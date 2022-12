[多摩電子工業株式会社]

「Permier」(ペルミアー)とは、国内メーカーである多摩電子工業が女性向けに、「可愛い」「おしゃれ」「かんたん」「私にうれしい」をコンセプトとし総合プロデュースした新ブランドです。



多摩電子工業株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 長谷川 智之)は、ライフスタイルに彩りを与える新ブランド「Permier」(ペルミアー)を立ち上げ、スマートフォンアクセサリーシリーズ第1弾を、12月9日以降順次 各ECサイトにて販売を開始いたします。







■多摩電子工業 ダイレクト本店

https://shop.tamadenco.co.jp/product-tag/permier/



■多摩電子工業 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tamadenco/c/0000000184/



■多摩電子工業 Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tamadenco/permier.html#sideNaviItems



スマートフォンアクセサリー

シリーズ第1弾ラインアップ

(1) Permier PD45Wコンセントチャージャー

(2) Permierシリコンケーブル A to L 1.0m (ライトニングケーブル)

(3) Permierシリコンケーブル A to L 2.0m (ライトニングケーブル)

(4) Permierシリコンケーブル C to C 1.0m (タイプCケーブル)

(5) Permierシリコンケーブル C to C 2.0m (タイプCケーブル)

(6) Permierシリコンケーブル C to L 1.0m (ライトニングケーブル)

(7) Permierシリコンケーブル C to L 2.0m (ライトニングケーブル)



※上記(1)~(7)いずれも、(カラー6種展開:チェリーブロッサム・ラベンダー・ベビーブルー・ピクニックグリーン・レモンイエロー・カフェラテ)



■商品概要



(1) 商品名:Permier PD45Wコンセントチャージャー



特長 :

●ノートPCにも使えるPD45W対応のAC充電器・Type-Cポートを搭載

●次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル

●過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計

●90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利

●海外でも使用できるAC100V~240V対応

※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

●6色カラー(チェリーブロッサム・ラベンダー・ベビーブルー・ピクニックグリーン・レモンイエロー・カフェラテ)

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-AP139U-CB・PR-AP139U-LV・PR-AP139U-BB・PR-AP139U-PG・PR-AP139U-LY・PR-AP139U-CL

価格 : 3,690円(税込・送料込)



(2)~(7) Permierシリコンケーブル共通特長

●ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を採用。従来のケーブルにはない柔軟性と強靭性を目指したシリコンケーブル

●約120,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性 ※当社調べ

●6色カラー(チェリーブロッサム・ラベンダー・ベビーブルー・ピクニックグリーン・レモンイエロー・カフェラテ)



(2) 商品名 :Permierシリコンケーブル A to L 1.0m





規格:MFi

コネクタ:USB-A to Lightning

ケーブル定格:5V/2.4A

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301L10-CB・PR-H301L10-LV・PR-H301L10-BB・PR-H301L10-PG・PR-H301L10-LY・PR-H301L10-CL

価格 : 2,190円(税込・送料込)



(3) 商品名 : Permierシリコンケーブル A to L 2.0m





規格:MFi

コネクタ:USB-A to Lightning

ケーブル定格:5V/2.4A

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301L20-CB・PR-H301L20-LV・PR-H301L20-BB・PR-H301L20-PG・PR-H301L20-LY・PR-H301L20-CL

価格 : 2,340円(税込・送料込)



(4) 商品名 : Permierシリコンケーブル C to C 1.0m





規格:USB2.0

コネクタ:USB-C to USB-C

ケーブル定格:60W(20V/3A)

データテンス速度:USB2.0(480Mbps)

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301CC10-CB・PR-H301CC10-LV・PR-H301CC10-BB・PR-H301CC10-PG・

PR-H301CC10-LY・PR-H301CC10-CL

価格 : 1,890円(税込・送料込)



(5) 商品名 :Permierシリコンケーブル C to C 2.0m





規格:USB2.0

コネクタ:USB-C to USB-C

ケーブル定格:60W(20V/3A)

データテンス速度:USB2.0(480Mbps)

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301CC20-CB・PR-H301CC20-LV・PR-H301CC20-BB・PR-H301CC20-PG・

PR-H301CC20-LY・PR-H301CC20-CL

価格 : 1,940円(税込・送料込)



(6) 商品名 : Permierシリコンケーブル C to L 1.0m





規格:MFi

コネクタ:USB-C to Lightning

ケーブル定格:60W(20V/3A)

データテンス速度:USB2.0(480Mbps)

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301CL10-CB・PR-H301CL10-LV・PR-H301CL10-BB・PR-H301CL10-PG・

PR-H301CL10-LY・PR-H301CL10-CL

価格 : 2,290円(税込・送料込)



(7) 商品名 :Permierシリコンケーブル C to L 2.0m





規格:MFi

コネクタ:USB-C to Lightning

ケーブル定格:60W(20V/3A)

データテンス速度:USB2.0(480Mbps)

材質:コネクタTPE,線材シリコン

発売日 : 2022年12月9日

品番 : PR-H301CL20-CB・PR-H301CL20-LV・PR-H301CL20-BB・PR-H301CL20-PG・

PR-H301CL20-LY・PR-H301CL20-CL

価格 : 2,440円(税込・送料込)



■多摩電子工業(tama's)とは

バッテリー、充電器製造の国内実績が高く、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。



■会社概要

商号 : 多摩電子工業株式会社

代表者 : 代表取締役 長谷川 智之

所在地 : 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

設立 : 1976年3月

事業内容 : 携帯電話関連商品製造販売

自動車電装品製造、デジタルオーディオ、PC周辺機器製造販売、電子機器設計製造販売

資本金 : 2,000万円

URL : https://tamadenco.co.jp



