NATURE BASE DAIGO



好評につき今年も開催!

この夏の思い出に、奥久慈茶とサウナのマリアージュで、究極のととのう体験を。





八溝山の麓を源に、町の中心を悠々と流れる久慈川や

豊かな自然と見事な景観を生み出す男体山をはじめとした勇壮な山々など、

野趣あふれるフィールドが広がる茨城県最北西部のまち、大子町(だいごまち)。



実は、大子町は、日本最北限のお茶の生産地でもあります。

「奥久慈茶」と名付けられたそのお茶は、色が濃く、香りは豊かで、コク深い味わいが特徴。

全国手もみ茶品評会「農林水産大臣賞・一席一等」をはじめ、各種品評会で輝かしい成績を多数収めています。



そんな大子町が誇るブランド茶「奥久慈茶」を雄大な自然と共に五感で堪能する、究極のサウナイベントを開催します。



この夏の思い出に、奥久慈茶とサウナのマリアージュによる、究極のととのう体験しませんか。



【チケット販売ページはこちら】https://daigo-sauna-summer23.peatix.com/







【奥久慈茶ウナ:其の一】奥久慈茶×天然ハーブ オリジナルブレンド茶ロウリュウ





奥久慈茶とハーブを組み合わせて、自分専用の香りを調合いただくことができます。

自分の好きな香りをその場でカスタムしてお楽しみください。



























※画像はイメージです



【奥久慈茶ウナ:其の二】こだわり過ぎて、ごめんなさい。究極の茶ウナ体験を提供





1. サウナ茶

明治43年(1910年)創業の吉成園の茶師で日本茶インストラクターの吉成弘輝氏が、大子町特産の奥久慈茶を厳選して作ったイベント限定の「サウナととのい茶」を提供いたします。

サウナの後だからこそ、自然で繊細な味わいのお茶をゆっくりと味わっていただき、心身ともに整えてください。



⑴ TEA THE SaUNa(ほうじ茶)水出し

ほうじ茶の香ばしい香りには、焙煎の過程で生まれる「ピラジン」という成分が含まれています。ピラジンには脳をリラックスさせる効果があると言われ、サウナで汗をかいた後のととのう時間におすすめです。



⑵ TEA THE DaYS (緑茶)+ミント

水出しの緑茶に天然のミントを加えて特別に用意したお茶です。

ミントのイメージどおり、綺麗な色味にもこだわりました。

口に含んだ瞬間に、鼻からすっと抜けてゆく清涼感がたまりません。

甘くてすっきりとした天然のメントールの香りを楽しめます。メントールにはリフレッシュ効果もあります。



2. 茶サ飯

奥久慈茶の里公園内のお食事処では茶そばをお召し上がりいただくことができます。

お食事は施設内であればデリバリーも可能です。

(イベントには飲食代金は含まれておりません。)



3. 茶ロウリュウ

お茶の優れた香りを最大限に感じられる茎部分を使用した「奥久慈茶ロウリュウ」をお楽しみいただけます。さらに、大子町の大子清流高校生開発の全国初!?ドクダミ茶ロウリュウも登場!!



※画像はイメージです

4. 水風呂

水風呂はアウトドアサウナのレベルを超えた、フランスの氷のいらないアイスバスシステムが登場!更に茶の里公園を流れる小川で涼むこともできます。

提供:クライオコントロールジャパン





TOKYO2020オリンピックでも使用されるなど、様々な国際大会において公式に採用されており、ラグビーやサッカー、バスケットボール、陸上競技等様々な競技の代表チームも愛用しています。そんな本格的極冷アイスバスが贅沢にサウナでご使用いただけます。



【奥久慈茶ウナ:其の三】エンタメもアツい。それが奥久慈茶ウナ。





1. 水鉄砲で水かけ祭り

会場内には昔懐かしい竹製の水鉄砲で水遊びがお楽しみいただけるエリアが誕生!

サウナ後のクールダウンは水鉄砲で!!



2. モルック体験

フィンランド発祥のアウトドアスポーツ「モルック」。

大子町産の木材を使用したモルックをお楽しみいただけるエリアを設けています。

友達とアツい勝負を繰り広げてください!!



3. オリジナルタオル

今回のイベント限定デザインのオリジナルタオルをプレゼント!





【奥久慈茶ウナ:其の四】本格サウナ!ウィスキング!ヒーリング!熱波師!





1. 夏バテ解消!施設を超えるプロセッティングの本格テントサウナ

テントサウナのプロが手掛ける本格高温テントサウナが登場!

様々なセッティングのサウナをお楽しみください。

もちろんインフィニティチェア(無重力チェア)もご用意します。























































※画像はイメージです

2. 常陸檜を使用した檜小屋サウナ

「総ヒノキ」のサウナが登場!

