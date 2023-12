[グランド ハイアット 福岡]

ホリデーシーズンからバレンタインシーズンに、ファイン・カカオのみを使用したBean to Barチョコレートのスイーツを自家焙煎のスペシャルティコーヒーで楽しむ



グランド ハイアット 福岡(博多区住吉1-2-82 総支配人 松本和浩)B1Fバーラウンジ「バー フィズ」では、2023年12月26日(火)から2024年2月29日(木)の期間中、チョコレートアフタヌーンティー 「カカオ・シュプリーム」を販売いたします。







「カカオ・シュプリーム」は、香りや風味に優れた希少な「ファイン・カカオ」のみを使用し、焙煎からタブレットになるまでの全工程を完全手作業でおこなっている「The aroma of beans」のチョコレートをふんだんに使用したアフタヌーンティーで、チョコレートそのものの美味しさを最大限に活かしたスイーツやスコーン、セイボリーで構成されています。同じく「The aroma of beans」で自家焙煎されたスペシャルティコーヒーとともにお楽しみいただきます。



チョコレートアフタヌーンティー「カカオ・シュプリーム」は、グレナダ産チョコレートでコーティングしたグレナダ産カカオ豆と、エチオピア産のスペシャルティコーヒーで、豆そのものの味わいを楽しんでいただくことからスタートします。





上段のスイーツには、ココア生地にグレナダ産カカオ豆とレーズン、バタークリームをサンドした「グレナダ産カカオ豆とレーズンのケーキ」、グレナダ産カカオ70%チョコレートで作ったタルトショコラにチョコレートでコーティングした雑穀をのせた「雑穀とグレナダ産チョコレートのタルト」、コロンビアとマレーシア産カカオ豆から抽出したカカオバターのホワイトチョコレートを使用したフランボワーズガナッシュをココア生地でサンドした「フランボワーズショコラブラン」、バヌアツ産カカオ77%のチョコレートムースに福岡・糸島の「またいちの塩」で作った塩キャラメルを合わせた「バヌアツ産チョコレートと塩キャラメルのムース」、インドネシア産マンデリンのスペシャルティコーヒーで作ったコーヒーゼリーにアーモンドミルクのパンナコッタを合わせた「アーモンドミルクのパンナコッタ インドネシア産コーヒーのゼリー」の5種をご用意。





アフタヌーンティースタンドとは別にご用意するシェフズスペシャルの「バニラアイスクリームとグレナダ産カカオニブ」は、エキストラバージンオリーブオイルをかけて提供いたします。





グレナダ産カカオ豆を使用した「鱈とカカオニブのフィッシュバーガー」、ベネズエラ産チョコレートを使用した「国産牛ほほ肉のチョコレートと赤ワイン煮込み パイ包み焼き」、カカオニブを砕いて入れたチョコレートスコーンなど、セイボリーやスコーンにもカカオやチョコレートをふんだんに使用しています。



フリードリンクメニューにも「The aroma of beans」の自家焙煎スペシャルティコーヒー3種をラインナップ。国際的なコーヒー鑑定士の資格「Qグレーダー」を持つ店主によって豆の個性を最大限に引き出す焙煎度で焙煎されたスペシャルティコーヒーとともに、アフタヌーンティーをお楽しみください。





Menu





Welcome Drink

スペシャルティコーヒー(エチオピア アナエロビック ナチュラル)

グレナダ産カカオビーンズチョコレートとともに



Savory

鱈とグレナダ産カカオニブのフィッシュバーガー

国産牛ほほ肉のベネズエラ産チョコレートと赤ワイン煮込み パイ包み焼き



Sweets

グレナダ産カカオ豆とレーズンのケーキ

雑穀とグレナダ産チョコレートのタルト

フランボワーズショコラブラン

バヌアツ産チョコレートと塩キャラメルのムース

アーモンドミルクのパンナコッタ インドネシア産コーヒーのゼリー



Chef’s Special

バニラアイスクリームとグレナダ産カカオニブ



Scone

プレーンスコーン

グレナダ産カカオニブのスコーン

コンディメント(キャラメルクリーム、ベリージャム、クロテッドクリーム)



”The aroma of beans” Coffee Selection

ハウスブレンド No.4

コスタリカ レッドハニー

ケニア ニエリ AA



Other Drink

紅茶専門店・リーフル社の紅茶やオリジナルブレンドハーブティーなど14種類からお好きなだけ





The aroma of beans について







今回のアフタヌーンティーに使用するチョコレートとコーヒーは、福岡県・香椎に自家焙煎のスペシャルティコーヒーと自家製のBean to Bar チョコレートを提供する店舗を構える「The aroma of beans」のものを使用しています。少人数のスタッフによって全て手作業で作られるチョコレートは、全世界の総生産量の上位わずか3~4%に過ぎない最高品質且つ希少な「ファイン・カカオ」と有機砂糖のみを使用しています。一切妥協せずに丹精込めて作られたチョコレートは、カカオ本来の風味と大量生産では出せない香りと滑らかさを楽しむことができます。





チョコレートアフタヌーンティー 「カカオ・シュプリーム」概要





期間:2023年12月26日(火)~2024年2月29日(木)※数量限定

※1月28日(日)はイベントを実施いたします(詳細は下記参照)

場所: グランド ハイアット 福岡 B1F バーラウンジ「バー フィズ」

時間:14:00~17:00(最終受付16:00)

料金:5,500円(税込)





イベント情報





「The aroma of beans」店主の山口 善将さんを迎え、チョコレートについて学びながらアフタヌーンティーをお楽しみいただけるワンデイイベントを実施いたします。カカオ豆からチョコレートになるまでのプロセスを、デモンストレーションを交えてご紹介いただき、スペシャルティコーヒーについてもお話しいただきます。チョコレートのディープな世界に浸るひとときをお楽しみください。



日程:2024年1月28日(日) ※前日までに要予約

定員:20名様まで ※定員になり次第締め切りとさせていただきます

時間:13:00 ~ 16:00 (12:30受付開始)

場所: グランド ハイアット 福岡 2F バンケットルーム「ザ・レッドローズ」

料金:1名様6,500円(税込)※表示価格に別途サービス料を頂戴いたします

内容: 「The aroma of beans」店主の山口 善将さんによるレクチャー、チョコレートアフタヌーンティー 「カカオ・シュプリーム」の提供、お土産など





ご予約・お問合せ





オンライン予約:https://www.tablecheck.com/shops/grandhyattfukuoka-bar-fizz/reserve

092-282-2803(レストラン予約直通)





店舗情報





バーラウンジ バー フィズ

ダイナミックな吹き抜けの空間に、コンテンポラリーモダンなソファ、LEDでライトアップされたステージとバーカウンターが配された幻想的な雰囲気のバーラウンジ。季節ごとのテーマでお届けするこだわりのスイーツやセイボリーを集めたアフタヌーンティーはもちろん、豊富な紅茶やコーヒーのセレクションを揃えるドリンクやケーキセットの他、ホテル開業当初からのレシピで作る人気のクラブサンドウィッチ、和牛のグリルハンバーガーなどの軽食やアルコールをお楽しみいただけます。



〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 地下1階

092-282-2803(レストラン予約直通)





グランド ハイアット 福岡について





グランド ハイアット 福岡は福岡博多のランドマークである複合施設「キャナルシティ博多」に併設し、博多天神周辺にも15分でお出かけいただける便利なロケーションのラグジュアリーホテルです。ビジネス、観光、ショッピング、エンターテイメントなどあらゆるシーンにおすすめです。



