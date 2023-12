[LILITH NETWORK HK LIMITED]



Lilith Gamesによる、全世界一億ダウンロードを突破したスマートフォン向けシミュレーションゲーム『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』において、クリスマス・お正月を推しと過ごせる年末年始特別イベントが開催決定!「恋糸りあ」「天使うと」「日向こがね」をはじめとしたぼいそーれメンバー豪華12人が協力し、TVCM出演権獲得を目指す!



イベント特設LP:https://rok-jp.lilith.com/Rok-Oshikatsu/Christmaspresent/



【イベント概要】





「V声優(バーチャル声優)」をコンセプトにしたVTuberプロダクション『ぼいそーれ』の恋糸りあ・天使うと・日向こがねをはじめとした人気Vtuber 12名が5つの同盟に分かれ、協力形式で特別イベントを開催します。

クリスマス・お正月を含めた約1ヶ月間ライキンをプレイし、5つの同盟の合計ポイントによって報酬が付与されます。より多くのポイントを獲得して豪華景品獲得を狙え!



全員で協力してポイントを獲得した暁には

ライキンアンバサダーとしてOOH 掲載・TV CM出演など豪華特典も満載!



【豪華報酬一覧】





5000pt達成で全員のOOH掲載!

8000pt 達成でライキンアンバサダーとしてTVCMに出演!

10000pt達成でさらに全員に希望賞品をプレゼント!



また、参加メンバーのファンの皆さまはライキンをプレイすることで、推しの戦力として同盟に参加することができます。

最後まで推しと一緒に頑張った、戦力TOP5位のファン方には、推しVtuberから特別賞品が?!

さらに中間発表時には、各同盟の戦力TOP3名に追加景品ゲットのチャンス!

また、参加者してくれたファンの方には、推しVtuberからの限定ボイスを全員にプレゼント!



あなたの戦績が直接推しの力に!イベントに参加して、推しを咲かせよう!



イベントスケジュール





2023年12月22日(金) 18:00 イベント開始

2024年1月5日(金) 18:00 中間集計&発表

2024年1月19日(金)18:00 イベント終了&最終結果発表



ファンの皆さま 参加手順





1.2023年12月22日(金)のイベント開始後、ライキンをダウンロードしてプレイスタート

※参加メンバーと同じサーバーにアカウントを開設する必要があるため、イベント開始後に新しくアカウントを作成していただく必要がありますので、ご注意ください。

2.推しの同盟へ加入申請

3.推しの同盟近くに移動

4.ゲームをプレイして推しを応援

詳しくはイベントHPをご覧ください。

https://rok-jp.lilith.com/Rok-Oshikatsu/Christmaspresent/



ぼいそーれについて





2Dや3Dのアバターを使用したタレントが声優としてデビューをし、声優業界において活躍する「V声優(バーチャル声優)」をコンセプトにしたVTuberプロダクションです。「V声優」として売れることを目指しデビューをしたタレントたちが一歩ずつ努力をし、時には挫折し、着実にスターダムへとのし上がっていく過程そのものをエンタメ化し、ファンの応援とともに成長していくコンテンツを目指しています。



参加メンバーについて





恋糸りあ



2023年7月よりV声優「恋糸りあ」としてぼいそーれ所属となり、ストリーマー兼V声優として活動中!



YouTube:https://www.youtube.com/@mikenekoko

X: https://x.com/95rn16?s=20





日向こがね



こんこがー! ☀️

みんなの元にひなたを届けるこがね色、V声優プロダクションぼいそーれ所属の1期生日向こがねです! ☀️

好きな物は宇宙と猫ちゃん!

みんなに日向を届けられるような、クスって笑えるようなそんな配信をお届けするよ🤸‍♂️



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCQgi2mK2f9l0Dky2-YhVTYQ

X:https://twitter.com/himukai_kogane_





天使うと



YouTube:https://www.youtube.com/@amatsukauto

X:https://twitter.com/amatsukauto





ミリ・ミラー



RPGを中心にお絵描きや雑談など、様々なことに挑戦していきます!

演技のお勉強ももちろんがんばります!



