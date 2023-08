[Kenvue]

殺菌力そのままに、毎日使いたくなる、やさしいマウスウォッシュで、悪玉菌※2をお口でストップ



薬用マウスウォッシュ「リステリン(R)」を展開するKenvue*は、日本の女性のために開発された、「リステリン(R)トータルケア 歯周マイルド」を8月21日(月)より発売します。

本製品は、マウスウォッシュ使用への最大の懸念とされている「刺激の強さ・味」を払拭するため、殺菌力はそのままに、「リステリン(R)」史上※1最少級の刺激を実現しています。また、日本で販売されるリステリンにおいて初めて、ミントやフルーツ、フローラルのフレーバーをベースに日本の女性が好む味を一から開発した製品でもあります。口腔内菌の集合体であるバイオフィルムの中まで浸透し、お口の悪玉菌※2を「バイオ殺菌」※3することで、歯周病※4や虫歯、口臭、歯の着色など様々なお口のお悩みを解決に導きます。

*旧ジョンソン・エンド・ジョンソン コンシューマーヘルス









世界初のマウスウォッシュとしてアメリカで発売された「リステリン(R)」は、現在50カ国以上で愛用されており、日本で売上No.1※5のマウスウォッシュブランドです。時間と共に増殖する口腔内菌の集合体であるバイオフィルムの中まで浸透し殺菌する「バイオ殺菌」※3を強みとし、多くの消費者の皆様に日々の口腔ケアにご使用いただいています。



製品の開発背景







歯周病など様々なトラブルを引き起こす原因となるお口の悪玉菌※2はお口全体に存在し、時間の経過とともに増殖しますが、通常の歯磨で歯ブラシが届く歯の表面積は、約25%※6にとどまると言われています。また、厚生労働省による調査では、30代以上の約3分の2が歯周病に罹患している※7と報告されており、特に女性は、女性ホルモンの影響で歯周病になりやすいと言われています。こうした背景から、「リステリン(R)」は、日本の女性が毎日使いやすいマウスウォッシュを開発し、歯周病菌をはじめとするお口全体の悪玉菌※2をケアしていただくことで、歯周病など様々なお口のトラブルを予防できるような製品を開発したいと考えました。



製品開発にあたって、マウスウォッシュを使ったことのない30-40代女性へ調査を実施したところ、マウスウォッシュを使用しない理由として、「刺激の強さ・味の懸念」が44%と最も多く、使用感への課題が非常に大きいことが明確になりました。そこで、私たちは「リステリン(R)」の強みである殺菌力はそのままに、刺激の強さや味が苦手な方でも、毎日使いたくなるようなマウスウォッシュを開発しました。



Kenvueによるマウスウォッシュに関する調査(n=354)2022年9月



製品特徴





■リステリン(R)史上最少級の刺激の実現



「リステリン(R)トータルケアシリーズ」の中でも、新製品「リステリン(R)トータルケア 歯周マイルド」は、“最も刺激が少ない“と、30名の感覚のプロが認定。「リステリン(R)」史上※1最少級の刺激を実現しました。



KenvueによるExpert Panel Test(2022年11月実施)



■「リステリン(R)」史上※1初、日本向けに味を一から開発。毎日使いたくなる 「日本の女性が好むフレーバー」を追求



フレーバーは、すっきりとしたミント系、甘いフルーツ系、口当たりの良いフローラル系といった、30-40代の女性の好みのフレーバーTOP3をベースに、“毎日使いたくなる”製品を目指し、日本の女性のために初めて一から開発しました。口に入れた瞬間フローラルな香りがふんわりと香り、ゆすぐと心地よいひんやり感と同時にフレッシュで透明感のあるフルーティーな味わいがお口いっぱいに広がります。これまでマウスウォッシュを使ったことがない女性の方からも、味に対して非常に好評をいただいております。



Kenvue調べ



■お口の悪玉菌※2の集合体、バイオフィルムに浸透し中まで殺菌!IPMPとGK2のWパワーで、歯周病※4を予防

殺菌有効成分(IPMP)に加え抗炎症成分(GK2)を配合。「バイオ殺菌」※3で、口腔内菌の集合体、バイオフィルムの中まで浸透・殺菌し、お口の悪玉菌※2をケアするとともに、歯ぐきの炎症を抑えます。歯周病※4、口臭、ネバつき、虫歯、着色汚れ、口内の不快感など、さまざまなお口のお悩みを解決に導きます。



※1:「リステリン(R)トータルケア」シリーズ内

※2:歯周病・虫歯・口臭の原因菌

※3:バイオ殺菌とは、バイオフィルム内の悪玉菌(口臭等の原因菌)を殺菌することです。

※4:歯周病とは、歯肉炎と歯周炎の総称です。

※5:インテージSRI+ マウスウォッシュ市場 2022年1-12月 主要シリーズ別金額シェア

※6:Kerr W.J.S., Kelly J and Geddes D.A.M. The areas of various surfaces in the human mouth from nine years to adulthood.J. Dent. Res. 1991, 70 (12)

※7:平成28年歯科疾患実態調査(厚生労働省)





新製品概要





・製品名:リステリン(R)トータルケア 歯周マイルド

・販売名:リステリン NC

・発売日:2023年8月21日(月)メーカー出荷

・メーカー希望小売価格:オープン価格

・容量: 1,000mL(約50回分)、500mL(約25回分)

・効果・効能:歯周病※3・虫歯・口臭の予防、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする

・タイプ:液体歯磨(医薬部外品)

・用法・用量:適量約20mLを30秒ほど口に含み、ブラッシングしてください。

・販売チャネル:全国の薬局・薬店・スーパーマーケット、ホームセンターなど小売店、ECサイト

・問い合わせ先:Kenvue お客様相談室(フリーダイヤル) 0120-101-110



「リステリン(R)」の公式ウェブサイトはこちら

https://www.listerine-jp.com/





Kenvueについて

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。AVEENO(R)、BAND-AID(R)、JOHNSON’S(R)、LISTERINE(R)、NEUTROGENA(R)、TYLENOL(R)、ZYRTEC(R)など、ヘルスケア専門家から推奨され、日々の生活をよりよくするために製品をお使いいただいている消費者から信頼される象徴的なブランドを有しており、これらは100年を超えて受け継がれ、サイエンスに基づいて前進してきました。私たちは、デジタルファーストの考え方を有し、深いヒューマンインサイトに基づいたイノベーションへのアプローチで、人々の心や暮らしの中で、当社の製品がかけがえのないものになるよう日々取り組んでいます。Kenvueは、日々のケアが驚くべき力をもたらすことができると信じています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-13:46)