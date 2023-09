[ユニークビジョン株式会社]

ユニークビジョン株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:白土` 良之 以下、当社)は、当社が使命とする”SNSを駆使した企業と消費者のより良いブランド体験の創出”をさらに加速させるため、経営顧問としてTwitter Japan株式会社の前代表取締役 笹本 裕氏が就任したことをお知らせいたします。









笹本 裕氏 就任の背景





当社は、2011年にSNS統合管理ツール『Beluga(現 Belugaスタジオ)』を提供開始し、2014年にTwitter(現 X)に特化したキャンペーン構築ツール『Belugaキャンペーン for Twitter』を提供開始しました。2016年には日本で初めてのTwitterインスタントウィンキャンペーンを実施し、さらに2018年からはLINEでキャンペーンが実施できる『Belugaキャンペーン for LINE』の提供を開始いたしました。現在は当社が展開する『Beluga』シリーズにより日本企業だけでなく海外企業のSNSマーケティングもフルファネルでサポートしています。





また当社は、日本で7社が認定されているX Marketing Partners・LINE社が4社認定しているOMO部門のTechnology Partnerの2つの認定を取得している国内唯一の会社となっております。





SNSをはじめとするメディアおよびテクノロジー業界への深い知見だけではなく、複数のグローバル企業でのトップマネージメントなど、幅広い経験に富んだ笹本氏の就任で、『Beluga』シリーズを通した消費者に向けた企業の価値あるブランド体験創出と新たな事業の創出を加速させてまいります。





笹本 裕氏 略歴





1988年4月 株式会社リクルート入社

2002年12月 エム・ティー・ヴィー・ジャパン株式会社(現バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社)代表取締役社長兼CEO

2007年1月 マイクロソフト株式会社執行役員

2009年2月 マイクロソフト株式会社常務執行役員

2014年2月 Twitter Japan株式会社代表取締役

2017年1月 Twitter,Inc.,JPKR,Client Solutions 事業担当副社長

2021年5月 Twitter,Inc.,JAPAC,Twitter Client Solutions事業担当副社長

2021年6月 株式会社サンリオ社外取締役(現任)

2023年6月 吉本興業株式会社社外取締役(現任)

株式会社KADOKAWA社外取締役(現任)







ユニークビジョンについて

SNSで企業と消費者のより良いブランド体験を創出するために、フルファネルでのSNSマーケティングツール『Beluga』シリーズの開発・提供を行っています。



会社概要

社名 :ユニークビジョン株式会社

所在地 :〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目34-7 NX新宿ビル2F

代表 :代表取締役社長 白土` 良之

設立 :2008年1月15日

事業内容 :SNSマーケティングツール「Beluga」シリーズの企画・開発・運用

URL :https://www.uniquevision.co.jp/



提供サービス

・SNS統合管理ツール『Belugaスタジオ』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga/

・Twitterキャンペーン構築システム『Belugaキャンペーン for Twitter』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-campaign/

・LINEキャンペーン構築システム『Belugaキャンペーン for LINE』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-campaignforline/

・SNSマーケティングに役立つメディア『Belugaポータル』

└https://www.uniquevision.co.jp/beluga-portal/

・『Beluga』シリーズ総合サイト

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-series/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-12:16)