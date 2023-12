[NPO法人Farmers Market Association]

“誰もが、充分に良い食べ物を食べれるよう、農家の人から直接わけて貰えるファーマーズマーケット。Les enfants du Marche.マーケットの子供達から。”



NPO法人Farmers Market Association(代表:諸橋洋勝)にて、2023年の最終開催日となる12月24日(日)にFOOD TO THE PEOPLEを開催します。



今年1年無事に終えられること、そして農家さんをはじめとする食の作り手、マーケットに関わる全ての方々への感謝と共に、美味しく楽しくフードを味わう。そんな1日です。会場ではアーティストによるライブも実施。なお、12月23日(土)・24日(日)の両日10時ー16時でFarmers Marketと同時にINTO CRAFT OUR LIVESも開催しています。







新潟のお米農家・萱森農園さんのもち米を使って行うライブ餅つき。



開催概要

名称:FOOD TO THE PEOPLE

日時:2023年12月24日(日)のみ開催 10:00 - 16:00

*フードは無くなり次第終了。マーケットは土日両日共に通常開催

場所:Farmers Market開催会場中央スペース

参加費:無料

主催:NPO法人Farmers Market Association

公式Instagram:https://www.instagram.com/farmersmarketjp/

ニュースページ:https://farmersmarkets.jp/food-to-the-people-2023/



食材協力 / 参加料理人 / 企画協力







53farm / BRØD / Citron et citron / DEENEY'S TOKYO / Hot sauce bar / JUN'S PASTA / Kikusumi / momoGファーム / montara / muumuu coffee / Natural Craft Shop / LIBER / POSキッチン / Tamaki Ishii (藁作家)/ アグリ行里川 / グリーンバスケット / ココ・ファーム・ワイナリー / コーヒー豆 イースト / さがみこ有機畑 / スパイスハウス / せんい生活 / タクマオガワ(四谷三丁目・Gallo) / タバジビエ / どまんなか野菜 / バグラス北総農産 / ヒデズコーヒー / フジヤマペッパー / ポットハウス / みどり荘 / やまきぬ ぷちのうえん / ワイズストア / 小の久 / 猪本典子 / 大矢知史 /萱森農園 / 芥子屋四郎 / 米乃内山 / 紀州わかやま松本ヒロシ / 匂坂玲子(R's)/ 佐倉ファーマーズ / 佐藤農園 / 自然農園TOM / 菅谷密造 / 高橋一聡(Do One Good代表)/ 中島農園 / 野毛山カレー食堂 / 野島二郎(野島商店) / 未森薪窯製造 / 聞香飲店 / 有機八百屋メルカド / ラ・ファリーヌ奥田

etc.



当日のフードに使用するのは、農家さんをはじめとする出店者さんにご協力いただいた食材たち。



フードカートや飲食店に薪窯製造を行う千葉・未森薪窯製造さん。当日は写真のモバイル窯で、パン職人による焼き立てパンが味わえます。



FOOD TO THE PEOPLEについて







“誰もが、充分に良い食べ物を食べれるよう、農家の人から直接わけて貰えるファーマーズマーケット。Les enfants du Marche.マーケットの子供達から。”



2015年の大晦日、渋谷区の神宮通公園での初開催から8年。今となっては年末恒例の、そして私たちFarmers Marketの一つの大きなコミュニティーの理想的な在り方を体現する大切な日となっているFOOD TO THE PEOPLE。



人々の食をよくする。その大きな使命のもとに開催するこの場所で、国籍や年齢、性別、肩書きを越えて、互いに損得なしに関わり合いながら、その場に集まる誰もに、オープンに食事を振る舞う。



今年1年無事に終えられること、そして農家さんをはじめとする食の作り手、マーケットに関わる全ての方々に感謝を込めて、共に美味しく楽しくフードを味わう。そんな1日です。



このFOOD TO THE PEOPLEへの関わり方や参加の仕方は多様です。当日の参加者として、あるいは食材の寄付、フードの調理サポートや事前の告知、準備や片付けなど。量や内容を問わず、思い思いの形で、できうる範囲でお力添えをいただけたら嬉しいです。



もちろん、はじめてお越しくださる方や、お子さまから大人の方までどなたでも大歓迎です。2023年最終開催日となる今週末12月24日(日)を、1年で最高な日として一緒に過ごせることを楽しみにしています!



会場を盛り上げるアーティストによるライブ







参加予定アーティスト:浮(ぶい)/ pʜonΦnoʜq (フォノノフ) / JAZZ LIVE / ナカザ アイリ / WEASEL



過去の開催動画









本リリース、取材等に関するお問い合わせ先

NPO法人Farmers Market Association

info@farmersmarkets.jp(担当:田中、拝原)

各種問合せ:https://farmersmarkets.jp/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-19:46)