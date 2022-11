[株式会社Brain Trust from The Sun]

2022年11月26日(土)のぶら吞み当日には、「LIVE@湘南モノレール」と題して湘南モノレール「湘南江の島駅」にて、ご当地アーティストの生ライブも開催!



SHONAN STAMPがぶら呑みとコラボ!

ぶら呑みとは3000円のチケットで3店舗(ワンドリンク・ワンフードサービス)を巡ることができるお得な企画です。

SHONAN STAMPの加盟店になっている店舗も多いので店舗巡りをしながらSHONAN STAMPのスタンプを集めて豪華景品に応募しよう!!







SHONAN STAMPはスマホがあれば誰でも無料で参加できるスタンプラリーのWebアプリです。鎌倉や藤沢などにある協力店舗(加盟店)に設置されているQRコードを読み取りスタンプを獲得。そのほかSNSで湘南の写真を投稿したりクイズに答えるとスタンプが獲得できます。アプリ内では前売りチケットが購入できたり、生ライブの限定配信が見られたり、湘南モノレールに描かれているSHONAN STAMPのキャラクターたちの名前募集に応募できたり、スタンプを集めると豪華宿泊券をはじめ様々な景品に応募することができます。 「SHONAN STAMP」は前身の「鎌倉ときめきスタンプラリー」からガチャガチャなど様々な機能をつけてバージョンアップさせ、鎌倉腰越にて人気の企画「腰越ぶらり呑み歩きの日」(以下ぶら呑み)とコラボを実施することになりました。ぶら呑みとは3000円のチケットで3店舗(ワンドリンク・ワンフードサービス)を巡ることができるお得な企画です!



ぶら呑み当日には、「LIVE@湘南モノレール」と題して湘南モノレール「湘南江の島駅」にて、ご当地アーティストの生ライブが行われます。

12時:小川コータ&とまそん(guest:トミタ栞)

13時:カマタミズキ

14時:Delicious Grapefruits Moon

15時:Leyona&TAMA from SHAMANZ



2022年11月26日(土) SHONAN STAMP × ぶら呑みに多くの皆さんの参加をお待ちしております!!

https://shonan-stamp.jp/

株式会社Brain Trust from The Sunでは地域の空き家を再生し、建物単体ではなく地域一帯を宿泊施設とするアルベルゴ・ディフ―ゾの取組を行っております。海(マリンスポーツ)、山(農業) グルメなど様々な体験を提供する仲間、交通機関と連携し、地域連携型の観光業を目指しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-10:16)