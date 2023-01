[懐刀株式会社]

三条陸(原作)、稲田浩司(作画)、堀井雄二(監修)による漫画作品「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」(集英社)を原作とした、TVアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のフィルムコンサートが4月14日(金)横浜みなとみらいホールにて開催決定しました。







放送終了から半年が経ってもなお、未だに根強い人気を誇る TVアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の初となるフィルムコンサートとなり、アニメ映像と共に劇伴音楽をお楽しみいただけます。



コンサートの総指揮をとるのは、アニメやドラマなどの音楽を多数手掛け、本作の音楽を担当した劇伴作曲家・林ゆうき。

数々の名シーンのアニメ映像に合わせ、本コンサートに向けて集まったスペシャルオーケストラバンドにて演奏をお届けします。



作品を彩った数々の音楽とアニメ映像の融合をぜひその目で、その耳でお楽しみください!あの感動をもう一度!



詳細はコンサートの特設ホームページに順次アップしますので、ご確認ください!



ホームページ:https://www.dainodaibouken-filmconcert.futokorogatana.jp



(C) 三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.



■公演概要

TVアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』フィルムコンサート



日時:2023年4月14日(金) 19:30開演(18:30開場)

会場:横浜みなとみらいホール 大ホール

https://yokohama-minatomiraihall.jp/

出演:林ゆうき / スペシャルオーケストラバンド など



チケット種類:

全席指定

1.グッズ付きチケット(前方席)

2.一般チケット

3.オンライン配信チケット



チケット金額はHPで随時更新いたします。



※未就学児入場不可。

※チケットはお一人様1枚必要です。

※券売の日時、グッズ付きチケットのグッズは後日発表いたします。

※政府・自治体・関係団体のガイドラインに基づき、新型コロナウイルスの感染拡大予防対策を講じ、ご来場の皆様の安全と安心を確保できるよう努めてまいります。チケットをご購入される前、ご来場の前は必ず各ごプレイガイドのHPをご確認の上、ご購入・ご来場くださいますようお願い申し上げます。



主催:懐刀株式会社

制作:株式会社グラウンディングラボ

協力:ダイの大冒険製作委員会

問い合わせ:info.dai-filmconcert@futokorogatana.jp

ホームページ:https://www.dainodaibouken-filmconcert.futokorogatana.jp



林ゆうき(YUKI HAYASHI) プロフィール





1980年生まれ / 京都府出身

元男子新体操選手、競技者としての音楽の選曲から伴奏音楽の世界へ傾倒していく。音楽経験は無かったが、大学在学中に独学で作曲活動を始める。卒業後、hideo kobayashiにトラックメイキングの基礎を学び、 競技系ダンス全般の伴奏音楽制作を本格的に開始。さまざまなジャンルの音楽を取り込み、元踊り手としての感覚から 映像との一体感に重きを置く、独自の音楽性を築く。



主な作品:

【アニメ】「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」、「僕のヒーローアカデミア」シリーズ、「ハイキュー!!」シリーズ、「ガンダムビルドファイターズ」シリーズ 、「ポケットモンスター」、「SHAMAN KING」、「バクテン!!」

【ドラマ】「未来への10カウント」、「あなたの番です」、「緊急取調室」シリーズ、「あさが来た」(NHK 連続テレビ小説)、「リーガルハイ」シリーズ、「DOCTORS」シリーズ、「ストロベリーナイト」

【映画】「夏への扉」、「ONE PIECE FILM GOLD」、「フォルトゥナの瞳」、「僕だけがいない街」、「劇場版 シグナル 長期未解決事件捜査班」 他多数



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/22-12:46)