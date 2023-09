[株式会社ニジゲンノモリ]

~5つのイベントでナルトの誕生日をお祝いしよう!~



株式会社ニジゲンノモリ(代表取締役社長:貞松宏茂、兵庫県淡路市)が運営する大人気アトラクション「NARUTO&BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月25日(月)~10月31日(火)の期間に、5つのイベントでナルトの誕生日を祝う『うずまきナルト誕生祭』を開催いたします。涼しくなり、身体を動かしやすくなった秋のシーズンは、「NARUTO&BORUTO 忍里」のアトラクションやイベントを楽しむ最高の季節!家族や友達、大切な人と、ナルトの誕生日のお祝いに忍里へお越しください。





■『うずまきナルト誕生祭』壱の巻 「NARUTO-忍里での思い出-第1弾」9月25日~10月4日

『うずまきナルト誕生祭』の第1弾では、9月25日(月)~10月4日(水)までの期間限定で、過去に忍里に登場したオリジナルデザインのナルトが描き下ろされたポストカードをお客様全員へ配布いたします。

第1弾では水遁祭・特別任務「ナルトイルカ」篇、特別任務「ナルトシカマル」篇、特別任務「ナルト我愛羅」篇の4つのオリジナルデザインポストカードが登場し、忍里でのナルトの思い出を振り返ることができます。

■概要

期間:

9月25日(月)~10月31日(火)

場所:

ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」

内容:

期間中に「NARUTO&BORUTO 忍里」へご入場されたお客様全員に、過去に忍里で行われたイベント限定のオリジナルデザインのナルトが描き下ろされたポストカードをプレゼントいたします。

第1弾では、下記の4つのデザインが描き下ろされたポストカードからランダムで1つを配布いたします。

・水遁祭

・特別任務「ナルトイルカ」篇

・特別任務「ナルトシカマル」篇

・特別任務「ナルト我愛羅」篇2021

料金:

無料 ※別途入場チケットが必要になります。

入場チケット:

大人/3,300円(税込)小人/1,200円(税込)

URL:

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/



■『うずまきナルト誕生祭』弐の巻 「NARUTO-忍里での思い出-第2弾」10月5日~10月22日

『うずまきナルト誕生祭』の第2弾では、10月5日(木)~10月22日(日)までの期間限定で、過去に忍里に登場したオリジナルデザインのナルトが描き下ろされたポストカードをお客様全員へ配布いたします。

第2弾では特別任務「ナルト我愛羅」篇2022、火影岩プロジェクションマッピング、特別任務「第7班」篇、京まふの4つのオリジナルデザインポストカードが登場し、忍里でのナルトの思い出を振り返ることができます。



■概要

期間:

10月5日(木)~10月22日(日)

場所:

ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」

内容:

期間中に「NARUTO&BORUTO 忍里」へご入場されたお客様全員に、過去に忍里で行われたイベント限定のオリジナルデザインのナルトが描き下ろされたポストカードをプレゼントいたします。

第2弾では、下記の4つのデザインが描き下ろされたポストカードからランダムで1つを配布いたします。

・特別任務「ナルト我愛羅」篇2022

・火影岩プロジェクションマッピング

・特別任務「第7班」篇

・京まふ(京都国際マンガ・アニメフェア)

料金:

無料 ※別途入場チケットが必要になります。

入場チケット:

大人/3,300円(税込)小人/1,200円(税込)

URL:

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/







■『うずまきナルト誕生祭』参の巻 「忍里 ナルト BD イベント」10月7日~10月10日

『うずまきナルト誕生祭』の第3弾では、10月7日(土)~10月10日(火)の4日間限定で、ナルトの誕生日である10月10日当日に向けた特別イベントを3つ開催いたします。

1つ目は「天地探知宝探し」です。原作の「中忍試験」をモチーフに、広大な忍里に隠された“天の印”と“地の印”を1枚ずつ探し出すイベントとなっており、無事に2つの印を見つけ出したお客様には、「忍里オリジナルクリアファイル」をプレゼントいたします。

2つ目は、「ナルトグリーティング」です。従来のナルトグリーティングがパワーアップ!参加されたお客様全員との集合写真に加え、1組ずつ個別の写真撮影タイムを設け、ナルトの隣で一緒に写真を撮ることができます。

3つ目は、「チャクラ綱引き」です。ナルトが尾獣である九尾の狐“九喇嘛(くらま)”とチャクラを繋ぎ合わせることを表現したチャクラ綱引きをモチーフにした綱引きイベントとなっており、ナルトの誕生日である10月10日のアトラクションオープン時に開催。毎年、オープンをお待ちいただいているお客様たちとナルトに扮したスタッフたちが勝負!



