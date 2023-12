[株式会社z game studio]

ベルク初となるUnreal Editor for Fortnite (UEFN)を活用したプロジェクトをご支援



株式会社z game studio(本社:東京都渋谷区、代表取締役:関 清仁、以下 z game studio)は、関東に130店舗以上を展開する大手食品スーパーマーケットチェーンのベルクとUnreal Editor for Fortnite (UEFN)を用いて制作された【[ベルク]Belc Island : Strange Supermarket】を発表いたしました。







【[ベルク]Belc Island : Strange Supermarket】 とは





舞台は実在の店舗「ベルク フォルテ八王子店」をモチーフに設計した、ベルク初のフォートナイト上の店舗です。

2023年12月に新発売となったシリーズ5本目となる自社ブランドのエナジードリンク「BARK STRANGE」の発売を記念して作られた特別なステージです。



「BARK STRANGE」の影響でフォートナイトの世界と融合してしまったベルクの建つ奇妙な孤島で、幻の「黄金のBARK」を探し出す、戦闘なしのトレジャーゲームとなっています。

実際の店内掲示物などで再現されたベルクの世界観をゲーム内でもお楽しみください。



ステージ名:[ベルク]Belc Island : Strange Supermarket

プレイ人数:1~100人

島コード:5959-9035-9602

キャンペーンページ:https://www.belc-fortnite.com/



PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、PCのフォートナイトにて、

島コード(5959-9035-9602)を入力するとコンテンツにアクセスできます。

すでにEPIC IDをお持ちの方は、URLから「プレイリストに追加」をクリックすることでお気に入りに登録されます。

※本件は、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

※これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

※フォートナイトは、Epic Gamesが開発したものであり、ゲームや体験をデザインするための幅広いツールを提供しています。フォートナイトでは、誰もが無料で自分だけのオンライン体験を構築することができ、世界中のフォートナイトプレイヤーたちと共有することが可能です。









株式会社z game studio





z game studioはweb3領域においてゲーミフィケーションを用いてファンコミュニティを最大化させることを目的とした会社です。

現在開発を進めているNFTファンコミュニティプラットフォームやNFTゲーム及びメタバースサービスを通じて

web3市場の発展に向けた事業展開を行っています。

Gameやweb3領域を盛り上げたいエンジニアを中心に採用も強化しておりますので、お気軽にご連絡ください。



info@z-gamestudio.com



株式会社ベルク





株式会社ベルクは「Better Life with Community ~地域社会の人々により充実した生活を~」を企業理念として、埼玉を中心に食品スーパーマーケット「ベルク」を135店舗(2023 年 12月時点)展開。生鮮食料品を中心に地域密着型のストアづくりに取り組んでおります。チェーン展開、店舗の標準化、作業の効率化等によりコスト削減と同時に、流通経路や産地開発等で商品力を高め、また、買い回りしやすい売場と広い駐車場で、今後も多くのお客さまに支持され信頼される店舗展開を続けてまいります。



・会社概要

商号 : 株式会社ベルク

代表者 : 代表取締役社長 原島 一誠

本社所在地: 〒350-2282 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

設立 : 1959年5月

事業内容:食品スーパーマーケット・チェーン経営

URL : https://www.belc.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-20:16)