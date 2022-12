[株式会社tierra]

12月11日(日)に品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」にて、SDGsを身近に感じる制作ワークショップを、株式会社JTBと共同開催しました。



株式会社tierraが運営するエシカル系セレクトショップ「THREE Life(スリーライフ)」は2022年12月11日に品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」にて、株式会社JTBとコラボワークショップを開催いたしました。







SDGs体験プロジェクトでオリジナルトートバック製作







株式会社JTBが主催する『JTB地球いきいきプロジェクト』が戸越銀座エリアで開催されました。品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」をメイン会場として、五感をフルに使って環境やエコを学び、製作体験を通してSDGsを身近に体感できます。そして、まち歩きで戸越銀座を楽しむという盛りだくさんなプログラムです。





今回のプログラムの中でTHREE Lifeは、オリジナルトートバック製作のワークショップを実施しました。



無地のトートバックに布用クレヨンを使って絵を描き、世界に1つだけの作品をつくります。オリジナルトートバックを持ち歩くことで、レジ袋の使用を減らし資源やCO2排出削減につながります。



大人から子どもまで幅広い年代の方々が参加されました。

トートバッグが配られると、それぞれ考えたデザインを夢中になって描いている様子でした。



◯ 色塗りが大変だったけど楽しかった(小学生・男性)

◯ 大人でも楽しめました(50代・男性)

◯ 買い物に行く時に楽しみになります(30代・女性)

◯ 吹奏楽で楽譜を入れるのに使いたいと思います(中学生・男性)



参加者の声として、以上のような感想をいただきました。



2023年4月には、使い捨てプラスチックごみの削減を伝えるため、品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」とともに『みつろうラップ作り』の親子ワークショップを開催予定です。



ぜひご参加ください。





THREE Lifeの活動について









サスティナブルについて考え、エシカル消費を推し進めるための活動としてワークショップを隔月で開催しています。



これまでにマイ箸づくりやオリジナル扇子づくりを行い、多くの方からご好評をいただいております。今後の開催予定は公式LINEアカウントおよび公式Instagramにて配信いたしますので、ぜひご登録ください。



企業様とのコラボもしておりますので、お気軽にご相談ください。



THREE Life(スリーライフ)について







THREE Lifeは「親・子ども・わたし。三世代に渡って、地球にも家族にも自分にも優しいエシカル系セレクトショップ」です。

「エシカル」「オーガニック」「ナチュラル」の3つをテーマに、オーガニックな商品を中心とした安心・安全な原材料や生産地へのこだわり、地球環境への配慮がされているコスメやフード、ベビー用品を含むライフスタイルグッズなど約300アイテムをご用意しております。

オーガニックな商品を中心としたラインナップと、鍼灸サロンのサービスも行っており、健康も仕事も美容も家庭も全部手に入れたい人に日々の活力をご提供致します。

エシカルに地球と共に。



オーガニックな自然さと共に。



ナチュラルに自分らしく。

「ここに行けば健康になれるお店」を目指した、オシャレでかわいいセレクトショップを戸越銀座よりお届けします。



【店舗情報】



■ 住所: 〒142-0041 東京都品川区戸越2丁目4-2フェリースカーザ1階

■ 営業時間: 11:00-19:00

■ 定休日: 毎週火曜日

■ TEL: 03-6451-3923

■ 公式HP

https://life205.com/

■ Online Shop

https://threelife-online.com

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/three_life_togoshiginza/

■ LINE公式アカウント

https://lin.ee/m5XjA0w



