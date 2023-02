[株式会社THE RICH]

「究極のシルクヘアケア×最大1万通りの香りから選べる」をテーマに4月に公式販売予定のSILK THE RICH。販売に先駆け、クラウドファンディングにて個人の方向けに先行予約を開始させていただきます。





世界中の人々の、人生の美に貢献をし、「いいなっ」の瞬間を創ろう。をビジョンにかかげ、テクノロジーの力で、「究極のシルクヘアケア×最大1万通りの香りから選べる『SILK THE RICH』」を手掛ける株式会社THE RICH(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO、高橋航大 以下当社)が、4月の正式販売に先駆けてクラウドファンディングを開始したことをお知らせいたします。







CAMPFIREにて、SILK THE RICHの先行予約を兼ねたクラウドファンディングを開始いたしました。

↓こちらからチェックできます↓

https://camp-fire.jp/projects/view/651753?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show



・ ・ ・ ・ ・



会社について



株式会社THE RICHは、

『世界中の人々の、人生の美に貢献をし、「いいなっ」の瞬間を創ろう。』をビジョンにかかげ、

シルク(silk)の成分に魅力を感じ、惹かれ、SILK THE RICHというブランドを立ち上げました。



Ecstasy Houseline

~エクスタシーハウスライン~



―圧倒的に気持ちよく、

自分自身を愛するためのSILK THE RICH―



をSILK THE RICHのブランドメッセージとし、気持よさが最高潮に達して無我夢中である状態になれるような、

おうちで使えるものをラインナップして行きたいと思っております。



第1弾として、

「究極のシルクヘア×最大1万通りの香りのシャンプー&トリートメント」を手掛けました。(※随時、香りの種類は増加予定









発起人について(クラファン文章より一部抜粋)









学生時代から、ミスターコンテストや恋愛リアリティショーなどを通じて、

美意識の高い多くの方にお会いしてきました。



彼ら彼女らは、どこか輝いている部分がありましたが、

その理由の一つに美意識の高さがあったのかなと感じます。



そんな美意識の高さが、

彼らの余裕と自信を生み出し、

表舞台での圧倒的な存在感を醸成していると気がついた時、



これは、表に出る人だけでなく、

世の中にいるすべての人がこの気持ちで生きることができれば

きっとハッピーに、毎日を充実感を持って生きていくことができるのではないか?



そう感じたのです。



また、私の祖母は鹿児島で小さな美容室を経営しています。



80歳を超えても現役でバリバリ美容師として働く祖母の姿を見て、

まさに「人生の美」を感じた日のことを今でも忘れられませんし、

そんな祖母にとっても私のこのチャレンジは集大成になります。



そんな背景もあり、THE RICH社では「人々の人生の美に貢献する」

を実現する最初のプロダクトとしてシャンプー&トリートメントを製造しました。



今回のSILK THE RICHは、



私の人生のビジョンである、



「誰もが、自分らしく輝き、前向きに生きていってほしい」



という願いも込めたプロダクトになりました。



SILK THE RICHを通じて、祖母はもちろんのこと、



1人でも多くの方の、「いいなっ」の瞬間を作っていきたいです。



↓クラウドファンディングは、こちらからチェックできます↓

https://camp-fire.jp/projects/view/651753?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show



・ ・ ・ ・ ・



【株式会社THE RICH】

本社 :東京都渋谷区恵比寿1丁目15−9

社名 :株式会社THE RICH

代表者 :代表取締役社長兼CEO 高橋 航大

資本金 :1913万0821円(資本準備金含む)

URL :https://about.silktherich.com/





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/15-15:45)