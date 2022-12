[(株)アーシュ・ツジグチ]

「FARM to BARショコラブティック」が贈る2023年のバレンタインショコラ



パティシエ・ショコラティエの辻口博啓が手掛けるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」が2023年1月17日(火)よりバレンタインコレクション2023の販売を開始します。

(LE CHOCOLAT DE H 渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店のみ1月12(木)よりスタート)









ペルーに自社農園を取得し、カカオ農園から1枚のタブレットショコラになるまでを一貫して手掛ける「FARM to BARショコラブティック」を本格始動した「LE CHOCOLAT DE H」。

2023年はFARM to BARショコラのアロマを最大限に生かしたタブレットショコラをはじめ、FARM to BARショコラで作ったボンボンショコラやテリーヌショコラなどの新作を展開。



その他、ガナッシュを合わせたパウンドケーキ「ガトードゥメゾン」や人気のボンボンショコラのアソート「H Selection」などをご用意してます。

















2021年、埼玉県吉川美南に辻口が10年の歳月をかけ構想したショコララボが誕生。

2022年には自社のカカオ農園を取得し、「FARM to BARショコラブティック」を本格的に稼働しました。

ラボではオランダから取寄せ、独自に開発したオリジナルのボールロースターを使用。

ガスで動くボールロースターはカカオの豆を壊すことなくゆっくりと火を入れることができるので、カカオのアロマを最大限に引き出した唯一無二のタブレットショコラが完成しました。





FARM to BARタブレットショコラ 全12種類 税込780円





ペルー ナティーボ 70%

ペルー中部で栽培される、世界的に見ても希少で高品質なアマゾンナティーボ・クリオロから作られています。柑橘系の香りと共にココナッツやアーモンドのようなナッティさも感じられます。シナモン、生姜、わさびのニュアンスが、まるでスパイシーなショコラドリンクを飲んでいるかのような印象も与えてくれます。













ペルー ブランコ 70%

ペルー北部の、高品質のカカオ豆で名高いピウラ地方で採れるホワイトカカオを使用しています。ラズベリージュースにライム、グレープフルーツのゼストを加えて、さらにバルサミコ酢で酸を強調したような、フレッシュミックスジュースのような鮮烈な味わいです。渋味や黒糖のような味わい、ディルのような青いハーブのような印象等、様々な表情のあるショコラです。









ペルー チュンチョ 70%

ペルー南部の山間部クスコ地方で作られる希少品種のチュンチョカカオを使用しています。マンゴーやパッションフルーツ等のトロピカルフルーツの要素が感じられ、カカオ由来としては珍しいマスカットの風味も感じられます。コーヒーやナッツ、シナモンのような香りが、渋味と共に味わいに奥行きを与えてくれるショコラです。





自社農園のペルーの他、ベネゼエラやマダガスカルなど世界各地から厳選したカカオ豆から作られたシングルオリジンのタブレット10種類とミルクを使用したタブレット2種、全部で12種類を用意しました。

産地ごとのカカオの個性を最大限に生かした究極のショコラです。



FARM to BARボンボンショコラ

自社農園のカカオ豆や、世界各地から厳選したカカオ豆を埼玉県にある吉川美南店の工房にてローストからコンチング、型入れまで一貫して行い、余計なものはできるだけ加えずそれぞれの持つ豆の特徴を活かしたボンボンショコラに仕上げました。70%を中心に50%を含めたショコラを6粒、それぞれの香りの違いをお楽しみいただける詰め合わせです。





シングルオリジン”インティ”

税込2,900円

ペルー ナティーボ、ペルー チュンチョ、フィリピン、タンザニア、トリニダード・トバゴ、ナティーボ オ レ

商品名のInti(インティ)はケチュア語で太陽の意味。













シングルオリジン”キリャ”

税込2,900円

ペルー ブランコ、ベネズエラ、エクアドル、マダガスカル、ベトナム、ベネズエラ オ レ

商品名のKilla(キリャ)はケチュア語で月の意味。



★ケチュア語はペルーにて使用される言語で、過去にはインカ帝国の公用語だったとされている。





FARM to BARテリーヌドゥショコラ



テリーヌ ドゥ ショコラ チュンチョ

税込3,400円

ペルーの山間部クスコ地方で作られる希少品種のチュンチョカカオに、フランス アルザス地方のアプリコットを使用したリキュールを合わせました。マンゴーやパッションフルーツ等のトロピカルフルーツの要素がはっきりと感じられるチュンチョカカオに、完熟したアプリコットのような深みがあり芳醇な風味のリキュールを使用することで、チュンチョカカオの持つ甘やかで瑞々しいフルーツ感に引き締まりを与え、味わいの奥行きや豊かな香りをより鮮明に感じられます。





テリーヌ ドゥ ショコラ タンザニア 税込3,400円

タンザニア モロゴロ州産のショコラと、ピンクグレープフルーツのリキュールを組み合わせました。赤道直下のこの国の気候を表すようなショコラは、フランボワーズやカシスなど、赤系のフルーツの個性を示し力強い果実味を持っています。そこに欧州産のピンクグレープフルーツを使用したリキュールを合わせることで、より瑞々しさが増し、爽やかな印象を与え、最後にはピンクグレープフルーツの苦味が香りや甘さを程よくまとめ上げています。果実にかぶりついたようなジューシーで瑞々しいテリーヌに仕上げました。



