[ワイム総合企画株式会社]

オープンに伴い30名限定で入会金無料&初月利用料無料キャンペーンを開催



不動産の所有、売買、管理などを行うワイム総合企画株式会社(東京都新宿区、代表取締役 佐藤 直史)は、地域密着型の個室シミュレーションゴルフ施設【GOLF NEXT 24】を2022年12月月に神奈川県相模原に2店舗をオープン、1ヶ月で会員獲得数300名を突破。3店舗目には幸手店<埼玉県幸手市>を2月13日にオープン。











■オープン記念イベント開催■

幸手店では2/11~2/12に限り体験・見学会を行います。

先着30名を対象に入会金無料に加え、3月の利用料無料とさせていただきますので、是非この期間中に入会手続きをされます事をお勧めいたします。



下記日時で幸手店にて見学会を予定しておりますので、

お時間の都合がつくようでしたら是非足をお運びください。



■見学会開催日 2/11~2/12

■見学会開催時間 10:00-17:00

■見学会会場

幸手店<埼玉県幸手市北2-19-24 ワイムユニットハウス幸手工場敷地内>



参加希望の方は下記へお問い合わせください

TEL:050-3684-4186

Mail:contact-gn24@waim-group.co.jp



よろしくお願いいたします。





<<ジャパンゴルフフェア2023出展のお知らせ>>

■日時 3月10日(金)~12日(日)

■場所 横浜パシフィコ

上記で開催されます、【ジャパンゴルフフェア2023】にGOLF NEXT 24も出展いたします。ご興味ございましたら、ぜひお越しください。

https://www.japangolffair.com/

----------------------------------------------





【GOLF NEXT 24】とは











GOLF NEXT 24は、ゴルフを愛する方のためにつくられた「リーズナブルな大人の遊び場」です。1ブース毎に個室となっており、あなただけの空間で「完全貸切」大画面シミュレーションゴルフをお楽しみいただけ、ご利用は1コマ80分から、ゆっくりラウンドも楽しめます。



広々とした個室。プランによって非会員の同伴1名~3名無料なので、相模原店ではお二人でラウンドを楽しむ方が数多く見られます。24時間無人運営施設なのでいつでもご自身のタイミングでプレイをすることができます。

詳しくはHPをご覧ください。





https://golfnext24.jp/satte/





公式LINEから会員登録やお知らせを受け取れます。



【施設概要】

名称: GOLF NEXT 24 幸手店

オープン日: 2023年2月13日

価格:5,500~22,000円(税込)

場所:<幸手店>埼玉県幸手市北2-19-24

ワイムユニットハウス幸手工場敷地内

URL:https://golfnext24.jp/satte/

特徴:

◆完全個室

◆シミュレーションゴルフ施設

◆広々とした落ち着いた空間

◆無人営業

◆駐車場完備



企画:ワイム総合企画(株) (ワイムグループ)

デザイン・設計・施工:ディシディア・ワイム(株) (ワイムグループ)

躯体製造:ワイムユニットハウス(株)(ワイムグループ)

管理・運営会社:ワイムシェアリング企画(株)(ワイムグループ)



施設に関するお問い合わせ先 担当:谷口

TEL: 080-8063-8296 MAIL: golfnext24@waim-group.co.jp



【会社概要】

ワイム総合企画株式会社

代表者 :佐藤 直史

所在地 :東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6階

URL :https://waim-group.co.jp/

設立 :1953年11月5日

資本金 :2000万円

従業員数:430名(2022年11月現在)ワイムグループ子会社含む



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-14:46)