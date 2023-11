[株式会社Raptors]

GASHO2.0(株式会社Raptors 本社:東京都港区、代表取締役:徳橋佑輔)は、日本のデジタルアートを世界に発信し、デジタル作品をフィジカルな表現へと昇華する新たな表現技法を披露するために、株式会社 アプリボット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:浮田光樹)のクリエイティブスタジオ「SSS by applibot(トリプルエス バイ アプリボット)」とコラボレーションを行い、企画展「Releak -Cross Over-」をシンガポールで開催します。







創作活動は今やデジタル領域が主戦場となり、物理的な制約から解放されたことで、多様なアートが展開されています。そのクリエイティビティは留まることを知らず、新たな価値観を携えて現実世界を侵食しつつあります。本展示は、デジタル世界の枠を超えた作品たちを、最新技術を駆使してこの世界に再び解放する試み(Releak)をテーマとして、SSS by applibotの作品を基にGASHO2.0が多彩な技法を用いたフィジカルアートへと昇華します。アートとテクノロジーの融合がもたらす新たな可能性、そして新たな価値を感じてください。



本展示ではSSS by applibotの所属アーティストの内、タイキとセブンゼルにスポットを当て、SSS by applibotが制作した作品に加え、幻想的で魅力的なデジタル作品とそれを元に制作した数々のフィジカルアート作品をGASHO2.0プロデュースのもと、新たに展示します。





「Releak -Cross Over-」概要

開催期間:2024年1月25日(木)~1月28日(日)

開催場所:VISUAL ARTS CENTRE Dhoby Ghaut Art Studio

10 Penang Road 01-02 Dhoby Ghaut Green

Singapore

開催時間:OPEN 11:00 ~ CLOSE 20:00

入場料:無料

SNSハッシュタグ:#ReleakCrossOver



GASHO2.0、SSS by applibotのX(旧Twitter)アカウントにて、随時続報をお知らせいたします。





◼︎タイキ プロフィール



イラストレーター・キャラクターデザイナー。

コンシューマーゲームのキャラクターデザインを中心に、コンセプトアートや、イラストレーションも数多く手掛ける。最新技術を駆使しながらもクラシックな印象の作風を持つ。



「LOAD of VERMILLION III IV」キャラクターデザイン・メインビジュアル

「聖剣伝説RISEofMANA」メインキャラクターデザイン

「デジモンワールド-next 0rder-」キャラクターデザイン・イラスト

「Fate/Grand Order」サーヴァントデザイン・イラスト

「ワールドオブファイナルファンタジー」ミラージュデザイン

「鬼ノ哭ク邦」キャラクターデザイン・イラスト



X(旧Twitter) https://twitter.com/taiki99





◼︎セブンゼル プロフィール



イラストレーター・キャラクターデザイナー。

様々な媒体でキャラクターデザインを手掛ける一方、新しいカルチャーを生むべく、漫画執筆をはじめ、プロダクトデザイン、アーティストブランディングを自ら行うなど、活動は多岐に渡る。



「ポケモンカードゲーム」アートディレクション(TOKIYA名義)

「ポケットモンスターサン&ムーン」キャラクターデザイン(TOKIYA名義)

「ファイナルファンタジーⅪ」モンスターデザイン

「DE DE MOUSE 7th」アルバム ジャケットイラスト

「#424D99」漫画・展示会

「天才てれびくん」キャラクターデザイン



X(旧Twitter) https://twitter.com/Sevnzel





◼︎GASHO2.0 とは https://gasho2.com/

2.5次元という領域から、新たな価値を創造するアートブランド。

「2.5D Metal Canvas Art」によって、2次元であるデジタルと、3次元であるフィジカルを横断する、新しいアートの形を提供しています。繊細な描画のためのデータ設計技術と、特殊なインク技術で製作される金属製の作品は、重厚感だけでなく耐久性に優れます。

現在、アーティスト支援のコミュニティ運営や、Web3やNFT領域とのコラボレーションに加え、シンガポールやドバイほか、世界各地で展覧会を開催しています。



medium https://gasho2-0.medium.com/

X(旧Twitter) https://twitter.com/GASHO_2_0

Instagram https://www.instagram.com/gasho2_0/





◼︎SSS by applibot とは https://sss.applibot.co.jp/

SSS by applibotは「未知の価値」、つまり世の中に定義されていない新たな価値を見つけ出し世の中に示すために集まったクリエイティブ集団です。

スタジオ名になったSSS(=Sing of Sense Studio)の通り、自らの感性を活かし、作品として示すことを目指しています。



「集合体の価値」

アニメ、ゲームやライトノベルなど様々な業界で活動してきたメンバーで構成されており、個々が培ってきた強みを掛け合わせるためにチームで制作を行っています。

それぞれの業界で最前線で活躍するメンバーで構成されており、個々の技術とクリエイター性の高さは他にはない強みです。



X(旧Twitter) https://twitter.com/sss_by_applibot





◼︎2.5D Metal Canvas Artやコラボレーションに関するお問い合わせ

https://gasho2.com/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-10:16)