株式会社FSL(本社:東京都港区、代表取締役:溝口勇児)は、フリースタイルのプロリーグ化をコンセプトに掲げ、新たなフリースタイルの可能性とエンターテイメントを提供する「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)の第3回大会『FSL VOL.3 presented by XENO』のプラチナスポンサーに、ドバイ首長国連邦の不動産売買を行う「MDF(みんなでドバイ不動産)」が就任したことをお知らせいたします。

なお、大会では「MDF」のロゴをステージなどに掲出いたします。







MDFは、中東エリアを代表するドバイ首長国連邦の不動産売買を行う企業で、世界中の富裕層を対象にビジネス展開をしています。不動産投資においてありえないとされていた新たな形を追求するMDFは、業界は異なるが、同じように新たなスタイルを創ろうとするFSLに共感し、本大会のスポンサーに就任いただくこととなりました。



■MDFより就任メッセージ

FSLのスポンサーを通じ、今まで接点のなかった方にもMDFの魅力が伝わればと思い、この度契約を致しました。Zeebraさんがオフィシャルチェアマンを務めるFSLにより、今後さらにフリーススタイルの人気、知名度は上昇していくと感じます。我々MDFも、ぜひその勢いとともに上昇して行きたいと考えています。

MDFはドバイ首長国連邦の不動産売買を行っています。高い利率を維持し、通常ではできない、ありえないとされることを実現化している不動産投資の新たな形です。元々不動産投資は「堅い」とされ人気がありますが、そこから更にステップアップしたものをお届けしています。業界は違えど目指すことはFSLと同じで、新たな形を築き上げようとしております。FSL Vol.3のスポンサーを務め、大会を共に盛大に盛り上げることで、当社意思や魅力が視聴者の方にも伝わると信じています。



■MDFについて



MDF(みんなでドバイ不動産)は、中東エリアを代表するドバイ首長国連邦の不動産売買を行う企業です。ドバイに約400部屋を所有し、世界中の富裕層向けに不動産展開をしています。日本の銀行に預け入れしても0.001%程度の利回りしかない中で、MDFでは5%以上の利回りが出るなどの実績がございます。将来的には小口(1万円)投資にも力をいれ、ドバイの不動産に誰でも投資が可能な仕組みの導入も検討しております。



■FSL VOL.3 presented by XENO大会概要

大会名称:FSL VOL.3 presented by XENO

開催日時: 2023年8月21日(月)18:00-21:00 *終了時間は前後することがございます

会場 :CLUB CITTA'

冠協賛 :XENO

公式サイト:https://freestyleleague.com/ppv/vol-3

チケット販売:e+(イープラス)https://eplus.jp/fsl/



■「FREE STYLE LEAGUE」(通称:FSL)について

“フリースタイルのプロリーグ化” をコンセプトに掲げたこのプロ

ジェクトは、参加バトラーやリスナーに新たなるフリースタイルの可能性とエンターテイメントを届けます。

会場での観戦だけでなく、FSL専用アプリをダウンロードすることで、FSL主催のエキシビションマッチイベントを視聴することが可能。アプリに搭載の投票機能システムで、バトルの勝敗を視聴者がジャッジでき、オンラインでも臨場感溢れる体験を提供しています。

また、旧来のバトルイベントにはなかった” マッチメイク型” の試合形式を採用し、バトラーやフリースタイルシーン全体を新しいエンターテイメントとして昇華することを目指しています。



【株式会社FSL概要】

会社名:株式会社FSL

住所 :東京都港区海岸1丁目4-22

代表 :溝口勇児

