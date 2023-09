[株式会社モナトカ]

株式会社モナトカ(東京都文京区、代表取締役:渡邉潤平)は、モナコインチェーン上で発行される(N)FT「モナカード」とChatGPTを利用したWebブラウザゲーム「Knights of Monadom」(以下、モナダム)に、新機軸「魔法カード」を導入しました。









いままでのユルイ雰囲気はそのままに、より戦略的に!







モナダムのバトル展開はChatGPTが進めてくれます。

ですので、プレイヤーとしてはちょっと物足りない部分がありました。

今回、魔法カードを導入することにより、デッキ構築、プレイングにおいて、プレイヤーの選択肢の幅が広がり、より戦略的なバトルを楽しむことができるようになりました。



モナダムのゲームシステムは独特であるため、魔法カードの効果も独特なものになっています。

その中のいくつかをご紹介します。









萌奈王戦



モナダム将棋タイトル最高峰「萌奈王戦」第5期第1局。



【魔法の効果】

バトル内容が将棋対決になる。



イラストレータ 百太さん( https://twitter.com/momotan011 )















胃腸薬ガストロブレイズ



胃腸の不調、ガストロブレイズでブレイクスルー!



【魔法の効果】

胃腸薬ガストロブレイズを一瓶手に持つ。



イラストレータ 小林さん( https://twitter.com/Cp4fJp )















モナコイン・リリアナヴィジョン



これこそが正統なるモナコイン。



【魔法の効果】

いままでの通貨の価値がゼロになり、新しい通貨が台頭する。



イラストレータ ぼりゅーむそるとさん( https://twitter.com/vsalt88 )















愛と憎しみのパラドックス



愛と憎しみはうらおもて。



【魔法の効果】

自分または相手のなまえ、プロフィール文字列を置換する。(愛、慈愛⇔憎しみ、祈り⇔呪い、いのり⇔のろい)



イラストレータ るのさん( https://twitter.com/ru_lunon )













MONA-1グランプリ



モナダム界のお笑い頂上決戦!



【魔法の効果】

バトル内容がお笑いバトルになる。



イラストレータ えんがわさん( https://twitter.com/bol66EA6l4SbGwY )













フリースタイル・コンクラーヴェ



次期ラップエンペラーを決めるための負けられない闘い!!



【魔法の効果】

バトル内容がラップバトルになる。



イラストレータ なかむらまきさん( https://twitter.com/petomakinnu111 )













魚座🐟午後九時方向114光年



待ち合わせ、遅れないで!



【魔法の効果】

はるか遠くに魚座が見える宇宙空間でバトルを行う。



イラストレータ けいとさん( https://twitter.com/KATE_necology )













モナダムに関する過去のプレスリリース



ChatGPTとモナカードで融合召喚!新感覚AIカードバトルゲーム「Knights of Monadom」誕生!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000100288.html



ChatGPT&モナカードゲーム「Knights of Monadom」一般クリエイターカード登録受付開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000100288.html





X(旧Twitter)



モナダム公式アカウント: https://twitter.com/NitesOfMonadom

ハッシュタグ: #KnightsOfMonadom #モナダム





自分が作ったカードで遊べる、作ったカードを自由に売れる!





モナダムは、昨今話題のPlay to Earnではなく、「Pay to Play, Create to Earn」を謳っています。

遊ぶなら対価を払う、その代わり、価値あるものを創って稼ぐという当たり前のことです。



遊ぶためには少額のモナコインが必要です。(※1)

ChatGPTのAPIを利用するのに従量コストがかかるということもありますが、一部の重課金プレイヤーにコストを押し付けることなく、サービスを受ける人すべてに公平に負担していただくという考え方です。



その代わり、モナダムでは、誰でもゲーム用カードを発行、販売できます。(※2)

イラストとしての価値を持つモナカード(※3)に、ゲームで使えるという新しい付加価値を付けて販売することができます。

もちろん、自身でつくったカードで遊ぶこともできます。



【モナダム対応カード作成のポイント】



■モナダムのナイト(キャラクター)がどう戦うかは、プロフィール次第です。プロフィールは自由に決められる(※4)ため、「ボクの考えた最強のナイト」をつくることができます。

■発行枚数を決めたり、販売することも自由にできます。

■登録カードは、コンピュータが使うこともあります。カード詳細画面には、クリエイター情報を掲載する欄がありますので、コンピュータ対戦をきっかけにクリエイターに興味をもち、カードを購入したり、外部のクリエイターサイトを訪問するということも十分考えられます。