YouTube:https://www.youtube.com/@milimirror

X:https://twitter.com/mili_mirror_





千歳もえ



ゲテモノ系清楚!?千歳もえです 🛸 素敵なV声優を目指し配信中



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCkaBJKUU1cb2uJ3ahdnp4eQ

X:https://twitter.com/chitose_moe





菫崎リン



ぼいそーれ所属、新人V声優の菫崎リンだよ~

めざせ演劇経験を活かした実力派声優!2021.07.25 Debut!!!



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCymJsbvAMc3j-bcsoxI7NZQ

X:https://twitter.com/sumirezaki_rin





浅葱サキ



新人V声優です。「本気で」「楽しく」「感情移入」をモットーに配信中

私のノリと勢いでアナタが笑ってくれたら本望です🐹🏯



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCZ2rFJTs3IPJzYfxtvbKp8Q

X:https://x.com/asagi_saki_?s=20





佐熊すい



くまとゲームが大好きないつも夢を見ているJK🐻

ゲーム実況、朝活配信、歌ってみた動画投稿などさまざまな配信をしています!



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCA0Bg7M9IzYhsMm54Iu5Thg

X:https://x.com/Sui_Sakuma?s=20





すべからく おかぴ



V声優プロダクションぼいそーれ 4期生 すべからくおかぴです!

最近やっと身体が動くようになりました!

歌、LoLが大好き!!よろしくね!!



YouTube:https://www.youtube.com/@subekarakuokapi

X:https://x.com/okapi_subekarai?s=20





紅樺さくら



初めまして!ぼいそーれ所属

ゲームが大好きな新人V声優🕹

紅樺さくら(Sakura Benikaba)です!

気軽にらんぼーって呼んでください🍒🤎

原神でよく落下芸をかましている人です🏃‍♀️



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsvLzyduqA3GZC7cBRixxRg

X:https://twitter.com/benikaba_sakura





泡星ゆら



🌙ぼいそーれ4期生🌙

福岡LOVE(ハート)な博多弁のくらげ、泡星ゆらです🪼🫧

ゲームしたり朝活したり…楽しいことが大好き(ハート)

今日もゆるっとみんなのお姉さんとして頑張るぞっ

いっぱい愛してほしいっちゃん🩵



YouTube:https://www.youtube.com/@AwahoshiYura

X:https://x.com/Awahoshi_Yura?s=20





月奏あず



ネオン光る不思議な街、アルカリリィの片隅にひっそりと住んでいる。

元の世界に還るために街で出会った相棒の黒猫と共に活動をしている。

最近少しだけ元の世界と繋がることが出来るようになったので配信を通して還る方法を探し中、らしい🐾



YouTube:https://www.youtube.com/@Lunon_azu

X:https://x.com/Lunon_Azu_?s=20







『Rise of Oshiシリーズ』とは





『Rise of Oshiシリーズ』は、ライキンによる「推し」の夢を叶えるファン参加型のイベントシリーズです!

現在開催中のイベントや、歴代のキング&クイーンなどは特設ページをチェック!

Rise of Oshiシリーズ特設ページ:https://rok-jp.lilith.com/Rok-Oshikatsu/







全世界一億ダウンロードを突破!『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』とは





古代文明をテーマにした、リアルタイム・育成型戦略シミュレーションゲーム (SLG)です。好きな文明を選択して、自らが総督となり、兵隊をかき集め、内政を整え、勢力を拡大し、世界を制覇せよ!

他のプレイヤーと同盟を結び、力を合わせて領土を拡張!

バトルを繰り広げながら敵の領土や資源を奪い、自分の同盟を大きくし続け、仲間と共に頂点を目指そう!







▼『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』の公式サイト

https://rok-jp.lilith.com/



▼『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』の公式攻略サイト

https://appmedia.jp/rok?utm_source=rok&utm_medium=ingame&utm_campaign=help



▼『Rise of Kingdoms ―万国覚醒―』の公式X

https://twitter.com/RoK_Japan



ライキン推し活特別イベント クリスマスもお正月も推しとライキンで過ごそう