言わずと知れた香り高いヒノキのアロマはリフレッシュ効果とリラックス効果が期待でき、気分転換や疲れを癒してととのうにはうってつけです。









3. ウィスキングマイスターが多数会場に出現!!

会場内でラトビアの農家から直接仕入れたヴィヒタを使って、ウィスキング体験ができます!!





※画像はイメージです

4. 本格ヒーリング体験

シンギングボウルなどを使用したプロによるヒーリングが外気浴で体験できます!





※画像はイメージです

5. ゲスト熱波師

これからのサウナ界をさらにHOTにさせていく、次世代の熱波師が登場!

大子町から新しい熱風を感じてください!

COMING SOON...



【奥久慈茶ウナ:其の五】大子町が誇るブランド鶏!奥久慈しゃもを堪能!





JR水郡線常陸大子駅近くの奥久慈しゃもの名店「だいこん」が特別出店!

ジューシーで締りがあり、深い味わいが特徴の奥久慈しゃもをご堪能ください。





【開催概要】

開催日時:2023年8月19日(土)

第1部:10:00~13:00

(受付9:30より開始 / 更衣室のご利用は13:30まで)

第2部:14:00~17:00

(受付13:30より開始 / 更衣室のご利用は17:30まで)

※施設内に風呂・シャワー設備はございませんので、町内の日帰り温泉施設等をご活用ください。



会場:奥久慈茶の里公園(住所:茨城県久慈郡大子町左貫1920)

※一部コンテンツは変更になる場合がございます。予めご了承ください。



料金:5,500円



持ち物:

[必ず必要なもの]

・水着もしくは濡れても良い服装

(水着の上にTシャツ(速乾性があれば望ましい)や短パン、ヨガパンツなど着用可)

・フェイスタオル、大判タオル

・サンダル(かかとのあるもの推奨)

・ご移動時に着用いただくTシャツ、ラッシュガードなど



[あったら便利なもの]

・タオルポンチョorガウンorバスローブ、大型バスタオル(冷え対策)

・防水小銭入れ

・サコッシュ

・サウナハット、サウナマット



その他アイテムに関してはご持参をお願いします。





主催:大子町

運営:株式会社ジェイアール東日本企画水戸支社

協力:NORTH SAUNA IBARAKI

お問い合わせ:チケット販売ページ内メッセージフォームよりご連絡ください





【注意事項】

・ご予約はPeatixにて受付しており、当日は発行された電子チケットを受付にて提示していただきます。

・チケットの購入にあたっては、Peatixのアカウントを取得していただく必要がございます。アカウントが不要のお客様におかれましては、イベント参加後にご自身で退会手続きをいただきますようお願いいたします。

・お客様の都合によるキャンセルについては、原則として返金対応はいたしかねます。

・ご利用の際は、必ず水着をご着用いただきます。

・更衣室など室内へのご移動の際は、水気を丁寧に拭き取っていただき、乾いた服装(Tシャツ、ラッシュガードなど)の着用をお願いいたします。

・施設内に風呂・シャワー設備はございませんので、町内の日帰り温泉施設等をご活用ください。

・イベント参加に際して発生した事故、盗難、損失、損害等については、主催者、イベント後援及び本イベントの関係者はいかなる責任も負いかねますので十分ご注意ください。

・貴重品は自己管理(車内保管等) でお願いいたします。

・更衣室など一部箇所にて、写真撮影をご遠慮いただく場合がございます。ご了承ください。

・荒天、強風などの気象状況を鑑みて中止判断の可能性がございます。中止の場合のみイベント参加者へご連絡いたします。主催者判断による中止の場合のみ、返金対応いたします。

・感染対策につきましては一般的な公衆衛生に基づき開催いたします。各自健康管理に配慮いただきまして、健康な状態での参加をお願いいたします。

・会場内で騒ぐなど一般のお客様のご迷惑になるような行為はお控えください。

・必ず滑りにくく脱げにくいかかとのある履物を履き、危険な場所へは行かないようにしてください。なお、施設内の小川につきまして、増水している場合や体調不良時等は入水をお控えください。

・イベントには飲食代金は含まれておりません。

・イベント期間中の肖像権(写真・ビデオ)の全てはイベント主催者に帰属するものとします。

・イベント概要と注意事項をご確認いただき、同意の上でのご予約をお願いいたします。

・保護者同伴の上であれば小学生以上のお子様もご参加可能です。運営側ではお子様の対応は出来かねますので、必ず保護者が目を離さないようにしてください。運営側では事故等の責任は負いかねますので予めご承知おきください。なお、チケットは高校生未満までのお子様は保護者同伴であれば無料です。



