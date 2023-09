[株式会社SOOTANG HOBBY]

かわいくて癒やされるフィギュア・ミニチュアが勢ぞろい!人気の変形フィギュアも展示・販売します!



かわいい商品はたくさんあるけど、このタイプはなかった!SOOTANG HOBBBY OMOTESANDO(スータンホビー表参道)では、2023年9月30日(土)から2023年10月15日(日)まで「52TOYS」ブランド商品を一挙展示販売いたします!もちろん入場無料です!







▼目次

1.イベント概要

2.展示・販売内容紹介

3.ホビーブランド52TOYSとは

4. 52TOYS POP UP STOREの注目ポイント

5.会場SOOTANG HOBBY OMOTESANDOについて

6.店舗・企業情報



イベント概要





イベント名:52TOYS POP UP STORE @SOOTANG HOBBY OMOTESANDO

内容:商品の展示、販売

商品ブランド:52TOYS

期間:2023年9月30(土)~2023年10月15日(日)

場所:SOOTANG HOBBY OMOTESANDO(東京都渋谷区神宮前4-26-12)

最寄り駅:東京メトロ表参道駅、明治神宮前駅、JR原宿駅

営業時間:12:00~19:30 年中無休(年末年始を除く)



展示・販売内容紹介





期間中、店舗で展示・販売されるいくつかの商品をご紹介します。



【PANDA ROLL(パンダロール)】







Panda Roll(パンダロール)のデザインは、赤ちゃんパンダに基づいています。それはいたずらっ子のような性格を持っています。このシリーズを集めるコレクターは、パンダの飼育員のような気分になるでしょう。



【LILITH】



Lilithのデザインは、長い巻き髪と青い哀愁の瞳を持つ暗く神秘的な城主(じょうじゅ)にインスパイアされています。彼女は他人に媚びることはありません。誰の付き合いも必要としません。彼女は孤独を楽しんでいます。



【SLEEP】



Sleep(スリープ)の目は大抵閉じています。眠っているかもしれないし、恥ずかしさから眠っているふりをしているかもしれません。または、目を閉じて耳を傾けているかもしれません。そしてSleepは様々な物へ変化することができます。鳥や風、雷、、建物やアート作品など…。そして、Sleepは夢を通じて世界を理解しています。多分あなたのそばにいるかもしれません。



【NOOK the Kid】



Nookは物静かで内向的で繊細な少年ですが、創造の天才です。彼の頭の中はいろいろなアイデアでいっぱいで、誰もいない片隅で世界を観察しています。そして、ノートに張り付き、絵を描きます。Nookは、そのアイデアを様々な手工芸品にし、生活の一部にするのです。



【BEASTBOX(ビーストボックス)】



BEASTBOXシリーズは、52TOYSによって2016年に発売され、手のひらサイズのキューブから動物や恐竜に変わる変形フィギュアです。「おもちゃ箱から新しいアイテムを取り出す瞬間のような、ワクワクを感じさせる」をコンセプトに、パズル的な遊んで楽しい変形ギミックと、飾って映えるメカ風のキャラデザインで人気を集めています。52TOYSは、これまでに100以上のBEASTBOX製品を発売しており、それらは恐竜/獣/水生/鳥/昆虫の種類に分けられています。



上記でご紹介したシリーズの他、魅力的なキャラクター商品を多数展示・販売予定です。楽しみにしててください!



52TOYSとは





52TOYSは、中国を拠点とするトップのコレクタブル玩具ブランドであり、IP(知的財産)の育成・運営、製品の革新、製造、販売、マーケティングを一体化しています。同社は、世界中の玩具コレクターに高品質のコレクタブル玩具を提供しています。

「Injecting more fun into life!」(人生にもっと楽しさを!)という使命のもと、52TOYSは今後、グローバルなコレクタブル玩具ブランドとして自らを築いていきます。



52TOYS POP UP STOREの注目ポイント





52TOYSのポップアップストアの特徴は以下の3点です。

1.輸入商品を直接見れる

2.限定商品を買える

3.購入特典がもらえる

以下でポップアップストアの特徴を順番に説明します。



1.商品を直接見れる

このSOOTANG HOBBY OMOTESANDOで期間限定開催されるポップアップストアでは、展示販売のため、直接見てから買うことができます。

珍しく、かつ新しい商品との出会いを楽しんしていただけるよう企画しました。



2.限定商品を買える

なんと、期間限定の52TOYSポップアップストアでは、限定商品も販売予定です!詳細の続報はSOOTANG HOBBY OMOTESANDO公式Xや公式Instagramのストーリーをチェックしてくださいね。



SOOTANG HOBBY OMOTESANDO

【公式X】https://x.com/Sootang_Store

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sootanghobby_official/



3.購入特典がもらえる

さらに!ポップアップストアで購入した方に対し、購入特典をお渡しします!!

特典内容は購入してからのお楽しみです♪



会場SOOTANG HOBBY OMOTESANDOについて





SOOTANG HOBBY OMOTESANDOはオシャレな街である表参道とファッションやサブカルチャーの発信地である原宿を繋ぐ道なりに立地しており、日々多くのホビーファンや若者、家族連れ、外国人観光客が訪れます。





企業・店舗情報





52TOYS

【X】https://twitter.com/52TOYSJP (日本公式)

【Instagram】

https://www.instagram.com/52toys_candybox/ (英字)

https://www.instagram.com/52toys_beastbox/ (英字)



株式会社SOOTANG HOBBY

【通販サイト】https://www.sootang.jp/

【会社HP】https://www.sootanghobby.jp/

【X】https://x.com/SootangHobby



SOOTANG HOBBY OMOTESANDO(店舗)

東京都渋谷区神宮前4-26-12

営業時間:12:00~19:30 年中無休(年末年始を除く)

最寄り駅:東京メトロ 表参道駅、明治神宮前駅、JR原宿駅

店舗地図: https://www.sootang.jp/pages/store

【X】https://x.com/Sootang_Store

【Instagram】https://www.instagram.com/sootanghobby_official/



プロモーション協力:アニチャイナ株式会社

https://www.anichina.net/



