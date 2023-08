[TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD]

~8月4日(金)より全国のPLAZA・MINiPLAに登場~



「too cool for school(トゥークールフォースクール)」は、ワーナー・ブラザース100周年を記念し、人気キャラクター「トムとジェリー」とコラボし、韓国No.1のヘルス&ビューティーストアである「オリーブヤング」のアワードにて5年連続1位を獲得する看板商品「アートクラス バイロダン シェードマスター」の限定パッケージ*¹を、2023年8月4日(金)よりPLAZA・MINiPLAにて販売いたします。



*¹ 「1号Classic」のみ







「too cool for school」は、トレンドや既成概念にとらわれず、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアし、個性を活かした自由なメイクを提案する韓国発のコスメブランドです。



中でも、この度限定パッケージを販売する「アートクラス バイロダン シェードマスター」は、韓国No.1のヘルス&ビューティーストアである「オリーブヤング」のアワードにて5年連続1位を獲得する他、日本でも累計販売数100万個*²を突破するなど、人気のアイテムです。肌馴染みにこだわり選ばれた、3色のカラーとナチュラルで失敗しにくい繊細なパウダー、筆先が斜めにカットされた専用ブラシで、簡単に自然な立体感を実現します。さらに、3色のパウダーを専用ブラシでなぞるだけでグラデーションが出来、自然でシャープなフェイスラインが簡単に作れることはもちろん、色を混ぜたり、単色で使用することで、気になる部分に、幅広い用途でご使用いただけることがポイントです。



この度は、ワーナー・ブラザースの100周年を記念し、人気キャラクター「トムとジェリー」 とのコラボが実現しました。コンパクトには、ワーナーの代表作「ルーニー・テューンズ」に登場するバックス・バニーのコスチュームを着たお茶目なジェリーがプリントされており、持っているだけでメイクがさらに楽しくなるような可愛らしいパッケージとなっています。



是非、全国のPLAZA・MINiPLAにお立ちよりいただき、限定アイテムをお手に取ってお試しください。



*2 累計販売数 1,027,714個 2017年1月~2023年3月時点(当社調べ)



商品概要







アートクラス バイロダン シェードマスター1号 限定パッケージ

9.5g 税込:2,145円 (ブラシ付き)



韓国の数々のコスメアワードにて多くの受賞歴を誇る「アートクラス バイロダン シェードマスター」から「トムとジェリー」とコラボした限定パッケージが登場。



こだわって選ばれた3色のカラーと失敗しにくい繊細なパウダーで、簡単に自然なグラデーションが完成。色を混ぜたり、単色で使用することでノーズラインや涙袋の陰影を作るなど、幅広くご活用いただけます。お直しにも嬉しいミラー付き。



「アートクラス バイロダン シェーディング」 シリーズ特徴





1.韓国では“国民的シェーディング”と呼ばれるほどの人気ぶり!

数々のコスメアワードにて1位を獲得する、too cool for schoolの看板商品

「アートクラス バイロダン シェーディング」は、韓国のビューティートレンドをリードする「オリーブヤングアワード」にて、5年連続シェーディング部門1位を受賞する他、数々のコスメアワードでもランクインを果たし、日本でも累計販売数100万個*¹を達成する人気アイテムです。







2.使用パーツに合わせて単色使いやミックス可能!

自然なグラデーションを叶えるこだわりの3色構成

全種類、こだわって配色された3色のカラーで構成されており、コンパクト1つで自然なグラデーションを叶えます。使用するパーツや用途に合わせて、単色で使用したり、ミックスして、お好みの色味をお楽しみいただけます。







3.自分の肌に合うカラーが見つかる!肌の色味に併せて選べるカラー展開

イエローベースの方向けの「1号 Classic」、 ブルーベースの方向けの「2号 Modern」と、幅広い肌の色味に馴染の良いニュートラルカラー「1.5号 Neutral」の3色展開から、お好みの色をお選びいただけます。



※限定パッケージは「1号 Classic」のみの発売となります。





4.ムラなく綺麗な仕上がりになるtoo cool for school独自の専用ブラシ付き!

お出かけ先のメイク直しにも嬉しいミラー付きのコンパクト

毛先が斜めにカットされた専用ブラシが、ムラになりがちなフェイスラインのグラデーションも簡単に綺麗に仕上げます。ポーチイン出来るコンパクトなサイズ。コンパクトは、外出先のメイク直しの際にも便利なミラー付きです。





5.フェイスラインはもちろん、ノーズラインや涙袋などにも使用できるマルチパレット

自然なグラデーションでフェイスラインをすっきり見せることはもちろん、生え際に入れたり、ノーズラインや唇に立体感を演出したり、涙袋の影を作るなど、幅広い用途でご活用いただけます。



【使用例】



ブランド説明







ジャンルやコンセプトに捉われない、ビンテージバイブアートコスメブランド



too cool for schoolは、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブアートコスメブランドです。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を最大限発揮する、自由なメイクを提案します。現在、韓国内の総合オフラインストアは1,328店舗(ロード/免税/ h&b含め)を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開しています。韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開します。



All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. (s23)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-09:16)