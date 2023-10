[株式会社NEWSIGHT TECH ANGELS]

株式会社Newsight Tech Angels(本社:東京都中央区、CEO:瀬尾亨、以下「NTA」)は、カナダの細胞診断スタートアップ、MISO Chip社へのリードインベスターとして出資致しました。









さらに、カナダ政府にマッチングファンドを申請し、調達した金額と同額のマッチングファンドを獲得することに成功しました。これにより、MISO Chip社の成長を更に加速させることができます。

MISO Chip社は、革新的なマイクロフルイディックバイオプシー技術によって、患者の生きた腫瘍を体外で検査し、治療結果を予測する独自の技術を開発しています。この先端的な技術により、患者固有の抗がん剤に対する耐性や副作用を治療開始前に予測できるようになり、治療結果の向上が期待されます。

MISO Chip社は、自社のマイクロフルイドリックバイオプシー技術によって人間の腫瘍微小環境(TME)を再現した状態で体外試験を実証し、臨床予測性が90%以上であるという優れた初期データを有しています。現在は特定の癌腫において臨床試験を進め、将来的には様々な癌種に対しても展開を予定しています。そのビジョンは、患者を中心においてクリニックでの実用性を高め、魅力的な治療解決策を提供することで、癌治療の新たな時代を切り拓くことにあります。

NTAはMISO Chip社への初めてのカナダのスタートアップへの出資として、誇りを持っており、その成功に貢献することを使命としています。NTAはリードインベスターとして資金提供に留まらず、保有するマイクロフルイディックバイオプシーの専門知識を活かしてハンズオンサポートを提供し、MISO Chip社の技術開発をさらに加速させる予定です。NTAは日本の投資グループとして国境を超えたダイナミックなエコシステムの構築を目指し、より広範なネットワークを築きながら積極的な投資活動を進めてまいります。

この出資を通じて、NTAは創薬ノウハウや広範なネットワークを活用して、MISO Chip社の技術を更に向上させ、がん治療における新たな展望を切り拓いていくことを約束いたします。これからもNTAはイノベーションを推進し、世界中の健康を支える先進的な技術の普及に寄与してまいります。MISO Chip社との強固なパートナーシップを築きながら、がん治療の未来に貢献してまいります。



Newsight Tech Angels, Inc.: https://ntangels.com/

MISO CHIP: https://misochip.com/



NTA announces investment in Canadian Cell Diagnosis Startup, MISO Chip Inc.



Newsight Tech Angels Inc. (headquarters: Chuo-ku, Tokyo, CEO: Toru Seo; hereinafter “NTA”) announced that it has made an investment in the promising Canadian cell diagnostics startup, MISO Chip Inc. As part of this investment, NTA successfully applied for matching funds from the Canadian government, securing an amount equal to the funds raised. This will enable MISO Chip Inc. to continue to grow and expand rapidly.

MISO Chip Inc. has developed a revolutionary microfluidic biopsy technology that makes it possible to examine live tumors from patients outside of their bodies in order to predict the outcome of treatment. This cutting-edge technology enables the anticipation of patient-specific resistance and side effects to anti-cancer drugs prior to treatment initiation, thereby improving treatment outcomes.

MISO Chip Inc. has demonstrated the ability to perform in vitro assays that mimic the human tumor microenvironment (TME) and has excellent early data with clinical predictivity of over 90%. MISO Chip Inc. is currently pursuing clinical trials for specific cancer tumors and plans to expand its application to various cancer types. The company’s vision is to focus on patient-centered clinics and provide attractive therapeutic solutions, paving the way for a new era in cancer treatment.

This investment marks the first time NTA has invested in a Canadian start-up company, and we are very proud to be contributing to the success of MISO Chip Inc. As the lead investor, NTA has made a commitment that goes well beyond mere funding. We will provide hands-on support and accelerate the development of MISO Chip Inc.’s innovative technology by leveraging our expertise in microfluidic biopsy technology.

As a Japanese investment group, NTA aims to build a dynamic ecosystem across borders and engage in proactive investment activities while fostering an extensive network. Through this investment, NTA promises to further enhance MISO Chip Inc.’s technology and open up new perspectives in cancer treatment by leveraging its drug discovery expertise and extensive network. NTA will continue to promote innovation and contribute to the dissemination of advanced technologies in support of global health. We are committed to making significant contributions to the future of cancer treatment through a strong partnership with MISO Chip Inc.



