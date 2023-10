[ugee]

現在、OFFFICIAL SITEで購入して頂くと僅か3899円!10月いっぱいまで開催します!





今回は、UGEEの季節限定セール(10月いっぱいまで開催します!)をご紹介します!

ふだんのセールよりも割引率が高いですが、対象商品が限られているのでお気をつけて!

この紫のペンタブレットです!普段7699円で販売されており、アマゾン現在5399円のアイテムは、現在Ugeeのオフィシャルサイトでは3899円で季節特別セールをやっています。10月いっぱいまでセールを行っていますが、在庫なくなり次第終了となりますので、是非ご覧ください!

リンク先:https://www.ugee.com/jp/store/drawing-tablets/s1060













(1)「S1060PPペンタブ仕様」UGEE S1060PPペンタブレット(パープル)サイズ:約32.1x22.6cm;描画領域:10x6.27インチ;厚さ:1.2cm;重量:613g。

ポケットサイズで携帯便利、使用も簡単、入門級ペンタブで初心者、学生に適用します。











(2)「電池不要ペン/8192レベル筆圧」電池不要のペンを同梱、電池切れの心配をせず思いのままに、創作の限りがなく。8192レベルの筆圧感度と遅延がない性能により、描画や書きのに良い精度と制御が提供されます。

更に、60°の傾き検知機能は、ペンを傾きしながらより自然な線をもたらし、より優れた圧力検出と各角度でも正確にカーソル位置を提供し、創造の表現力や効率を増やして自然に楽にお絵描きをできます。

本物のペンを使用しているような感じ、授業や職場で使用するとワークフローが大幅に改善されます。







(3)「12個のショートカットキー&左/右利きモード」UGEE S1060PPペンタブは12個のショートカットキーを搭載しており、個人の使用習慣に合わせて、エクスプレスキーを自由に設定でき、作業効率を上げます。

人間工学に基づいたデザインの左/右利きモードはドライバでモードを設定すると、左利きの人にも簡単に操作できます。背面の滑り止めマットは、お絵描きのときにペンタブレットが落下するのを防ぐことができます。











(4)「幅広い対応システム&ソフトウェア」Windows 7/8/10/11、Mac OS X10.10/以降、Chrome OS 88/以降、Linux。新技術を搭載によりAndroidデバイス6.0または以降でもご利用いただけるようになりました。

*付属のOTG接続端子でUGEE板タブをスマホに接続できます。

Adobe Photoshop、Illustrator、Clip Studio、Lightroom、 Sketchbook Pro、Manga Studio、CorelPainter、FireAlpaca、OpenCanvas、ペイントツールSai2、Kritaなどのペイントソフトと互換性があります。











(5)「様々な場面で活用」 コンパクトでカバンに入れて持ち運びやすく、旅行や出張の時にも自由自在に創作できます。オンライン授業、画像編集、アニメ創作、お絵描き、デザインなどいろんな場面で大活躍の好物です。





