NFTとゲーミフィケーション掛け合わせた次世代の推し活プラットフォーム「oshimo」を提供するoshimo株式会社 (本社 東京都世田谷区、代表取締役 黒田武志)は、株式会社オスカープロモーションと業務提携を締結。人気俳優、飯島寛騎、奥野壮、庄司浩平、韓国発のオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』を経て、世界中から注目を集める存在となったアーティスト「川口ゆりな」のファンに新しい推し活体験を提供いたします。







6月8日(木)よりoshimoマーケットプレイス上でNFTの先行発売を開始。NFTをご購入のお客様は6月下旬に予定しているoshimoアプリのリリース以降、NFTをアプリに接続することで次世代の推し活を楽しむことができます。



提供する推し活体験





oshimoにNFTを接続することで、3D化された推しのデフォルメキャラやグッズがアプリ内の仮想空間に登場。

推しとの触れ合いや、着せ替えを楽しんだり、グッズを自由に陳列して空間を彩るなど、デジタル世界で思い思いの推し活を満喫することができます。

またご本人協力のもと、音声を多数収録。アプリ内での触れ合いを通して、ここでしか聴くことができない音声を聴くことができます。

推しと直接会えない時間も、まるで推しがとなりにいるような、次世代の推し活体験をNFTとゲーミフィケーションの活用により実現いたします。



oshimo サービスページ:https://oshimo.jp/



飯島寛騎





1996年8月16日生まれ。北海道出身。

2015年「第28回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」グランプリを受賞。

翌年、「仮面ライダーエグゼイド」にて宝生永夢/仮面ライダーエグゼイド役で主演デビュー。

主な出演作はドラマ「PRINCE OF LEGEND」、「警視庁・捜査一課長season5.6」、「僕らの食卓」(W主演)、

映画「愛唄 -約束のナクヒト-」、 「ブレイブ-群青戦記-」など数々の作品に出演し実績を重ねる若手実力派俳優。

AOX OFFICIAL:https://oscar-aox.jp/profile/?id=4

Instagram:https://www.instagram.com/hiroki_iijima_official/

Twitter:https://twitter.com/hiroki_i_jima





奥野壮





2000年8月21日生まれ。大阪府出身。

2017年第30回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞と明色美顔ボーイ賞をW受賞。

翌年、「仮面ライダージオウ」にて常磐ソウゴ/仮面ライダージオウ役で主演デビュー。

以降、ドラマ「トーキョー製麺所」、「恋に無駄口」(主演)、映画「私がモテてどうすんだ」、「劇場版ポルノグラファー~プレイバック~」などに出演しTV、映画など幅広く活躍している。

OFFICIAL:https://oscar-aox.jp/profile/?id=31

Instagram:https://www.instagram.com/so_okuno_official/

Twitter:https://twitter.com/okuno_so_





庄司浩平





1999年10月28日生まれ、東京都出身。

2020年「魔進戦隊キラメイジャー」クリスタリア宝路/キラメイシルバー役で俳優デビュー。

2021年188cmの長身を活かし「ヨウジヤマモト プールオム」にてパリコレクションデビュー。

英会話力を活かし単身パリ、ミラノコレクションにも挑戦。

BS-TBSドラマ「サワコ~それは果てなき復讐」など俳優として活動する他、現在放送NHK高校講座 数学Aにレギュラー出演中。

OFFICIAL SITE:https://oscar-aox.jp/profile/?id=40

Instagram:https://www.instagram.com/shoji_kohei_official/

Twitter:https://twitter.com/shoji_kohei





川口ゆりな





1999年6月19日生まれ 宮崎出身 B型 165cm

2014年 第14回全日本国民的美少女コンテスト演技部門賞受賞

2021年8月 「Girls Planet 999:少女祭典」 に出演

2022年4月号より集英社「MORE」専属モデル

歌手活動

2022年 3月21日 ユニバーサル ミュージックからKawaguchi Yurinaとしてソロデビュー

2022年3月21日1stデジタルシングル「Look At Me」

2022年7月20日 2ndシングルCD「Cherish」

2023年2月6日 kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ デジタルシングル「Cheeky Cheeky」

2023年3月21日 3rdデジタルシングル「花束」リリース

女優活動

2023年3月CX火曜ACTION!「#who am I」

2023年4月~6月EX「あざとくて何が悪いの?」あざと連ドラ第7弾『あざといタイプAtoZ』出演

OFFICIAL SITE:https://kawaguchiyurina.com/

Instagram:https://www.instagram.com/kawaguchi_yurina_official

Twitter:https://twitter.com/Kwgc_yrn0619

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC2H1yzDJHzaSfHuWSX_z6Tw

TikTok:https://www.tiktok.com/@kawaguchiyurina_official





会社概要







・社名:oshimo株式会社

・設立:2022年9月28日

・所在地:東京都世田谷区上馬5-15-15 THE FORUM setagaya

・会社HP:https://oshimo.jp/



