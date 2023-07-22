【速報】銀座ロフトで夏休み期間限定のイベント『LOVE FR…
［goooods株式会社］
7月24日（月）から8月13日（日）までの期間、銀座ロフト１階にて特別なイベント『LOVE FROM TOKYO』を開催し、全国各地から集まった37ブランドが一堂に会し日本の魅力をお届けします。
goooods株式会社は、お客様への感謝の気持ちを込めて、7月24日（月）から8月13日（日）までの期間、銀座ロフト１階にて特別なイベント『LOVE FROM TOKYO』を開催いたします。
このイベントでは、全国各地から集まった37ブランドが一堂に会し、日本の魅力をお届けします。コロナ禍から回復傾向にある海外からのツーリストを惹きつけるため、様々な魅力的な商品をご用意しております。
『LOVE FROM TOKYO』では、人気キャラクターとのコラボ商品や、職人の技が光るキッチンアイテムなど、多彩なアイテムが登場します。さらに、日本の食文化を現代的にアレンジした商品もご覧いただけます。
このイベントは、お土産としても最適ですが、自分へのご褒美や贈り物としてもおすすめです。ぜひ、この機会に銀座ロフトにお越しください。
■LOVE FROM TOKYO 概要
開催時期 ：2023年7月24日(月) ～ 8月13日(日)
月 ～ 土曜・祝日：午前11時 ～ 午後9時
日曜：午前11時 ～ 午後8時
※通常営業時間：午前11時 ～ 午後9時
開催場所：東京都中央区銀座 2-4-6 銀座ベルビア館 銀座ロフト1階 特設会場
■参加予定ブランド( 順不同・変更の可能性がございます)
≪紅茶＆コーヒータイム≫
Floweree - herbal coffee -
George Steuart Tea
mondocera
葉山 inuit coffee roaster
≪日本のお茶≫
CHABAKKA TEA PARKS
Dan de Herbs
PAYSAN
SAUNA＋TEA（サウナプラスティー）
TEATOPIA TOKYO
THE NODOKA
美濃加茂茶舗
≪日本のキッチングッズ≫
BAN INOUE
mana. ORGANIC LIVING
≪日本の味≫
KYONO ODASHI
MyRAMEN
Odai／cokage
SHIMANTO DOMEKI CO.,LTD.
The FISH SAUCE
ふたばのおだし
古町糀製造所
発酵のある暮らし キッコーマンこころダイニング
≪日本のカレー≫
おなかの脂肪を減らすカレーせんべい
ポケットカレー
マンドリル
長崎 五島 ごと
≪バスグッズ≫
MAGNOLIA
MAISON de NATUROPATHIE
sugar.C beauty
VIE
≪焼き物≫
Asemi Co.
HOMARe:
PROGRESS
杢美 -MOKUHARU-
≪ユニーク文具≫
NEUEGRAY
SCENTS OF MANA
シンセサイザッカー
≪ハイテクなグッズ≫
Amvel
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
＜goooods 株式会社について＞
goooods は、様々なブランドの商品をオンラインで簡単に卸売・仕入れができる B2B コマースサイトを開発・運営する企業です。初めて仕入れるブランドは返品可能で、リスクなく商品を仕入れられる仕組みを提供しています。今回の LOVE FROM TOKYO に参加しているブランドはすべてオンラインでかんたん1クリックで仕入れることができます。https://goooods.com/ で、良質で他では見つけられないブランドをチェックしてみてください。
本件に関する問い合わせ: info@goooods.com
＜銀座ロフトについて＞
ロフトの次世代型旗艦店。「食」や「サステナブル」などをテーマにしたこだわりの雑貨をはじめ、1階～6階の各フロアに美容・健康雑貨、生活雑貨、文具など約7万点を取り揃えています。
■Event announcement in English
goooods will be holding a special event called "LOVE FROM TOKYO '' at the 1st floor of Ginza Loft from July 24th (Monday) to August 13th (Sunday), 2023.
37 brands from all over Japan will gather to showcase the charms of Japan. We have prepared various attractive products to captivate tourists who have been eagerly awaiting their visit to Japan after the long wait post-pandemic.
"LOVE FROM TOKYO" will feature limited edition collaborative products with Hello Kitty as well as kitchen items showcasing the skills of artisans. You will also be able to explore products that offer a modern twist to Japanese food culture.
This event is not only perfect for souvenirs but also for a little special something for yourself. We invite you to visit Ginza Loft during this limited time.
■Event overview
Event Period: July 24th, 2023 (Monday) - August 13th, 2023 (Sunday)
Monday to Saturday, Public Holidays: 11:00 AM - 9:00 PM
Sunday: 11:00 AM - 8:00 PM
※ Regular business hours: 11:00 AM - 9:00 PM
Event Location: Special Venue, 1st floor of Ginza Loft, Ginza Belvia Building, 2-4-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Please come and visit!
Participating Brands (in no particular order, subject to change):
≪Tea & Coffee Time≫
Floweree - herbal coffee -
George Steuart Tea
mondocera
Hayama inuit coffee roaster
≪Japanese Tea≫
CHABAKKA TEA PARKS
Dan de Herbs
PAYSAN
SAUNA+TEA
TEATOPIA TOKYO
THE NODOKA
Minokamo Tea Stall
≪Japanese Kitchen Gadgets≫
BAN INOUE
mana. ORGANIC LIVING
≪Tastes of Japan≫
KYONO ODASHI
MyRAMEN
Odai/cokage
SHIMANTO DOMEKI CO., LTD.
The FISH SAUCE
Futaba Odashi
Furumachi Kouji Seizosho
Fermentation Lifestyle Kikkoman Kokoro Dining
≪Japanese Curry≫
Onakano Shibouwo Herasu
Pocket Curry
Mandril
Nagasaki Goto
≪Bath Goods≫
MAGNOLIA
MAISON de NATUROPATHIE
sugar.C beauty
VIE
≪Pottery≫
Asemi Co.
HOMARe:
PROGRESS
MOKUHARU
≪Unique Stationery≫
NEUEGRAY
SCENTS OF MANA
Synthesizer
≪High-Tech Innovation≫
Amvel
■About goooods:
goooods develops and operates a B2B e-commerce site where various brands' products can be easily purchased on wholesale and sourced online. We offer a system that allows first-time buyers to return products, enabling risk-free sourcing. All the brands participating in LOVE FROM TOKYO can be sourced through our goooods service site. Please check out our service site to discover high-quality brands that you won't find elsewhere at https://goooods.com/.
■About Ginza Loft:
The next-generation flagship store of LOFT. LOFT offers a wide range of carefully selected miscellaneous goods, including those with a focus on "food" and "sustainability," as well as approximately 70,000 items in beauty and health goods, lifestyle goods, stationery, and more, spread across the 1st to 6th floors.
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/22-13:40）
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