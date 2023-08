[チームジョイ株式会社]

「未公開」「秘宝」系ファンよ、集まれ!



アジア最大級の動画配信プラットフォームの1つであるiQIYI(アイチーイー)は、本日、【iQIYI "トンデモ映画" 大作戦】というキャンペーンを開催することを発表しました。残暑厳しい夏をクーラーの効いた室内でお楽しみいただけるように、通常、有料のVIP会員しか視聴できない "トンデモ映画" 10作品を無料配信する 【iQIYI 夏の祭典 トンデモ映画特集】と、iQIYI内すべての作品が2週間見放題となる【VIP会員体験コードプレゼント】のWキャンペーンを展開いたします。







「未公開」「秘宝」系ファン必見!こんなのあったんだ!【iQIYI "トンデモ映画" 特集】







イケメン俳優が多数出演する中国時代劇や、タイの現代ドラマが人気を集めるアジア最大級の映像配信プラットフォーム iQIYI(アイチーイー)ですが、それ以外にもサスペンスやバラエティと多種多様な作品群が数多く配信されています。そんな中、今回は「巨大クモ」・「怪獣」・「深海モンスター」が大暴れ! 四つ目のクモとの戦いが観られる『ゴールデン・スパイダー・シティ』や、美人が蛇に化ける『奇門遁術II』など、この夏、スリル満点、心を揺らすトンデモ映画の数々をピックアップ!

あわせて、映画を思う存分味わっていただくために、【iQIYI "トンデモ映画" 大作戦】キャンペーンの開催が決定!通常はVIP会員限定配信の "トンデモ映画" 作品を、期間限定で無料でご鑑賞いただけます!さらに、対象作品以外のVIP会員限定作品をご覧いただけるVIP会員体験コードを抽選でプレゼント! ぜひこの機会にご参加ください。



【iQIYI "トンデモ映画" 大作戦】キャンペーン開催!





<キャンペーン1.>:"iQIYI 夏の祭典 トンデモ映画特集"

「"トンデモ映画" 特集」対象作品を期間限定で無料開放!

➤無料配信期間:

2023年8月19日(土)11時 ~ 9月19日(火)19時(日本時間)



<キャンペーン2.>:" VIP会員体験コードプレゼント"

抽選で10名様に<2週間・iQIYI見放題VIP会員体験コード>をプレゼント!

➤お申込み方法:

1. iQIYI公式Twitterをフォロー

2. キャンペーンに関する投稿を引用リツイート

3. #トンデモ映画 のハッシュタグをつけて投稿



公式Twitter @iQIYI_japan

https://twitter.com/iQIYI_japan



➤応募期間:<8月18日(金)~8月31日(木)>

➤抽選結果発表:抽選応募期間終了後、当選された方にTwitterのDMにてお知らせします。



※注意事項:

1.VIP会員体験コードの有効期間は2023年12月31日までとなります。

2.VIP会員体験コードの使用には、iQIYIアカウントの作成が必要となります。

3.本キャンペーンは日本国内のみのユーザーを対象とします。



【iQIYI 夏の祭典 トンデモ映画特集】対象作品一覧





『奇門遁術II』

数千年もの間封印されていた鬼神が解放され、天下を守るために奇門派は戦いに臨む!





『深海のモンスター』

得体の知れない深海モンスターが船の実験室から脱走!



『シー・モンスター』

血に飢えた謎のモンスターや狡猾な海賊組織との戦いに主人公が奮闘!



『川獣~BEAST IN RIVER~』

川獣が川から飛び上がり、岸辺の村で大暴れ!



『深海からの脱出』

研究室に潜めたオオサンショウウオが突然変異!人を傷つけて無人島へ逃げ出した!



『ゴールデン・スパイダー・シティ』

地下のゴールデン・スパイダー・シティで、主人公が異星文明の謎を解き明かす!



『魂喰いのクモ』

龍門は蜘蛛の襲撃に遭い、朗炎は毒に侵され、町全体が危機に陥る!



『奇門遁甲II』

流浪の盗賊だった主人公が「霧隠門」と怪物天邪との争いに巻き込まれ、窮地に追い込まれる!





『魂が還る夜』

交通事故で意識を失ってしまった主人公は、夢の中で不気味な怪奇現象に出くわす!



『搬山流派』

軍閥に脅かされ、搬山道人がその真相を探るために古墳探検に向かう!





<オンライン視聴方法>

iQIYI公式プラットフォーム https://www.iq.com/?lang=ja

「トンデモ映画」を検索し、対象作品をご覧ください。



<公式アプリのダウンロード>

QRコードをご利用ください。



<ホームページ> https://teamjoy.co.jp/tondemomovie/









※画像を使用する際は、下記のコピーライトをお使いください。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.





チームジョイ株式会社



日本と中国他アジア各国を結ぶNo1映像コンテンツ・プロデュース企業を目指し2019年に設立。アニプレックスと共同配給した『羅小黒戦記』、ブシロードと共同配給した『白蛇:縁起』といった中国アニメーション映画を連続して大ヒットさせ注目を集める。2022年にはブシロード、トムス・エンタテインメントなど国内屈指のアニメーション関連企業からの出資を発表。iQIYIのプロジェクトのほか、アニメ(『ミニ豆ちゃん』『Re:STARS』)の日本版製作、中国大ヒット小説『悪童たち』(原題:壊小孩)を原作とした実写映画『ゴールド・ボーイ』の製作など多くのプロジェクトが進行中である。





iQIYI(アイチーイー)



アジア最大級の動画配信プラットフォーム。

中国本土のサービスを母体としながら、シンガポールに国際本部を設立し、世界191か国でサービスを提供している。日本でも大人気のワン・イーボー(王一博)主演の『超能力チーム~僕らのおかしな青春~』、ユー・シューシン(虞書欣)、ワン・ホーディ(王鶴棣)主演の華流ファンタジー『蒼蘭訣』をはじめ、タイのイケメン男性恋愛ドラマ『Gen Y The Series』など、ここでしか観られない有力コンテンツが毎月新たにリリースされている。



