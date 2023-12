[株式会社INSTINCT BROTHERS]

競技だけでなく、豪華ゲストを中心にサッカー教室も同時に開催する!子供たちが楽しむ場・子供たちが学ぶ場・子供たちが成長する場を地域全体で創り上げる!



株式会社INSTINCT BROTHERS ValueVillage事業部(本社:東京都品川区)は、2023年12月24日(日)に、静岡県袋井市エコパスタジアム補助競技場にて「U-10,U- 11,U- 12サッカー選手権 第1回 ISBカップin静岡を開催いたします。



医療・美容・健康に関する事業を通じ、健康寿命の向上を目指し、新たな一歩を踏み出します。Value Village 事業部の誕生と、その展開によって、私たちはスポーツを通じた未来の創造と社会への貢献に全力を注ぎます。



Value Villageが試みる地域活性の第1弾として、U -12以下のサッカー選手権の開催を静岡県小笠山総合運動公園エコパで行います。競技だけでなく岩本輝雄氏、久保竜彦氏、大久保哲哉氏、人気YouTuber リゼムなどが実際にサッカー教室を開催!ティーチングだけでなくコーチングに重きを置き、子供達の潜在的な能力を引き出すことを行います。



大会では、総勢80名の選手たちがチームに分かれ総当たり戦で頂点を目指します!

大会会場へお越しいただいたすべての方にクリスマスプレゼントもご用意しております。





U-10 U-11 U−12 サッカー選手権

第1回 INSTINCT BROTHERS CUP(インスティンクトブラザーズカップ)in静岡について



<参加ゲスト>

元日本代表 岩本輝雄氏



元日本代表 久保竜彦



元横浜FC 大久保哲哉氏



人気 You Tuber LISEM 藤井貴之氏 森保圭悟氏 重行拓也氏 森保翔平氏







INSTINCT BROTHERS CUP (インスティンクトブラザーズカップ)大会概要

・大会名称:INSTINCT BROTHERS CUP ~ Value Village ~

・開催日程:2023年12月24日(日)

8:30受付開始 /9:00 スタート

・場 所:静岡県袋井市 エコパスタジアム 補助競技場

〒437-0031 静岡県袋井市愛野2300−1

・電 話: 0538-41-1800

・駐車場 :エコパ公園内の駐車場(無料)をご利用ください。(8:30~21:00)

P4/P6駐車場

・交通機関:JR東海道本線「愛野駅」から徒歩15分



●イベントスケジュール

※スケジュールが変更になる場合がございます。



8:30~ ★受付開始、開会宣言、参加特典贈呈

9:00~ ★イベント開始

※サッカーコート2面を半分ずつに分割し、各コーチのもと教室を行います。

※各コーチでのトレーニングは、1チーム 20名とします。

※1チーム20分×4コーチを順に受講していただきます。

※受付時に編成チームをお伝えいたします。

A面コート 岩本輝雄コーチ( 元日本代表 )

久保竜彦コーチ( 元日本代表 )

大久保哲哉コーチ (FIFTY CLUB)

B面コート LISEMコーチ(YouTuber)

10:00~ ★ミニゲーム(全選手シャッフル)&ゲスト選手シャッフル 試合



11:00~ ★コーチによるサイン会

12:00~ ★チーム マッチ

16:30~ ★閉会、表彰

17:00~ ★閉場予定



●表彰

(1) 優勝チームには、選手1枚ずつ表彰状その他優勝メダルを授与します。

(2) 準優勝、3位チームには選手1枚ずつ表彰状を授与します。

(3) その他 MVP、得点王、参加ゲストが先行し、トロフィー並びに賞状を授与します。





INSTINCT BROTHERS CUP運営事務局

お問い合わせ先:INSTINCT BROTHERS CUP 事務局 / E-mail:info@instinct-bro.com

場所:静岡県小笠山総合運動公園エコパ

補助競技場(エコパスタジアムすぐ横)







<協賛企業一覧>

これからの日本の子供達のためにご協力、優しさ、勇気をいただきました。本当にありがとうございます。







































































ValueVillage事業部が手掛けるISBカップのこだわり



1、我々はすべての子供達に可能性があると信じています。

サッカーを通じて子供達の未来を考えるならば、競技を教えるとゆう事よりも

「周りに与える力や考える力、それを表現することができる一人間を育てること

どんなことがあったとしても、その力があることを脳は知っている。

その力を成長させるためにサッカーを使用します」



2、我々は元プロ選手の可能性も大いにあると信じています。

多くのプロサッカー選手は20代~30代で引退します。

1つの例として、仕事に対しての準備不足が人生の次へのステップを遅らせてしまう要因になっていると考えます。このように、サッカーだけをやってきて環境が変わるだけで夢を与えてきたプロ選手が夢を失っているんです。ですが、彼らに教えられたこと

サッカーに関しては、周りに与える力、考える力、表現することができている!

環境が変わった瞬間、その脳みそが切り替わっていないんです。

我々は知りました!

子供の頃から教わらなくてもできていたプロサッカー選手たちが脳科学やコーチング、社会性の教育をしっかりと学び、脳みそを切り替える! その両方がある指導者が最強だと信じています。



まだ知らない子供達の脳を最大限活かせる場をその指導者と共に創り続けることを大切にします。



3、熱狂させることができるか!?

我々はサッカーの試合を見ている時に、どんな気持ちで見ているでしょうか?

ドリブルで何人もかわし、最後にシュートまで決めた時には、どんな気持ち?どんな感覚?でしょうか?

我々はそれを熱狂と呼んでます。

熱狂させることができる選手



熱狂できる環境



熱狂できる地域のファン・街





ここに1つのヒントがあると信じています。

だからこそ、この熱狂とゆう言葉を大切に大会をやり続けていきたい!





4、また、株式会社INSTINCT BROTHERSはSDGs(持続可能な開発目標)に賛同し、サステナブル(持続可能)な社会の実現につとめることを目指し、様々な取り組みを積極的に行っています。



目標1:地球上のあらゆる形の貧困をなくそう

INSTINCT BROTHERS CUPは、社会のあらゆる層からの参加を促進し、貧困削減や不平等の是正に寄与します。

若者や経済的に弱い層にスポーツの機会を提供する取り組みを継続してまいります。





目標4:質の高い教育をみんなに

INSTINCT BROTHERS CUPを通じて、リーダーシップ、チームワーク、協力などの価値観を教え、育みます。



目標5:ジェンダー平等を実現しよう

目標10:世界中から不平等を減らそう

INSTINCT BROTHERS CUPを通じて、男女を問わず参加できる場を提供し、ジェンダー平等を推進します。



目標16:平和でだれもが受け入れられ、すべての人が法や制度で守られる社会をつくろう

INSTINCT BROTHERS CUPを通じて、平和の促進に寄与します。様々な大会や交流イベントは色々な風習や文化を結びつけ、様々な地域の協力と友情を深めます。



INSTINCT BROTHERS CUPを通じて、上記のSDGsの達成に向けて、社会や地域の持続可能な発展に寄与してまいります。



<本件に関する報道機関様からのご連絡先>

株式会社INSTINCT BROTHERS

代表取締役社長 永野文博

東京都品川区西五反田6−2−7 ウエストサイド五反田ビル3階

TEL 09042398859

MAIL fumihiro.n@instinct-bro.com







