[PARDEY株式会社]

国内最多”web3.0関連イベント”開催数を誇る『PARDEY』は、2022年11月24日(木)付で、SBINFT株式会社 元CMO中田宜明氏が NFT・web3.0領域におけるサポートアドバイザー に就任したことをお知らせいたします。





これまで中田氏にイベントに登壇頂き、WEB3.0 / NFT の最新情報について参加者のみなさまにご紹介してきました。



その知見を更に活かして頂く為、中田氏には『PARDEY』の NFT・web3.0領域におけるサポートアドバイザー として、長年マーケティング及びNFTに携わられてきた経験、実績により、サービス向上のバックアップを行っていただきます。



また、web3.0型プロモーションや、リサーチ力の強化という面でもご協力をいただきます。

加えて、『PARDEY』が実施しているweb3.0コンサルティング事業における講師およびコンサルタントとしても活動していただきます。



中田氏は日本全国オンライン・オフラインのイベントに積極的に参加し、WEB3.0の普及の為に活動されており、セミナー等で認知度拡大に注力されています。



NFT「Non-Fungible Token(ノン・ファンジブル・トークン)」や仮想通貨を活用した新時代の経済圏を構築する「Web3.0」への大きな転換期に備え、Non Fungible You というビジョンの実現に向けた事業成長をサポートいただきます。











中田宜明氏プロフィール



WEB3/NFTを通じて日本と世界を繋げる!「BRIDGE the GAP」

通称nori



経歴:レッドブルエナジージャパン営業/マーケティング

ハーマンミラージャパン法人営業/SBINFT CMO

実績:CAWA in TOKYO 2021 主催、CAF2022 主催. NFT リサーチャー/通訳/8DAO(香港)/

0N1FORCE #4,294 SUMO #11/NORIFORCE Founder





PARDEY株式会社について



「Non-Fungible YOU」という言葉を旗印に、web3.0周辺技術を活用してヒトや企業の「らしさ」を最適化して社会に接続する為の機会を提供します。



〈サービス〉

web3.0時代の到来に備え、ブランディングやマーケティング、またPR支援といったサービス提供をクリエイター及びweb3.0企業と共に共創していくことを目指します。

その他、メタバース空間の開発やソーシャルグラフ、AR等を活用したプロモーション施策やフィジカルイベントの企画・運用など幅広いご提案を行わせていただきます。



〈お問合せ〉

コーポレートサイトURL: https://www.pardey.land/

メールアドレス : info@pardey.land



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-09:16)