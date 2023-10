[voco大阪セントラル]

11月1日 「本の日」 よりスタート



voco大阪セントラル(所在地:大阪府大阪市西区京町堀1-7-1、総支配人:宍倉大地)は、日本出版販売株式会社(代表取締役社長:奥村 景二、略称:日販)および株式会社ブレインスリープ(代表取締役:廣田 敦、以下:ブレインスリープ)と協力し、2023年10月27日(金)より「読書と至高の睡眠プラン」の予約を受け付け、2023年11月1日(水)の本の日に合わせて宿泊プランの提供を開始いたします。



当プランは、読書により中途覚醒が減少し、睡眠の質向上につながる可能性が高いことを検証結果から示唆する「睡眠×読書」プロジェクト “ヨムとネ” と協働し、「至高の睡眠」を体験いただけることをめざしています。お休み前の読書という新しい過ごし方と、この宿泊プランのお客さま限定の睡眠プロダクトをご使用いただき、翌朝はバラエティ豊かなご朝食で、voco大阪セントラルならではの自宅のようなくつろぎを感じながら、新しい読書体験とプレミアムなホテルステイをお楽しみいただけます。















読書と至高の睡眠プラン(朝食付き)概要

【ご宿泊対象期間】2023年11月1日(水)~2024年1月31日(水)除外日あり

【料金】1室1名様ご利用時 41,550円~(税サ込、大阪府宿泊税別途)

1室2名様ご利用時 1名様あたり23,525円~(税サ込、大阪府宿泊税別途)

【ウェブ予約】https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/osakn/plans/10110711

【ご宿泊プランに含まれるもの】

・ご宿泊:グランドルーム キングベッド 畳コーナー (36平方メートル )

・ご朝食:voco大阪セントラル1F ウェスタングリルレストラン「LOKAL HOUSE」でのご朝食

・体験:

1. 「ヨムとネ」ブックディレクターがセレクトするお休み前にお勧めの本4冊

2. Brain Sleepの睡眠プロダクト2種

・ブレインスリープ ピロー (地球環境に配慮したサステナブルな素材を使用した脳まで眠る枕)

・ブレインスリープ ゴールデン スリープ ピローミスト(快適な睡眠を促すウッド調の香り)

・特典:宿泊いただいたお客様には、ご自宅にお持ち帰りいただけます。

1. 「ヨムとネ」ブックディレクターがセレクトした4冊のうち1冊(1室1予約につき1つ)

*お部屋にご用意した4冊から、お好きな1冊をお選びいただけます

2. 「ヨムとネ」のオリジナルしおり (1室1予約につき1つ)

3. voco大阪セントラル オリジナルデザインのスリッパ (おひとり様1つ)

4. voco大阪セントラル オリジナルデザインのアイマスク (おひとり様1つ)

5. voco大阪セントラル オリジナルデザインのトートバック (おひとり様1つ)







2018年に誕生したvocoは、IHGホテルズ&リゾーツのなかでも急成長しているホテルブランドで、今年3月にはグローバルで100軒目の契約締結を果たした、世界中から注目されているホテルブランドです。vocoという名称は、ラテン語で「招待する」「呼び集める」を意味します。「ようこその気持ちを Come on in」「自分らしく過ごす時間 Me time」「その時にふさわしい一皿を voco life」をブランド体験として位置づけ、まるで慣れ親しんだ場所のような居心地の良いご滞在のなかに「おもいがけない特別」な体験をご提供いたします。ホテルステイ中は、ブックディレクターおすすめの本4冊とスリーププロダクトをご体験いただき、お選びいただいた本1冊のほか、voco大阪セントラルの滞在の余韻をご自宅でもお愉しみいただける、アイマスクやスリッパなどのオリジナルアイテムをお持ち帰りいただけます。



ウェスタングリルレストラン「LOKAL HOUSE」

レストランは、京町堀の街並みを望める全面ガラスの大きな窓に面した開放的な空間。地元の食材を使った創作料理や西洋グリル料理をメインに、オリジナリティ溢れるメニューを多数ご用意しています。当プランに含まれるご朝食は、甘味を閉じ込めた半玉サイズの淡路玉ねぎのローストと一緒にお召し上がりいただく「卵料理」、もしくは関西の食材を使いストーリーを取り込んだ「三段重の和朝食」いずれかのメインディッシュと、ブッフェテーブルに並ぶサラダ、フルーツ、コールドカット、ベーカリー、日本食など多彩なメニューが、どちらもお召し上がりいただけるボリュームたっぷりのセレクションブッフェです。





日本出版販売株式会社について

1949年の創業より、書籍・雑誌の流通を担い、日本の出版流通のインフラを構築してきた出版販売(取次)会社です。グループ経営理念「人と文化のつながりを大切にして、すべての人の心に豊かさを届ける」のもと、既存のビジネスの枠に捉われず、本を起点としたプロデュース事業など、人々の豊かな心の育みに貢献し続けています。



ヨムとネについて

日本出版販売株式会社が「就寝前の読書が睡眠に与える影響の検証」を経て「読書は睡眠に良い」ことや「睡眠の質を高めるために読書をする」という習慣を広く啓蒙し、本の選書や企画、商品開発などを多角的に推進する「睡眠×読書」ブランドです。



株式会社ブレインスリープについて

睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることをめざします。



ブレインスリープ ピロー 「より速く、深く、脳が眠る枕」。

一人ひとりの頭の大きさや寝方に合わせてパーソナルフィットを実現。特許技術3レイヤー×9グラデーションで、太さや密度の異なる繊維が組み合わさった独自の構造となっています。オーダーフィットを超える最高のフィット感を体験できます。



ブレインスリープ ゴールデンスリープ ピローミスト

ベルガモットとシダーウッドなどのウッド調の香りで快適な睡眠を促します。



ホテル概要

正式名称: voco大阪セントラル

総支配人: 宍倉大地

開業日: 2023年5月30日(火)

所在地: 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-7-1

電話番号: 06-6445-1100(代表)

アクセス: Osaka Metro四ツ橋線 「肥後橋駅」7番出入口より徒歩3分

Osaka Metro四ツ橋・御堂筋・中央・千日前線「本町駅」28番出入口より徒歩5分

Osaka Metro御堂筋線 「淀屋橋駅」13番出入口より徒歩5分

公式サイト:https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

Instagram: https://www.instagram.com/voco_osaka_central/



vocoについて:

vocoは、世界最大級のホテルマネージメントグループの信頼性とホテル独自の個性との両方の魅力を併せ持ち、お客様に確かなプレミアム体験をご提供します。vocoとは、ラテン語で「招待する」や「呼び集める」を意味し、気が利いて、堅苦しくなく、チャーミングなブランドの特徴を表しています。vocoの信頼ある独創性は、上質なアメニティからゆったり広いベッドまで、思い出に残る瞬間と高品質なタッチとを組み合わせています。迅速なチェックインでお客様を温かくお迎えし、くつろぎとリラックスに最適で快適なお部屋、そして人とのつながりや交流の機会を多く提供する活気あふれるバーやレストラン空間をご用意しています。 詳細およびご予約は、https://www.vocohotels.com/hotels/jp/ja/reservationをご覧ください。また、Facebook(www.facebook.com/vocohotels)、Instagram(www.instagram.com/vocohotels)でも情報を提供しています。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,200軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

※2023年9月30日現在



日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、46ホテル、12,000室超を展開しています。さらに、ホテルインディゴ東京渋谷(2023年8月29日開業)、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクションが開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2023年9月30日現在



IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/Japan



