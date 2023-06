[東洋べバレッジ株式会社]

<SMITH TEAMAKER / スミス・ティーメーカー>は生涯を通してアメリカのティー文化の再興に尽力したスティーブン・スミスが2009年に創業した、ポートランド発のスペシャルティ・ティー ブランドです。世界各地の厳選した茶葉や原料を直接調達し、卓越したブレンド技法によってバランスの取れた奥行きのある味わいのティー(紅茶・緑茶・ハーブティー)をご提供しています。またブランド創立時から安心・安全にティーをお楽しみいただけるよう原料のトレーサビリティを徹底し、世界中の生産者からフルリーフ(茶葉やボタニカルをありのままの状態)で直接購入した原料を、ポートランドのアトリエにて少量ずつ丁寧にブレンドしています。



間も無くやってくる、蒸し暑い夏。つめたく冷えた美味しいSMITH TEAMAKERのアイスティーは、豊かなティーの香りとしっかりとした味わいで、暑くほてった体を癒しリフレッシュしてくれます。SMITH TEAMAKERのアイスティーは世界中の信頼できる生産者から厳選した材料のみを取り寄せ、味を最大限に引き出すようフルリーフでブレンドしているため、ストレートはもちろん、お酒を使用したカクテルなどアレンジドリンクにしてもしっかりとした味わいが感じられることが特徴です。



この度、紅茶・緑茶・ハーブティーをベースに、フルーツなどユニークな材料を使用したシグネチャー アイスティー6種に、ブラックベリーやオレンジピールがブレンドされた見た目にも華やかな「ブラックベリージャスミン アイスティー」が今年も加わります。毎年4月から7月に収穫された希少な最高級のシルバーティップを、ジャスミンの花のつぼみと共に保管し香りを移して使用する香り高いブレンドが、今年も6月23日(金)より数量限定で販売できることになりました。 この春開催した渋谷スクランブルスクエアPOPUPでも人気を博し完売したこちらのアイスティーを、この機会にぜひお楽しみください。



No.76 ブラックベリージャスミン アイスティー

4,320円 (1L用サシェ10包) *数量限定発売



中国の福建省で栽培された、繊細さとフローラルさをあわせ持つ最高級のジャスミンシルバーティップを主体に、ブラックベリーの甘みやオレンジピール、マンゴーをトッピング。サファイアのような色合いはバタフライピーの花の美しさから生み出され、レモンを少しツイストすると魔法のようにバイオレット色に変化します。グアバやルバーブのようなほのかな甘みと宝石のような美しいカラーは、きっとあなたを虜にするでしょう。



個性豊かなフレーバーが気軽に楽しめる、お試しサイズ「アイスティーサンプラー」も発売



「アイスティーサンプラー」 1L用各2包入り ¥960 (税込)



アイスでも繊細な味わいや爽やかさがしっかりと楽しめる紅茶や、ジューシーなフルーツフレーバーが楽しめるノンカフェインティーなど、ユニークな味わいが揃うSMITH TEAMAKERのアイスティーは、素材の色が映え見た目も美しく、氷を浮かべたグラスにフレッシュなフルーツやハーブを飾ると、より一層華やかな印象になり夏の気分を盛り上げます。この夏、個性豊かなそれぞれのティーをお気軽にお楽しみいただける、サシェが2包入ったお試しサイズの販売を6月23日(金)より開始します。 また様々な味わいと香りがスミスの旅に連れ出してくれるアイスティーサンプラー 6種セットのご用意もございます。気分やシーンによって異なるティーを楽しみたい方や、色々なフレーバーを試してみたい方におすすめです。



SIGNATURE ICED TEA 【シグネチャー アイスティー 】(全6種類)

全て 3,640円/ 1L用サシェ12包



紅茶 / ブラックティー



【No.46 エクセプショナル アイスティー 】

突き抜けるくっきりとした爽やかさと香りが最大の魅力のアイスティー。アイスティー用に特別に厳選したフルリーフのアッサム、セイロンをブレンド。ドライアプリコットやオレンジピールのニュアンスをお楽しみ頂ける、文字通り「エクセプショナル(他に類を見ない)」アイスティーです。



【No.35 ジンジャーピーチ アイスティー】

厳選されたインド産とスリランカ産のブラックティーを軸に、大地の香りがするジンジャー、フレッシュなピーチ&ネクタリンをトッピングすることで、満足度の高いリッチなボディとフルーツの甘みによる余韻が見事なペアリングを実現。シーズンを問わない、年中楽しめるアイスティーに仕上がりました。



緑茶 / グリーンティー



【No.81 パイナップルグリーン】

フルボディーの中国産珍眉茶(佂炒りした緑茶)にパイナップル・ピーチ・バニラを組み合わせることで、スッキリとした味わいの中にトロピカルなエッセンスが組み込まれたブレンドが完成。南の島でバケーションしているような気分が楽しめるかも。



【No.93 メディテレーニアンミント】

生き生きとした味わいが楽しめる珠茶(緑茶)にフレッシュでくっきりとしたアメリカ北西部産ペパーミントをブレンド。さっぱり、そしてスッキリしている味わいは、夏の地中海で海風にあたっているかのような爽快な気分にさせてくれます。



ハーブティー / ハーバルインフュージョン



【No.42 ハイビスカスマンゴー】

SMITH TEAMAKERの1番人気のアイスティー。ジューシーなハイビスカスフラワー、オレンジピール、滑らかなルイボスと太陽のように眩しいマンゴーが加えられたカフェインフリーのインフュージョン。ハイビスカスの酸味とマンゴーの甘みによるペアリングは、燦々とした太陽の下で喉を潤せる味わいに仕上がりました。



【No.66 パシフィックレモングラス】

レモングラスとシトラス、そしてゴールデンカモミールの組み合わせによる、夏にピッタリな新たなカフェインフリーなインフュージョン。仕上げにアメリカ北西部産のペパーミントを加えることで、ライトなボディでありつつも、しっかりと喉を潤すことができる爽やかな味わいに完成しました。



HOW TO BREW ICED TEA

アイスティー抽出のコツ



SMITH TEAMAKERでは、アイスティーの抽出方法としてお湯を使用し濃くティーを抽出した後、お水を足して希釈する方法を推奨しています。フレーバーの観点から、軟水を使用し常温での保管がおすすめです。冷蔵庫での保管は紅茶に含まれる成分(カテキンやタンニン)が結晶化し白濁してしまい、せっかくの風味を損なってしまう可能性があります。召し上がる際に水(氷水)を入れてお楽しみください。

より詳細な抽出方法やポイントは、SMITH TEAMAKER公式サイトをご参照ください: https://smithtea.jp/pages/iced-tea-method



*価格は全て税込表示となります。



ABOUT SMITH TEAMAKER スミス・ティーメーカーとは

スティーブン・スミス について

スティーブン・スミスは、スターバックスでチャイティーの開発を手掛け、世界中のコーヒーショップにチャイを普及させたことで知られる、アメリカの伝説の紅茶職人。スペシャルティ・ティーの代名詞となった「Stash/スタッシュ」や、「TAZO/タゾ」を世に送り出した彼が、長年の経験や生産者との関係性によって実現させたのが「SMITH TEAMAKER / スミス・ティーメーカー」です。



