愛をテーマにした昭和歌謡カバーアルバム『お愛集』が10月25日(水)にリリースされたばかりの“麗しのピアニスト”五条院凌(ごじょういんりょう)。

このアルバムリリースを記念して10月28日(土)の夜に真っ赤な2階建てロンドンバスの中でライブが決行された。



五条院のシンボルである真っ赤な薔薇の花が飾られたロンドンバスに乗車した選ばれた十名ほどのファンは、渋谷、赤坂、などの東京の夜景を楽しみながら赤ワインと五条院のピアノに酔いしれ、2時間ほどの特別な時間を過ごした。

ピアノ演奏は、TikTokでも生配信され、大盛況となった。









この日披露されたのは、オリジナル曲に加え、カバーアルバム『お愛集』の中から「難破船」「異邦人」「愛のメモリー」などのメドレーで、バスの車内であることを感じさせない迫力満載のパフォーマンスにファンは大いに盛り上がった。







今週から再開される全国ツアーは、11月3日(金・祝)に熊本城ホールシビックホール、23日(木・祝)兵庫県たつの市総合文化会館、12月1日(金)大阪サンケイホールブリーゼ、そして12月24日(日)の千葉県成田国際文化会館へと続いていく。



今までのオリジナル曲に加え、昭和歌謡カバーのレパートリーが増えたステージ。今後のパフォーマンスに期待したい。





【LIVE INFORMATION】

『So Fabulous Winter Concert 2023』

チケット一般発売中!

【熊本公演】

11月3日(金・祝)

会場:熊本城シビックホール

時間:OPEN16:00 / START17:00

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:RONG-Tai FACTORY Inc.

Tel:096-321-6369





【兵庫公演】

11月23日(木・祝)

会場:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

時間:OPEN15:15 / START16:00

料金:前売¥3,000 ※全席指定、税込

Info:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

Tel:0791-63-1888





【大阪公演】

12月1日(金)

会場:サンケイホールブリーゼ

時間:OPEN17:30 / START18:30

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:SMASH WEST

Tel:06-6535-5569





『So Fabulous Concert 2023 ~O Merry O Christmas~』

チケット一般発中!

【千葉公演】

12月24日(日)

会場:成田国際文化会館 大ホール

時間:OPEN15:00 / START16:00

料金:一般¥5,500 / 一般ペア券¥10,000 / 友の会一般¥5,300 / 友の会ペア券¥9,600 ※全席指定、税込

Info:成田国際文化会館

Tel:0476-23-1331 (9:00~17:00/休館日を除く)







【RELEASE INFORMATION】

先行配信シングル

「愛の水中花」

2023/9/20(水)Release!





1st Cover Album「お愛集」

2023/10/25(水)Release!

¥3,300(tax in)



Track

1.愛の水中花

2.難破船

3.薔薇は美しく散る

4.シルエット・ロマンス

5.秋桜

6.哀愁情句

7.異邦人

8.ベルベット・イースター

9.みずいろの雨

10.SWEET MEMORIES

11.愛のメモリー

12.愛燦燦

13.ワインレッドの心







1st ALBUM「Fabulous」 通常盤

2023/4/5(水) Release!

¥3,300(tax in)



Track

1. ARTEMIS~美しきお月光に照らされ、君は何を想ふ~(Album ver.)

2. CASTLE~迷宮の城~(Album ver.)

3. Rose Waltz

4. TOCCATA

5. INFERNO GATE~煉獄の門~(Album ver.)

6. Song of Fire~炎の唄~

7. ILLUSION

8. Rondo~輪舞曲~

9. お LOVE(Album ver.)

10. ENDLESS SUMMER

11. echo

12. Lento e cantabile



