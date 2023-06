[日本ケアリフトサービス株式会社]

「ノーリフティングケア」を浸透・定着する為の専門コミュニティが始動します!



日本ケアリフトサービス株式会社(所在地: 兵庫県伊丹市/代表取締役: 高橋 恒治)は、介護リフト製品「SOEL」のユーザー会「SOEL COMMUNITY(ソエル・コミュニティ)」を2023年6月14に発会いたしました。

当会「SOEL COMMUNITY」は、介護リフトシリーズ「SOEL」ご愛用の皆様を結び、「ノーリフティングケア」の浸透・定着に寄与いたします。









【 SOEL COMMUNITY の発会・計画 】

私たち日本ケアリフトサービス株式会社(略称:JCLS)は、2012年5月の創業以来「ノーリフティングケア」をあらゆる介護現場に浸透させるべく歩み続けてきました。2021年には自社製品として介護リフトシリーズ SOEL をリリースし、機器のご提供から、リフトの導入・定着を支援するサービスも展開しています。

そして、この度、介護リフトシリーズ SOEL ご愛用の皆様を結ぶ「SOEL COMMUNITY(ソエル・コミュニティ)」を発会することといたしました。

この「SOEL COMMUNITY」では、介護リフトの導入・活用方法、さらに、ご利用者支援につながるリフトの活用事例、導入効果の数値的な測定の共有を皮切りに、協働学習システムの構築・運用等への発展を計画しております。





【 SOEL COMMUNITY の目的 】

介護リフトシリーズ SOEL ご愛用の皆様を結び、下記の活動を行い、我が国における「ノーリフティングケア」の浸透・定着に寄与することを目的としております。





【 SOEL COMMUNITY の活動内容 】

「SOEL COMMUNITY」会員相互により、次の活動を行うことといたします。

1. 介護リフトの導入・活用方法の共有

2. ご利用者支援につながる介護リフトの活用事例の共有

3. 介護リフト導入効果の数値的な測定結果の共有

4. 協働学習システムの構築・運用

5. SOEL 介護リフト導入予定施設の視察・学習の受け入れ

6. 当社の製品やサービスの開発に対する意見

7. その他当社や会員が認めた活動





【 SOEL COMMUNITY の会員について 】

[ 会員資格 ]

「SOEL COMMUNITY」の会員は、次の会員資格のいずれかに該当するユーザーとさせていただきます。

1. 当社のSOEL介護リフトを利用する介護施設・医療機関等の施設

2. 当社が供給するSOEL介護リフト以外の介護リフトを利用する介護施設・医療機関等の施設

3. 当社のSOEL介護リフトを導入予定・導入検討中の介護施設・医療機関等の施設

4. 日本国内において、ノーリフティングケアの啓蒙・定着支援に携わる機関

5. 上記以外に当社が認める機関や法人



[ 会費 ]

会費無料





【 初年度(2023年度)の活動 】

初年度(2023年度)は、下記のイベントを予定しております。



▶ 第1回 SOEL COMMUNITY ミーティング / オンライン開催

日時:2023年8月30(水)13:30~16:50

開催:Zoom ウェビナー

定員:50名

内容:下記ご参照



▶ 第2回 SOEL COMMUNITY ミーティング / リアル & オンライン開催

日時:2023年11月22日(水)13:30 - 17:00(予定)

開催:リアル会場 [ 虎ノ門グローバルスクエア・コンファレンス ]

東京都港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア4階

オンライン [ Zoom ウェビナー ]

定員:リアル会場 50名 / オンライン 100名(予定)

内容:9月上旬発表





【 第1回 SOEL COMMUNITY ミーティング 開催プログラムのご紹介 】

第1回 SOEL COMMUNITY ミーティング(オンライン開催)は、青森と富山の特別養護老人ホームでのノーリフティングケアの実践例の発表を予定しております。

青森県の特別養護老人ホーム正寿園様による発表は、リフトの活用が利用者の自立支援に効果があり、さらに介護業務の削減・効率化に導かれたもの、この発表は「 第1回全国老人福祉施設大会・研究会議 ~JSフェスティバル in 栃木~ 分科会実践研究発表」で「最優秀賞」を受賞しています。

富山県の特別養護老人ホーム七美ことぶき苑様による発表は、業務中の不良姿勢を徹底的に排除し、業務の無駄を減らし安心安全な労働環境をつくった取り組み、これは富山県の「がんばる介護事業所表彰」を4期連続で受賞しています。

発表の後には、ご参加の皆様と意見交換する場もご用意しております。

なお、開催の冒頭には、弊社代表の高橋よりこの「SOEL COMMUNITY」への期待、同社がこれから展開していく製品・サービスのコンセプト等をお話しさせていただきます。





【 SOEL COMMUNITY の展望 】

「SOEL」という介護リフトを使っている介護施設様(ユーザー)がつながる場として、実際の導入体験談や導入事例を発表しそれを聞くという活動からスタートし、近い将来にはユーザー同士による「協働学習システム」や SOEL 製品導入予定のご施設様の視察・学習の受け入れ等を実践できる場に発展することを計画しております。また、製品やサービスの開発・改良に向けて、「SOEL COMMUNITY」会員の皆様からご要望をお聞きし、そして、開発した製品やサービスのご評価をしていただく場も予定しております。

「SOEL COMMUNITY」は、「ユーザー同士を結ぶ」をコンセプトとして、私たち JCLS はユーザー会の活動を行う場所づくりとサポートをしていき、多くの介護施設様において「ノーリフティングケア」の浸透・定着が進んでいく、そのような会になることを願っています。



※ご入会お申込みのご案内は、6月下旬より下記弊社オフィシャルサイトにて知らせいたします。





[ 販売・製造元 ]

日本ケアリフトサービス株式会社

JCLS / Japan Care Lift Service Co., Ltd.

https://jcls.jp/