■モナカードは、パブリックチェーン上のトークンですので、特定のプラットフォームに縛られることなく販売、送付、保存ができます。



一般クリエイター登録カードの例



イラストレータ 柏岡さん



X(旧Twitter): https://twitter.com/lavender867

pixiv: https://www.pixiv.net/users/87004207

もなこっと: https://monacotto.monatoka.com/redirect?mainaddress=MSoeai4UYp1cBaCHfedoi48XdL1z69nzE4

もなぱれっと: https://monapalette.komikikaku.com/shops/109568788_6E828E05





バトル勝利に貢献するカード、おもしろバトル演出を狙ったカード、クリエイター自身をアピールするカードなど、ユニークなカードの登録申請をお待ちしています!

登録申請は、ゲームサイト上から行うことができます。



※1 現在1プレイ0.2MONA(2023年9月27現在の一般的なレートで約12円)です。利便性を考慮し、事前にモナコインでモナトカポイントを購入していただきます。(ゲームサイトで購入できます。)

※2 ゲーム用カードにするには、当社による審査・登録が必要になります。審査・登録は有料です。現在1種20MONA(2023年9月27日現在の一般的なレートで約1,200円)

※3 モナカードはモナコインのブロックチェーン上で発行されるFT(Fungible Token), NFT(Non-Fungible Token)で、さまざまなイラストレータが、オリジナルイラストやコミュニティ内で愛されている"モナキャラ"などのカードを作成、販売、配布しています。(モナカード公式サイト https://card.mona.jp/ )

※4 ガイドラインを守っていただく必要があります。





【モナダムオダイ】トミーガンを持つ慈悲深き尼僧







現在、以下のキャラクターのイラストを描いてモナカードにして申請すると、先着100名様のカードを、無料でモナダム対応カードとして登録するというイベントを行っています。(同名カードのバリエーションとして登録します。)



なまえ:

トミーガンを持つ慈悲深き尼僧

プロフィール:

どんなひどい仕打ちを受けても赦す慈悲深さを持っているが、彼女の持つトミーガンはどうかわからない。口癖は「私は許そう。だが...」





応募作品









イラストレータ うころさん( https://twitter.com/ukorosi )











イラストレータ ももポリーさん( https://twitter.com/roshi_momopoly )





応募期限は、2023年12月31日まで。詳細はこちらをご覧ください。

https://spotlight.soy/detail?article_id=s86ezvgkv



奮ってご応募ください。





ゲーム対応カードは「もなこっと」で!









Knights of Monadom対応カードは、モナカード・マーケットプレイス「もなこっと」で購入できます。

また、もなこっとでは、モナカードを販売することも可能ですので、ゲーム用自作カードの販売にも利用できます。

現在、決済手段は、モナコインのみです。



サービスサイト

https://monacotto.monatoka.com/



モナコイン(N)FT「モナカード」のマーケットプレイス「もなこっと」が誕生!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000100288.html





モナコインは「もなちぇん」で!







モナコインは複数の日本国内の暗号資産取引所で扱いがあるため比較的入手が容易ですが、「もなちぇん」を使えば、暗号資産取引所の口座開設も不要です。

もなちぇんでは、日本円連動ステーブルコインJPYC(※5)を売って、モナコインを入手することができます。

お試しで、Knights of Monadomを遊んでみたいという方には、もなちぇんがお勧めです。





もなちぇん使ってみた





サービスサイト

https://monachen.monatoka.com/



モナコインでJPYCが買える・売れるサービス「もなちぇん」。取引上限額が500MONAにアップ!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000100288.html



※5 JPYC株式会社( https://jpyc.co.jp/ )が発行するブロックチェーン技術を利用した自家型前払式支払手段。日本円に連動したステーブルコインであり、 1JPYC = 1円換算で、直接的・間接的に各種ギフト券、電子マネー等に交換できる。



会社情報・お問い合わせ先







株式会社モナトカは、「モナコインを世の中に広める」とか、そうゆう仕事をする会社です。

モナコインを通じて、暗号資産の普及を促進していきます。



代表取締役: 渡邉潤平

所在地: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1本郷信徳ビル7階 HashHub内

設立: 2022年2月1日資本金: 5,000,000円

事業内容: 前払式支払手段の販売・買取、モナカードのマーケットプレイスの提供、モナカードを利用したゲームの提供 等

会社HP: https://monachen.monatoka.com/aboutus

問い合わせ先:

mail: contact@monatoka.com

X(旧Twitter): https://twitter.com/m6a_monatoka



