[株式会社NEWOLD CAPITAL]

中堅・中小企業向けのM&A業界におけるスタートアップであり、「成長戦略実現ファーム」の確立を目指す株式会社NEWOLD CAPITAL(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:栗原 弘行、以下「NEWOLD」又は「当社」)は、志と信念を新たに掲げ、コーポレートロゴおよびサービスロゴ、コーポレートサイトを同時に刷新しました。









当社はこれまで、成長戦略実現ファームという事業コンセプトの実現を目指す上で、「NEWとOLDに向き合い企業と人の成長を実現する」といったミッションを掲げておりました。これまでのミッションの根本的な考え方に相違は無いですが、設立一周年を迎える上で、改めて企業と人の成長を実現し『何をしたいのか、どのような世の中にしていきたいのか』について議論を行って参りました。その結果、「NEWOLDがどこに向かっていくのか=コーポレートアイデンティティ」について再定義したことをお知らせします。



Concept movie









変更の背景





これまで使用していた「ミッション・ビジョン・バリュー(パーパス)」というフレームワークではなく、当社なりの表現を用いて、わかりやすく皆様に当社の存在価値をお伝えしていきたいと考え、“志と信念”という言葉を用いることといたしました。



私たちの志





定義した志には、従前の「企業と人」だけでなく新たに「地域」を加え、「企業・人・地域の成長を実現し、次世代の幸せを増やす」としました。現在当社は、M&Aアドバイザリー、経営人材紹介、M&A教育研修の事業を展開しておりますが、全ての事業に共通することは、企業と人を支援した結果、そこに根ざしている地域の成長にも貢献できると考えています。

また、お客様から頂いた報酬の一部を地域に還元=寄附する「THANKS by NEWOLD」に取り組んでいることから、改めて地域、即ち、経済の存続と成長を大切にしたいといった考えに至りました。

当社は、企業・人・地域の成長を実現し、その結果、次世代に一つでも多くの幸せを増やし続ける企業になるべく日々邁進して参ります。



私たちの信念





信念は「Be Professional- five way -」といたしました。当社の一人一人がプロフェッショナルな仕事をし、自身が成長し続けない限りは、企業・人・地域の成長を実現することはできないと考えます。その行動指針として、常にプロフェッショナルとしての高みを目指し続けるために、大切な5つの「価値観」を定めました。

当該、“志と信念”に基づき、当社は更に邁進して参りますので、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



コーポレートロゴ







コーポレートロゴは、太陽と架け橋を表現しています。

過去と現在を踏まえて、太陽のように未来を明るく照らす存在になること、私たちが企業・人・地域の成長を実現し、次世代への架け橋となること。

コーポレートロゴに込められた私たちの想いです。



会社概要





(1)会社名 株式会社NEWOLD CAPITAL

(2)代表者 代表取締役CEO 栗原 弘行

(3)設立年月 2022年(令和4年)6月10日

(4)所在地 東京都渋谷区渋谷2-11-5

(5)会社HP https://newold.co.jp/

(6)事業概要

NEWOLD ADVISORY:M&Aアドバイザリー事業

NEWOLD AGENT:経営人材紹介事業 https://agent.newold.co.jp/

NEWOLD ABLE:M&A教育研修事業 https://able.newold.co.jp/

(7)有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-314689

(8)公式アカウント

・YouTube https://www.youtube.com/@newoldcapital/



