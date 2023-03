[株式会社シライ]

【2023年3月28日(火)―4月3日(月)】ルミネエスト新宿3F



株式会社シライ(本社:愛知県豊橋市、代表取締役社長:白井浩一)は、自社が運営するファッション通販サイト「ジョイントスペース」内で取り扱う、世界のクリエイターをプロデューサーに迎えたグローバルブランド「ミミ トゥジュール」のポップアップストアを3月28日(火)~4月3日(月)にかけて開催いたします。











今年2月にリブランドしたばかりの「ミミ トゥジュール」最新アイテムが目白押し!



ジョイントスペースが運営する「ミミ トゥジュール」は2023年2月22日にリブランドした、世界のクリエイターたちとコラボレーションして新しいプロダクトを生み出すグローバルブランドです。今回はリブランドしたミミ トゥジュールの世界観をより多くの人に体験いただけますよう、実物の商品を多数取り揃え、お客様にたくさん触れて味わっていただける場をご用意いたしました。また、期間中は国内外のインフルエンサーもショップに登場し、作り手たちのこだわりを皆さんにお伝えさせていただきます。ぜひこの機会にルミネエスト新宿ポップストア会場まで足をお運びください!





「ミミ トゥジュール」コンセプト







Fashion palettes of Global. -mimi toujours-



mimi toujoursは、トレンドに敏感な世界中のクリエイターと一緒につくるファッションプロダクト。



あなたにとって新しい出会い・体験が出来るはず…



mimi toujours is a fashion product created together with worldwide creators who are sensitive to trends.



You should be able to meet and get new experiences…



▼公式サイト: https://www.joint-space.co.jp/c/mimitoujours

▼ポップアップストア公式サイト: https://www.joint-space.co.jp/c/shopinfo/2303_shop_mtj_shinjuku







国内外のインフルエンサーによる来店イベント決定!





今回コラボしたインフルエンサーたちがお客様に直接商品のご説明・スタイリング提案をさせていただくほか、お買い物をしていただいた方にインフルエンサーと一緒に記念写真が撮れる限定イベントもご用意。インフルエンサーごとに来店日がことなりますので詳しくは下記から来店スケジュールをご確認ください。



【来店インフルエンサー】





Peachi【ピーチ/from台湾】

独自のファッションやメークを発信する台湾注目のYouTuber。SNS総フォロワー数は25万人を超える。カラフルなメークに合わせた感度の高いアイテムを提案。座右の銘は「一重でも可愛くなろ」。ただいま日本語を猛勉強中。

【来店日時】3月31日(金) 18:00~20:00、4月1日(土) 18:00~20:00





emuemu【エムエム/from日本】

2000年生まれ。等身大のライフスタイルを動画で綴るV LOGGER。その高いファッションセンスとおしゃれなライフスタイルを活かしたアパレルアイテムやライフスタイルグッズを展開していく予定。

【来店日時】3月28日(火)12:00~15:00/16:00~20:00、4月1日(土)12:00~14:00/15:00~17:00





ももはな【from日本】

日本×ブラジルのクォーターかつリアル双子のインフルエンサー姉妹。高校時代から「ももはな」として様々なSNSで活躍。双子ならではのコーディネートの発信は勿論、メイクやヘアスタイルなど10代~20代のZ世代を中心に多くの支持を集める。

【来店日時】3月29日(水)12:30~19:30、3月30日(木)12:30~19:30、4月3日(月)12:00~19:00





しお【from日本】

シーン別ファッション提案やセンス溢れるお洒落な着回しコーデの発信で、幅広い世代から注目を集めるインスタグラマー。アパレルだけに留まらず直筆文字をプリントしたライフスタイルアイテムも展開予定。

【来店日時】4月2日(日)12:00~14:00/15:00~17:00





nono【ノノ/from台湾】

東京での留学経験があり、日本語も話せるバイリンガル。SNSで日本での生活の様子を発信し、人気を集めた。台湾に在住しながら、日本のファッションブランドとのコラボレーションもこなす日台で活躍する有名インフルエンサー。

【来店日時】4月2日(日)17:00~20:00、4月3日(月)17:00~20:00





ポップアップストア限定ノベルティが登場!



ポップアップストアにご来店いただき税込価格10,000円以上お買い物いただいたお客様に、会場限定オリジナルタンブラーをプレゼントいたします。数量限定、在庫がなくなり次第配布を終了いたしますのでお見逃しなく!





「ミミ トゥジュール」オリジナルタンブラー

ミミ トゥジュールの商品を<税込¥10,000以上>お買い上げの方にオリジナルタンブラーを1点プレゼントいたします。

※ご注意事項※

・各日配布上限数に達し次第、終了いたします。

・タンブラーの色はお選びいただけません。







また、ポップアップストア先行販売アイテムも登場予定。新作アイテムを手に取ってご試着していただき、いち早く購入していただけるこの機会をぜひご利用ください。





いよいよ3月28日(火)よりオープン!





【開催日】:3月28日(火)―4月3日(月)

【営業時間】営業時間11:00-21:00※その他諸般の事情により営業時間を変更する場合がございます。

【開催地】ルミネエスト新宿 3階 南エレベーター前 POPUP区画

(東京都新宿区新宿3丁目38番1号)













インフォメーション



・JointSpace本店サイト https://www.joint-space.co.jp/

・ミミ トゥジュール公式サイト https://www.joint-space.co.jp/c/mimitoujours

・ミミ トゥジュール公式instagram https://www.instagram.com/mimitoujours/



株式会社シライについて



【会社概要】

社名:株式会社シライ

本社所在地:〒441-8086愛知県豊橋市問屋町6-2

東京支社:〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14青山タワープレイス2階

代表取締役:白井 浩一

設立: 昭和58年10年1日

事業内容: 製造小売業

HP:https://www.joint-space.co.jp/

取り扱いブランド:Liala×PG・le reve vaniller・Prima Scherrer・and Chérim・lieulién lul・TINA:JOJUN・mimi toujours・Joint Space original



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-20:46)