[株式会社 極東]

シンプルでありながら存在感のある、こだわりが詰まったエアロパーツが誕生



岐阜県岐阜市にあるピットワン(株式会社 極東,、代表 中村 誠)はSELFISH(セルフィッシュ・大阪府八尾市、代表 森本 優司)の協力を得て、エアロパーツブランド「PIT ONE DESIGN」を立ち上げ、TOYOTA GR86用のエアロパーツの販売を10月1日に開始いたしました。

https://pit-1.com/gr86custom/







商品のラインナップはフロントリップスポイラー、ダックテール、サイドスカート、リアスポイラー。

素材はFRP・カーボン(CFRP)に加え、クラッシュカーボン(CCFRP)もラインナップ。

クラッシュカーボンとは従来の平織、綾織とは異なる大理石のようなマーブル模様が特徴です。



以前はカスタムカーのオーナーであった企画部長 岩田の「車高の低い車が取り付けても普通に走ることが出来、車高を下げていない車でも取り付けると存在感があるエアロにしたい」とのオーダーを取り入れつつ、「実際に作業をするカスタムショップが作るエアロだからこそ」のこだわりを各所に 盛り込みました。



企画部長岩田が驚いた最新のエアロ開発





エアロパーツを量産するためにはまず元となるマスターを作ります。

従来のマスターの作り方は車両にベースとなるFRPの上に発砲ウレタン等の材料を盛り、手で研磨して造形を行っていました。全て職人の手で削って行うため緻密な作業となり制作期間が長く、左右対称も手で行う為に職人の技量もかなり必要でした。



今回セルフィッシュで導入しているデジタルでのデータ作りと3Dプリンタを使用してのマスター作りによって従来の方法では考えられないスピードでマスターが完成しました。



ターゲットマーカーを車両に貼り、スキャナで現在の状態をパソコンに取り込む。それをCADデータに変換後にデザインをしていく。完成したデータを3Dプリンタにて出力。その後、出力されたものを実車でフィッティング・微修正と最終確認をしてマスターが完成します。



この作業の様子は動画で公開しています。





製品は職人の丁寧な手作業にて作られていました。





マスター完成後は量産型の作成、そして製品の作成まで全て職人の手によって作られています。

エアロパーツは発注から手元に届くまで期間が必要なことも以下の動画でお分かり頂けると思います。



他にもカーボンやクラッシュカーボンの制作工程や量産に向けての動画など、下記リンクにて紹介しています



▶︎手間のかかるカーボンとクラッシュカーボンのエアロの制作工程

https://www.youtube.com/watch?v=XccMR9C_Ihc

▶︎量産型からの制作工程

https://youtu.be/kSx51RI7ApQ?si=A-mvVVcPu-MK1PCD



以上のような工程を経てPIT ONE DESIGN GR86用エアロパーツが完成しました。



PIT ONE DESIGN GR86エアロパーツの販売について





【業者様】https://pit-1.com/gr86custom/よりオーダーシートをダウンロード、FAXにて見積もりをお願いします。

【個人のお客様】エアロパーツお問い合わせLINE(https://lin.ee/PsU2NYZ)、もしくはオンラインショップ(https://shop.pit-1.com/)にて注文が可能です。



ーーーーーーーーーーーーーーーーー

■TOYOTA GR86用エアロパーツ

・型式…ZN8

・年式…2021(令和3)年10月 ~

・グレード…RZ・SZ・RC

・素材…FRP・CFRP(カーボン)・CCFRP(クラッシュカーボン)

・未塗装

・付属品 取付に際しての説明と注意資料・両面テープ・ボルト/ナット・等



フロントリップスポイラー(3分割) 66,000円(税込)~

サイドスカート 77,000円(税込)~

リアウィング 48,400円(税込)~

リアスポイラー(サイド・センター)77,000円(税込)~

ーーーーーーーーーーーーーーーーー



ピットワンデザインのエアロパーツは下記のイベントにてデモカーを展示いたしますので、是非ご来場くださいませ。

■ピットワン MOTOR FES

・ 開催日程 2023年10月29日(日)

・ 開催時間 10:00~16:00

・ 会 場 ピットワン

・ 会場住所 岐阜県岐阜市柳津町栄町100

・ 関連URL https://pit-1.com/event/

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ピットワン:https://pit-1.com/

ピットワンタイヤーズ:https://tires.pit-1.com/

ピットワンYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@PITONE0701

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【会社概要】

会社名:株式会社 極東

URL:http://www.m-1s.com/

本社所在地:〒501-6057 岐阜県笠松町下柳川町64番地

代表者名: 中村 誠

設立: 1995年6月

事業内容:石油製品販売 ・自動車関連事業・不動産事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-05:40)