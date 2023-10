[株式会社Scalehack]

企業で日々発生する煩雑な業務から、EC運用、採用、広報などの専門分野まで最適なチーム体制やツールの利活用によって幅広いオペレーション業務の効率化や自動化を実現



「一人ひとりの多様性を、変革の力に。」をミッションに、大義ある事業のスケールアップを総合支援する株式会社Scalehack(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:倉田丈寛、以下、Scalehack)は、Scalehack for Operation(Scalehackシリーズ)として、EC運用、人事、広報、経理、営業事務など幅広い業務経験やスキルを持つ独自の人材データベースから、顧客課題に合わせた最適なチームを編成し、DXツールやAIツールの活用によって、あらゆる日常業務の効率化をサポートする「総合型アシスタントプラットフォーム」の提供を開始したことをお知らせします。







■本サービス公式サイトのURL

https://scalehack.co.jp/for-operation/



「総合型アシスタントプラットフォーム」の提供背景





近年では、顧客ニーズの多様化やデジタルテクノロジーの進歩による産業構造の変化など、企業の経営を取り巻く環境は急速に変化し、既存事業の短命化が進んでいます。このような状況の中、多くの日本企業では、事業のさらなる成長・拡大に向け新規事業の取り組みや新たなツールの導入・利活用による生産性向上を迫られています。

また、労働市場は少子高齢化による労働力人口の減少が叫ばれる中、2030年には7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、「644万人の人手不足」と言われており、人手不足を解決する方向性として生産性を上げることが最も効果的と言われております。

※パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」より



このような背景の中、多くの日本企業ではCRMツールやチャットツールなどさまざまなツールを導入することで、DX化の推進やDX化に伴う業務フロー改善による業務効率化や自動化、IT/デジタル人材の増員によるバックオフィス体制強化の必要性が高まり続けております。



しかし多くの日本企業では、「どんなツールを導入することが自社にとって最適かわからない」「ツールを導入しても、利活用の運用が固まらず結果的に効率化が不十分」「業務フロー改善にリソースを割けない」「DX化推進に対応できる人材の確保や育成をする余裕がない」など、結果的に事業成長に向けて注力をしたくとも、数値管理や集計、日程調整や顧客管理などの日常業務に時間を取られ、事業成長に向けた活動時間が割けないなどの課題が多く存在しているのが実情です。



本サービスはこうした課題を解決することで日本企業のあらゆる事業のスケールアップを実現し、日本を支える中核産業の創出を加速するために生まれました。



総合型アシスタントプラットフォーム「Scalehack for Operation」について





1) サービス概要

豊富な経験やスキルを持つ優秀なオペレーションアシスタント人材によるトータルアシスタントと、ChatGPTやAI電話等の必要に応じた適切なツール選定と活用支援により、コア業務に付随する業務からEC運用や広報・採用等の専門的な業務の効率化や自動化を幅広くご支援します。



2) サービスの特徴

1.独自の人材データベースによって幅広い支援範囲を実現

オペレーション業務に関する豊富な経験を持った高スキル人材データベースを保有しております。事業理解度の高いディレクション人材を含め、クライアント企業毎の業務課題にマッチした人材でチームを編成します。



2.適切なツールを使い倒し、業務効率を最大化させ、生産性を向上(DX)

汎用的な業務ツールとしてGoogle WorkspaceやSlack、ChatGPTの利用や、営業支援ツールとしてSalesforceやHubSpotの運用、EC関連ではShopify、Amazon、楽天等、自社ECサイト/ECモール運用など幅広く対応します。またAI技術を活用した弊社独自の自動電話対応(AI電話)をはじめとするAIツールも必要に応じて組み合わせることにより、業務効率化だけでなく業務の自動化も実現します。



3.業界最安水準による無駄なコストを削減

新たな人材採用のための時間や採用コスト、育成コストや各種人件費を削減することで、社内リソースの最適化を行うことが可能です。業界最安水準の支援プランにより、お客さまのご状況に合わせて柔軟にご支援体制を構築いたします。



3) ご提供サービス

企業様の課題に即して、幅広いオペレーション業務を組み合わせてご提供いたします。



サービス提供の流れ





ご支援開始まで最短3営業日でご支援体制を構築いたします。

1. 貴社の課題やご要望を登録

2. 解決策・ご提案実施(無料)

3. 内容に応じた契約締結

4. 最短3営業日でご支援スタート



期間限定キャンペーン開催中





月の稼働時間や契約期間から最適なプランをご提案いたします。

[初月のみ1ヶ月お試しプラン]

月額:60,000円(税抜)~

月間稼働時間:30時間~

※実際の稼働内容によって調整いたします。



▼「貴社の課題やご要望」のご登録はこちら

https://scalehack.co.jp/for-operation/contact/



今後の展望について





「日常業務をサポートするプロフェッショナルサービスで、日本企業のビジョン実現を支える。」をサービスビジョンに、Relicグループで培った採用、広報、カスタマーサクセス等のノウハウを体系化し、ご提供サービスを拡充していきます。また、全国拠点を活かし、全国のイノベーター人材やIT/DX人材の発掘・採用・育成にも注力することでより柔軟に、幅広い事業規模や事業フェーズ、業務内容に対応することであらゆる事業の成長拡大や組織の生産性向上を実現し、オペレーション総合支援プラットフォームとして、国内トップクラスの実績と唯一無二の価値/存在を確立していきます。



株式会社Scalehackについて





会社名:株式会社Scalehack

代表者:代表取締役CEO 倉田 丈寛

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2022年3月

コーポレートサイト:https://relic-holdings.co.jp/group/scalehack/

事業内容:スケールアップ・プラットフォーム事業、事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務



Scalehackは、Relicホールディングスの戦略子会社として、2022年3月に設立されました。「人と事業の成長を“ハック”するエコシステムを生み出す。」ことをビジョンに、事業のスケールアップを総合支援するプラットフォーム(Scalehackシリーズ)の展開により、事業の急拡大や持続的成長を実現する会社です。「4,000社を超える支援実績と成果が実証されたメソッド」、「独自のネットワークで構築した国内最大級のスケールハック人材DB」、「事業理解度の高いプロフェッショナルによるプロジェクトマネジメント」を強みに、セールス総合支援プラットフォーム「Scalehack for Sales」、マーケティング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Marketing」、オペレーション総合支援プラットフォーム「Scalehack for Operation」、エンジニアリング総合支援プラットフォーム「Scalehack for Engineering」の4つの柱となる事業を総合的に展開しております。



■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社Scalehack 担当:宮本

TEL: 03-6778-4653

E-MAIL:info@scalehack.co.jp