テリーヌ ドゥ ショコラトリニダード・トバゴ

税込3,400円

スモーキーなフレーバーとピート香が特徴のトリニダード・トバゴ産のショコラに、シングルモルトのアイラウイスキーを加えました。アイラウイスキーとは、スコッチウイスキーの中でも独特のピート香のあるウイスキーとして多くの愛好家に親しまれています。このショコラの持つ力強いフレーバーをより補強する為のこのペアリングは、まるでウイスキーそのものを飲んでいるかのようなパンチのあるスモーキーなフレーバー、独特のピート香、そこに甘く華やかな風味を加え、重厚な香りの余韻がいつまでも口に広がります。











朝・昼・夜の名前を持つ3種類のケークはそれぞれの時間帯をイメージして作られています。

口溶けの良いガナッシュを合わせ、その味わいに合うショコラでカバーリングしました。





ガトー ドゥ メゾン マタン 税込2,700円

甘く、香り豊かなピーカンナッツを贅沢に使用したメープルのケークにバニラのガナッシュを重ね、まろやかな甘味と芳ばしい風味のブロンドショコラで全体をコーティング。しっとり生地とピーカンナッツのザクザクとした食感が程よくマッチしたケークです。



ガトー ドゥ メゾン ミディ 税込2,700円

栗のような甘い香りと濃厚な旨味のヘーゼルナッツの生地に紅茶のベースに複数の天然スパイスを加えた香り高い琉球チャイのガナッシュを合わせたケーク。全体をまとめ上げたショコラオレと爽やかな香り際立つ琉球チャイ、芳ばしいナッツの風味がエレガントな余韻をもたらします。





ガトー ドゥ メゾン ソワール 税込2,700円

無花果とラズベリーのコンフィチュールを練り込んだケークショコラに、風味のバランスの取れた上品な味わいのエクアドル産カカオのガナッシュを合わせました。無花果の食感のアクセント、爽やかな酸味のラズベリー、濃厚なショコラが重なり、コク深く贅沢な味わいに仕上がっています。















毎年人気のボンボンショコラのアソート。フランス・パリのサロン・デュ・ショコラ内にて行われる品評会「C.C.C. (クラブ・デュ・クロクール・ドゥ・ショコラ)」の受賞作を含むショコラの詰め合わせです。







アッシュセレクション4粒入

税込¥1,700



クール ルージュ、ほうじ茶とプラリネアマンド、アブリコサレ、メダイユ(ルビーベリオレット)の4粒入り











アッシュセレクション8粒入

税込¥3,100



フレーズ、抹茶、セザム、ユズ、プラリネ カフェ、メダイユ(ルビーベリオレット)、ヒメ、クール ルージュの8粒入り











アッシュセレクション12粒入

税込¥4,500



フュテ、アプリコットと梅、エピーヌ、レーヌ、フレーズ、抹茶、セザム、ユズ、プラリネ カフェ、メダイユ(ルビーベリオレット)、ヒメ、クール ルージュの12粒入り











アッシュセレクション17粒入

税込¥6,100



山椒、ヒメ、抹茶、ジュエ、加賀棒茶、ピスターシュ、タイベリー、メダイユ(ルビーベリオレット)、プラリネ カフェ、クール ルージュ、オム、シトロン、マキシマ、リーニュ、セザム、アポロン、サンギーヌの17粒入













アッシュセレクション34粒入

税込¥12,000



山椒、抹茶、加賀棒茶、ピスターシュ、プラリネ カフェ、

フレーズ、アプリコットと梅、ユズ、甘夏みかん、和のモヒート、クロッカン、ティムットペッパー ポワール、バッカス、バナナ、ほうじ茶とプラリネアマンド、キールロワイヤル、レーヌ、金木犀、アマレット、テ・ア・ラ ペッシュなどを含む34粒入りのアソート













ガナッシュをサンドしたクッキーサンド「CHOCOLAT BRIQUE(ショコラブリック)」、サクサクのシュトロイゼルやお米のパフをショコラと合わせた「CROQUANT CHOCOLAT(クロッカンショコラ)」FARM to BARショコラのショコラショー「Boisson au Chocolat(ボワソンショコラ)」などもご用意してます。

LE CHOCOLAT DE Hの店舗とオンライン、全国の百貨店バレンタイン催事場にて展開します。



















LE CHOCOLAT DE H 銀座本店

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座6-7-6 銀座細野ビル1F

電話番号:03-6264-6838

営業時間11:00 - 20:00(LO 19:30)

※日・祝日最終日11:00 - 19:00(LO 18:30)



LE CHOCOLAT DE H 渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街

住所:〒150-8509 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 B2階

電話:03-5468-3167

営業時間:10時~21時(時間変更の可能性がございます。)



LE CHOCOLAT DE H 吉川美南店

〒342-0038 埼玉県吉川市美南3-25-1 LE CHOCOLAT DE H イオンタウン吉川美南店 1階、2階

電話番号048-940-6776

営業時間11:00~19:00(LO 18:30)









HP:lcdh.jp/

Instagram:@lechocolatdeh_ginza



