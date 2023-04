[アーレス株式会社]

2023年4月23日(金)~5月7日(日)AHRES表参道店にて開催予定





AHRES MAKE UP LAUNCH EVENT



2023.04.23(Sun)~5.7(Sun)



At AHRES Flagship Omotesando









カンヴァスは∞





-Canvas is Limitless.



メイクアップはEntertainmentだ。



文字には魂が宿る。

想いはARTで重なる。

#Nenmoji



@AHRES表参道店(cat street)

2023.4.23(Sun)11:00~5.7(Sun)20:00









AHRES MAKE UP LAUNCH EVENT 概要









「Function with Entertainment」 を掲げる ライフスタイル&ビューティブランドの AHRES(アーレス)

より4月22日(土)に ベースメイクアップ製品が新登場。

ベースメイク発売記念のイベントを2023年4月23日(金)~5月7日(日)AHRES表参道店にて開催決定!



【イベント内容】

今回のメイク製品のコンセプト “Canvas is Limitless ”を象徴したARTを一緒に創りあげる体験



Canvas is Limitless を象徴したARTを設置(~5月7日まで)。オブジェに「ありがとう」+「名前」を来場者の方々に記入していただき、 世界に一つだけのART作品を来場者全員で創り上げます。



専属メイクアップアーティストによる一人ひとりにあった肌づくりをサポート

スキンケアからベースメイク、ヘアケアからフレグランスまで、アーレス製品のタッチ&トライ。



SNS登録で、アーレス製品のサンプルセットをプレゼント

アーレスのヘアケア&スキンケアのサンプルセットプレゼント(数量無くなり次第終了)





【開催日時】

2023.04.23(Sun)~5.7(Sun) 11:00~20:00



【来場者特典】

LINEの登録&インスタグラムフォローでスキンケア&ヘアケアの サンプルセットをプレゼント。



【来店方法】

※予約不要 *来場者多数の場合、お待ちいただく可能性がございます。

【開催場所】



AHRES 表参道店 (cat street) 東京都渋谷区神宮前6-7-8 ネスト原宿パートVI 1F

地下鉄 / 千代田線明治神宮前駅 徒歩2分

山手線 / 原宿駅 徒歩8分、東京メトロ / 表参道駅 徒歩7分







https://ahres.jp/

https://www.instagram.com/ahres_official/





