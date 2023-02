[株式会社Pasona art now]

東京タワーの麓からあの興奮をもう一度!





東京タワーの麓にある東京タワーメディアセンター内『スターライズタワー』(東京都港区)を運営する、(株)Pasona art now(代表取締役:大日向由香里)は、公式パブリックビューイング会場として、日本代表の予選にあたる2023年3月9日(木)~ 3月12日(日)の4日程でパブリックビューイングを開催いたします。

400名の観客と熱く会場を盛り上げますので、是非ご来場の上、取材をお願い申し上げます。









国内最大級!縦7.5m×横25mの超大型スクリーンで観戦!!

東京タワーの麓に位置するスターライズタワー。縦7.5m、横25mもの白い壁に映し出されるのは、熱戦のライブ映像。決して広くはない空間に不釣り合いなほどの巨大なスクリーンが生み出す圧倒的なライブ感は、限定400名のみが体験できる。











イベント概要

■ イベントタイトル:カーネクスト 2023 ワールド・ベースボール・クラシック 東京プール パブリックビューイング

■ 主 催:株式会社Pasona art now

■ 場 所:STAR RISE TOWR 5F (東京都港区芝公園4-4-7東京タワーメディアセンター内)

■ 料 金:エリア指定自由席:4,000円

■開催日時:

□ 2023年3月9日(木)19:00~ 中国 VS日本 受付 17:30~

□ 2023年3月10日(金)19:00~ 韓国 VS 日本 受付 17:30~

□ 2023年3月11日(土)19:00~ チェコ共和国 VS 日本 受付 17:30~

□ 2023年3月12日(日)19:00~ 日本 VS オーストラリア 受付 17:30~





■ チケット販売:

□3/9

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02idr4wgzvw21.html



□3/10

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0207dcgf4ww21.html



□3/11

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02fbwi84q5x21.html



□3/12

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02ikiacjq5x21.html



会場情報

会場名:東京タワーメディアセンター内「スターライズタワー」

住 所:〒105-0011

東京都港区芝公園4-4-7 東京タワーメディアセンター内







メディア関係お問い合わせ先

スターライズタワーパブリックビューイング事務局

運営:株式会社Pasona art now 広報担当:大箸

電話:080-3921-3967 メールアドレス:keoohashi@artnow.co.jp

FAX:03-6809-2482