■概要

期間:

10月7日(土)~10月10日(火)

場所:

ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」

内容:

ナルトの誕生日当日である10月10日向けて、3つの限定イベントを開催



1.:天地探知宝探し/10月7日~10月10日

原作でも人気の“中忍試験”をモチーフに、広大な忍里のエリアに隠された“天の印”と“地の印”を集める探索ゲーム。2つの印を集めた方には、忍里限定のオリジナルクリアファイルをプレゼント









2.:ナルトグリーティング/10月7日~10月10日

従来のナルトグリーティングがパワーアップ!参加者全員での集合写真に加え、1組ずつナルトと一緒に記念写真を撮影することができます。各日14時~、16時~の2回に分けて、忍里 火影岩前広場にて開催いたします









3.:チャクラ綱引き/10月10日

ナルトの誕生日当日である10月10日に、アトラクションオープンの10時に「NARUTO&BORUTO 忍里」あうん門前にお集まりいただいているお客様を対象に、ナルトに扮したスタッフとの綱引きゲームを開催



料金:

各イベントは無料でご参加いただけます ※別途入場チケットが必要になります。

入場チケット:

大人/3,300円(税込)小人/1,200円(税込)

URL:https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/





■『うずまきナルト誕生祭』肆の巻 「忍里 ALL INCLUSIVE TICKET」追加特典!10月10日より開始

『うずまきナルト誕生祭』の第4弾では、10月10日(火)~12月31日(日)の期間限定で、1 日で忍里全てのアトラクション・イベントが楽しめる「忍里 ALL INCLUSIVE TICKET」の特典ノベルティ「ジャイアントステッカー」にカカシ・サクラ・サスケの3種類が追加で登場!合計7種類の中から、好きなキャラクターのステッカーを手に入れることができます。



■概要

配布期間:

10 月10 日(火)~12月31日(日)

内容:

「忍里 ALL INCLUSIVE TICKET」に付属する特典ノベルティ「ジャイアントステッカー」にカカシ・サクラ・サスケの3種類が追加し、合計7種類の中からお好きなステッカーを1つ選ぶことができます。

料金:

大人チケット(12 歳以上)/14,800 円

小人チケット(5 歳以上~12 歳未満)/11,200 円

※本チケットで、下記アトラクションとイベントを全て体験頂くことが可能です。

【アトラクション】

「天の巻」/「地の巻」

【イベント】

「忍里 地の巻外伝」/「暁ハイド・アンドシーク」/「暁祭」

特典:

「仙人モード鞄」、忍里オリジナルデザインステッカー(全7 種)

U R L:

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/



■『うずまきナルト誕生祭』伍の巻 「忍里オリジナルかんざし製作体験」2つの新デザイン巾着が追加!

『うずまきナルト誕生祭』の第5弾では、大好評開催中のクラフト体験イベント「忍里オリジナルかんざし製作体験」にて、完成した“かんざし”を持ち帰るための巾着袋に2種類の新デザインが追加となります。10月14日(土)からは五代目火影の綱手をモチーフにした巾着が追加!翌週の10月21日(土)からは、ガイ班のテンテンをモチーフにした巾着が追加となります。家族や友達と一緒に作るオリジナルかんざしを忍里で作りましょう!



■概要

期間:

9月9日(土)~12月3日(日)

開催時間:

11:00~16:00(最終受付 15:15)

内容:

全3種類のデザインの中から、1つをお選びいただき、さらに、パールやビーズなどで自分好みに彩ることができます。簪のデザインは「NARUTO」キャラクターをモチーフにした花柄を基調としており、日常でも使いやすいデザインです。 お持ち帰り頂く際には、全3種類のキャラクターをモチーフにした巾着をお選び頂いておりましたが、この度、10月14日(土)より「綱手」、10月21日(土)より「テンテン」の巾着が追加となり、全5種類の中からお選び頂けるようになります。

場所:

「NARUTO&BORUTO忍里」内、忍里工房

対象:

「NARUTO&BORUTO忍里」入場者

料金:

1,000円(税込)

※別途入場チケットが必要になります。

URL:

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/

(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ





