【EGOIST】12/22(木)21:00より予約販売開始!

毎年即完!数量限定『選べるお得な福服SET』





レディースアパレルブランド【EGOIST】はofficial WEBストアにて

12/22(木)21:00~12/25(日)23:59の期間限定で『選べるお得な福服SET』

の予約販売を開始致します。









『福服SET』詳細



対象のアウター2型、トップス2型、ボトム1型より

お好きな組み合わせでお得にご購入頂けます。

組み合わせは全4種類!



最大で¥11,170 OFFと大変お得なSET価格となっております。





組み合わせ例↓















対象商品詳細↓









商品名:フェイクレザー裏ボアムートンジャケット

価格:¥11,990tax in

カラー:BLACK/IVORY



冬のアウター大本命ムートンジャケット!

暖かいのはもちろん、羽織るだけでオシャレ上級者見え間違いなし!









商品名:袖シャーリンングボリュームMA-1

価格:¥10,990tax in

カラー:BLACK/KHAKI/IVORY



袖のシャーリングのボリューム感が可愛いMA-1!

軽くて羽織りやすくカジュアル好きな方には特にオススメな1着!









商品名:EGOピスネームショートパーカー

価格:¥5,590tax in

カラー:BLACK/WHITE



フロントのEGOロゴピスネームがポイントの短丈パーカー!

トレンドは絶対に抑えたい!という方にオススメな1着!











商品名:タートルネックボーダーニットトップス

価格:¥6,590tax in

カラー:BLACK/WHITE/NAVY



1枚で着ても、どんなアウターのインナーにも合わせられる万能ニット!

ワンピース風に着れちゃうゆったりニットはボーダー柄が今年っぽい!









商品名:裾スリットフェイクレザーミニスカート

価格:¥6,590tax in

カラー:BLACK/BROWN



安心安全インナーショートパンツ付フェイクレザーミニスカート!

ウエストゴムなので着脱しやすいのも嬉しいポイント!





自分に合った、お気に入りの組み合わせを選んでお得にGET出来ちゃう

EGOISTの『福服SET』!





通常販売はofficialWEBストア1/1(木)0:00~販売予定。

ぜひチェックしてみて下さい!





◆この件に関するお問い合わせ先

EGOIST

プレス:桜井

TEL:03 -5772-5829

FAX:03-5772-1093

E-mail:sakurai@egoist-inc.com

<会社概要>

株式会社エルベン

本社:〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8

ニュー千駄ヶ谷マンション209号室

URL:https://www.egoist-inc.com/

instagram:@egoist_official

YouTube:EGO GAL channel

TikTok:@egoist_official_



