OpSec Security(読み:オプセックセキュリティ、本社:英国、日本支店:東京都中央区、代表者:セルバ・セルバラトナム)は、2023年9月27日(水)に「模倣品から『ジャパンクオリティ』を守る取組み」と題し、哺乳器の世界市場シェアNo.1 ピジョン株式会社の事例紹介ウェビナーを開催いたします。



ピジョン社は日本で誕生し、60年以上に亘る赤ちゃんの哺乳研究に基づいた哺乳器を代表とする育児用品のほか、マタニティ用品を製造販売。設立以来高い品質と安全性にこだわり続けています。1960年代にはアジア進出も果たし、現在、哺乳器は世界約90カ国以上で発売されており、多くの消費者から支持を得て、世界No.1の哺乳器のシェア(※)を獲得し、模倣品業者からも注目を浴びています。



近年のコロナ禍の影響で人々が店頭からオンラインへ購買行動が移る中、どのようにして偽ブランドとピジョン社は戦ってこられたのでしょうか。プロジェクト立ち上げの苦労話から、実績として取り組みが実を結ぶまで、ご担当者より体験談を赤裸々にお話頂きます。

※Global Baby Bottles Market 2021 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2026



「模倣品から『ジャパンクオリティ』を守る取組み」

スピーカー ピジョン株式会社 経営戦略本部 法務部 知的財産権グループ

福安 純平氏



国内の特許事務所にて知財分野のキャリアをスタート。そこでは、特許担当者として大手電機メーカーの特許権利化業務に従事しながら、四国の分室も兼任。特許のみならず意匠、商標、著作権、契約など知的財産全般にわたる業務に7年間にわたって従事しました。

その後、ピジョン株式会社に転職。現在は特許事務所では扱うことのできないライセンス交渉や国内外の係争事案、戦略策定などの重要業務に従事しています。また権利化のための優れた発明の発掘業務も担当しており、幅広い視点から知的財産を支える役割を果たすべく努めています。

最近では、知財部門の存在感を高めるために、定期的な報告会をボードメンバーに提案しています。「過去の経験を活かしつつ、常に新たなチャレンジに挑戦し続け、組織の成長と発展に貢献していくことを志しています。私の体験談が、少しでも模倣品対策に悩まれる方のご参考になれば幸いです。」



「OpSec Security 最新情報と、ピジョン社へのQ&Aセッション」

進行 オプセックセキュリティ



こんな方へお勧めします

模倣品、偽ブランド、知的財産権・商標権侵害や、ブランド棄損にお悩みのブランドオーナー様

グローバル企業の知財部・ブランド開発部・海外営業部にご勤務の方

ブランドセキュリティ、オンラインブランドプロテクション、製品上で真贋判定が可能なセキュリティラベルの導入にご関心を持たれている企業の担当者様



OpSec Groupは、ブランドと知的財産の管理・保護におけるグローバルリーダーです。ブランド・IPの権利化からその収益化、ライフサイクル管理に及ぶ一連のサービスを提供します。世界で5千を超えるブランドを顧客に持ち、オンラインからオフラインまでブランド・IPの保護と、価値向上の実現をサポートしています。OpSec Security日本では定期的にセミナー/ウェビナーを開催し、知財やブランドプロテクションの業界で働く方に役立つコンテンツをお届けしています。







【開催概要】

開催日時:2023年9月27日(水)14:00~15:00

開催形式:Zoomによるオンライン配信 ※事前登録制

参加費:無料

定員:500名

主催:OpSec Security

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。



【お申し込み方法】

イベント申込ページ(https://opsecsecurity.zoom.us/webinar/register/5016937989673/WN_J1PK4a9MTVy-wcnx5al0AQ)より必要事項を記入しお申し込みください。

同業他社や本セミナーへの参加がふさわしくないと当社が判断した場合や、フリーアドレスや個人のメールアドレスでお申し込みされた場合、参加をお断りする場合がございますので予めご了承ください。

お問合せ japan@opsecsecurityonline.com(イベント事務局)



主催:オプセックセキュリティ日本について

OpSec Groupは、ブランドと知的財産の管理・保護におけるグローバルリーダーです。企業がCI、アイデアや発明等の資産の価値を最適化、収益化し、また保護することを、テクノロジーを駆使したさまざまなサービス、製品、ソリューションを通じて支援しています。メディア、テクノロジー、スポーツ、アパレル、消費財、工業製品など、世界で最も有名な約5,000のブランドや政府、金融機関が、商標、技術、製品、コンテンツ等の物理的およびデジタル資産、それらを含むブランドポートフォリオの実現と価値向上、また完全性の確保を支援するOpSec Groupを信頼しています。2023年4月にOpSec Groupはデンマーク王国の知的財産管理・保護のリーディングカンパニーであるZaccoを買収しました。ブランド保護と強化のリーダーであるOpSec Securityの事業に加え、ブランド・IPの権利化からその収益化、ライフサイクル管理に及ぶ一連のサービスを提供します。



【会社概要】

社名:OpSec Security(オプセックセキュリティ)

本社所在地:40 Phoenix Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 0AD, United Kingdom

代表取締役:Selva Selvaratnam

事業内容: 模倣品・オンライン詐欺被害対策、ブランドとIPの管理・保護・強化の為の製品ソリューションの提供

設立: 1982年

HP:https://www.opsecsecurity.com



