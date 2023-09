[Anya株式会社]

フルスペクトラムTHCフリー ブランド「H Drop」







「H Drop」は自然豊かでオーガニック産業の本場リトアニア産のオーガニック原材料のみを使用し、原材料、加工から梱包まですべてをリトアニアで行うことでコスト削減を実現しています。農業及びヘンプ産業がEU屈指であり、特にヘンプの生産量は2019年度EU第2位です。グローバル展開を行うCBDブランドで、フルスペクトラムTHCフリーの新たなCBD製品のカテゴリーを目指すブランドが「H Drop」です。

「H Drop」CBDオイル











麻由来天然成分ヘンプオイル配合CBDオイルは、EUオーガニック認証CBD含有ヘンプオイルとヘンプシードオイルのみ使用。H DropのCBD製品は、THC 0を保障しフルスペクトラムTHCフリーと表記しています。フルスペクトラムTHCフリーCBDオイルは、CBD、CBG、CBNなど麻成分の有益ヘンプ成分を余す事なく含有しています。CBDの効果は天然テルペン類、フラボノイド類の組み合わせで、高品質アントラージュ効果を発揮します。







・CBDオイル 5% 10 ml CBD(500mg) Joys of Spring ナチュラル



・CBDオイル 5% 10 ml CBD(500mg) Joys of Spring オレンジ



・CBDオイル 15% 10 ml (1500mg) Calm after Storm オレンジ



・CBDオイル 15% 10 ml (1500mg) Calm after Storm ナチュラル



・CBDオイル 30% 10 ml CBD (3000mg) Wonderful Life ナチュラル





「H Drop」 CBDカプセル







麻由来天然成分ヘンプオイル配合CBDカプセルは、EUオーガニック認証CBD含有ヘンプオイルとMCTオイルのみ使用。H DropのCBD製品は、THC 0を保障しフルスペクトラムTHCフリーと表記しています。フルスペクトラムTHCフリーCBDカプセルは、CBD、CBG、CBNなど麻成分の有益ヘンプ成分を余す事なく含有しています。





・CBDカプセル 10mg 60粒 CBD (600mg) Sixty Breaths



・CBDカプセル 25mg 60粒 CBD (1500mg) Sixty Moments

「H Drop」 ペットCBDオイル







リトアニア産の最高品質のEUオーガニック認証のヘンプオイルとMCT oilを使用。ペットの生活の質の向上のサポートを最大限まで研究した特性ペットCBDオイルです。ヒューマングレー製品で、原材料をヨーロッパ産の100%天然由来成分の為ご安心してご利用いただけます。Back on Paws 2.5%のフルスペクトラムTHCフリーCBDドロップは、味をソフトにする事で、犬や猫に適したバランスです。





・ペット CBDオイル 2.5% 10 ml CBD (250mg) Back on Paws





H Drop Japanの商品に関して















Anya株式会社は、H Drop B.V と日本での正規販売代理店として業務提携を行っております。他社および下記サイト以外で、H Drop製品をご購入頂きました場合、弊社ではご対応し兼ねますのでご注意ください。ご購入頂きました店舗また運営会社へお問い合わせください。



【H Drop Japan】

【H Drop Japan 公式Amazon】

【お問い合わせ先】





[企業概要]

会社名:Anya株式会社

所在地:東京都港区南青山5-4-30 YSSビル5F

代表:中川 雄介

設立:2021年11月

H Drop Japan HP:https://hdrop.co.jp

H Drop Japan Instagram : https://www.instagram.com/hdropjp/

Anya Inc. HP:https://www.anya-co.com

Contact:info@hdrop.co.jp



