカバリーするコラントッテの重要性が語られています。



【眠り篇】

メンバーの帰宅後にフォーカスした動画で、一流のパフォーマーとしての日頃のケアや睡眠の重要性が語られており、睡眠をサポートするコラントッテRESNO(レスノ)製品が使用されています。



商品概要





コラボモデルを数量限定発売!

コラントッテ COAネックレス ZEST コラントッテ×THE RAMPAGEコラボモデル

■ピンクゴールドのコラボカラーが登場

■コラントッテ×THE RAMPAGEのオリジナル缶容器に収納されたスペシャルパッケージ

■発売開始:9月28日(木)10時



■購入者全員にアクリルアクセサリースタンドとノベルティのオーロラポーチのセットをプレゼント

























■予約期間:8月22日(火)10時から9月12日(火)10時まで

購入予約した方には、予約特典としてオリジナルじゃばらカード(印字サイン入り)をプレゼント



左:表面 右:裏面





■肌に優しい上質のステンレス(SUS316L)のチェーンに150ミリテスラ (※) ×8個の希土類永久磁石を内蔵。独自のN極S極交互配列で磁力が広範囲に影響し、首・肩の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

(※)ミリテスラ・・・磁石の強さを示す単位

■全ての金属パーツに医療器具でも使用されているサージカルステンレスを採用。

■ツイストモデルはバータイプのトップを曲面に加工し捻じれを表現したユニークなデザイン。

■スクエアモデルはCOをモチーフに研ぎだしの技術を使うことで、樹脂と金属の美しいコントラストを演出。

■ラウンドモデルは円形カットの枠に菱形のプレートを吊り下げた動きのあるデザイン。





製 品 名 コラントッテ COAネックレス ZEST

医療機器認証番号:304AGBZX00050000

材 質 <チェーン、ジョイント、トップ部分>ステンレス(SUS316L)

<磁石>希土類永久磁石150ミリテスラ8個をN極S極交互配列

モ デ ル ツイスト/ラウンド/スクエア

サ イ ズ フリーサイズ(約47cm・約51cm/サイズ調整用丸カン1個付)

価 格 ¥23,100税込(本体価格¥21,000)



キャンペーン概要





コリトリパーソナルトレーナー THE CORAMPAGEと一緒にコリトリキャンペーン



キャンペーン期間中、コラントッテ商品を¥15,000以上のご購入で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。

「THE RAMPAGE」のサイン入りポスターやサイン入りチェキ(※)は、ここでしか入手できないスペシャルアイテムとなっております。

ぜひともこの機会に、コラントッテ商品のご購入をご検討ください。

※ チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。



【キャンペーン】

■第1弾: 8月21日(月)~9月30日(土)

■第2弾: 12月1日(金)~2024年1月8日(月・祝)



■キャンペーンサイト

URL https://www.colantotte.jp/special/the_rampage/koritori



会社概要





株式会社コラントッテ

代表取締役 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL:06-6258-7350(代表) FAX:06-6258-7360

事業内容:健康関連製品事業(家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売)

URL:https://colantotte.co.jp/



