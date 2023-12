[INSPIRY JAPAN株式会社]

検量&決済All in One端末PPS7700 Lite



弊社製品PPS7700 Liteは12月1日より、販売開始いたしました。

PPS7700 LiteはINSPIRYが日本の自動販売機市場向けに独自で開発した、制御・通信・決済の一体型端末です。専門技術不要で、誰でも取付可能です。 INSPIRYは、「未来を刷新する技術」をモットーに、お客様のビジネスに新たな価値を提供してまいります。「PPS7700 Lite」はその一環として、よりスマートで効果的な決済ソリューションをお届けします。未来のビジネスに向けて、一歩先んじた「PPS7700 Lite」で新しい展開をお楽しみください。







側面



正面







背面と底面



■製品特徴

1. 検量&決済All in One

本体には検量・決済・通信に必要なコンポーネントが内蔵されており、コンパクトなデザインが実現されています。

コード一本で接続が完了するため、設置に手間がいりません。

従来の端末では通信と検量が別々に行われていまして、それぞれにかかる通信費とか維持費等が必要となります。PPS7700 Liteではこれらを一体化により、導入コストを抑えつつ、機能と効率の向上を実現することができます。

弊社はお客様に最先端のテクノロジーを手頃な価格で提供し、ビジネスの競争力を高めるお手伝いをいたします。2. 導入企業専用ONE QR決済

当社は長年にわたる二次元コード技術の経験を活かし、導入企業専用の決済コード生成を提供しています。

ユーザー様がよく利用する決済ブランドでの決済が可能です。3. オペレーティング効率UP

キャッシュレス決済を導入することで、現金回収の手間を省くことができます。

リアルタイムの販売情報監視により、効率的な運用を実現することができます。4. 広告効果

広告のカスタマイズ対応が可能です。弊社専用のプラットフォームだけでなく、お客様ご自身のプラットフォーム上で広告を展開することも可能です。お客様のニーズに合わせた柔軟性と効果的な広告キャンペーンを実現し、ビジネスの成長をサポートいたします。





■使用手順















■実際に使用した様子を見ましょう!

https://youtu.be/OaiIcXce4oQ?si=HpwdJ2MPMZbAipVq



■製品詳細

https://inspiry.jp/services/pps7700lite/■対応決済ブランド

「PayPay」、「Jcoin」、「AEON Pay」、「d払い*注」、「au PAY」、「メルペイ」、「楽天ペイ」、「WeChat Pay」、「UnionPay*注」、「Alipay+(支付宝、Alipay HK、Kakao Pay、GCash、TrueMoney Wallet、Touch ’n Go、DANA*注 )」等。

*「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

*云闪付アプリと云闪付ネットワークに接続されたウォレット。

*DANAについてはスマートフォンのカメラアプリからのみ使用可能です。



■製品に関するお問い合わせ

TEL:03-6416-9702(PPS7700 Lite担当まで)

FAX:03-6416-9703

E-mail:info@inspiry.jp

所在地:〒104-0033 東京都中央区新川1-16-4 VORT茅場町イースト 5F



