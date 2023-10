[株式会社ベクトル グローバル本部]

株式会社ベクトル(本社:東京都港区、代表取締役:西江 肇司、東証プライム:6058)のベトナム現地法人であるVector Group Co. ltd.(所在地:ベトナムホーチミン、DIRECTOR:吉岡裕太、以下「ベクトルベトナム」)は、日本企業のベトナム市場進出をサポートすることを目的に、企業進出に関わる業務ニーズに応えるべくテストマーケティングプラットフォーム「TRY VIETNAM」をリリースいたします。煩雑で単独で行うのは難しいテストマーケティングをプラットフォーム化したことにより、コストの透明性向上と企業様の海外事業展開のスピードアップにコミットします。









サービスの特徴と背景





昨今の円安を受け海外市場への展開を狙う企業が増えている中、ポストチャイナとしてベトナムが近年注目されています。しかし、海外進出の際には言語面や実際に市場に受け入れられるのかどうか等、様々な不安要素が発生します。また、海外展開を行う際には、綿密なリサーチを行った上で準備をする必要がありますが、ベトナムに関して公表されている情報はまだまだ少ない状態です。

このような状況に不安を感じている日系企業のニーズにお応えできるテストマーケティングプラットフォームとして、ベクトルベトナムは「TRY VIETNAM」をリリースいたしました。スピード感が求められるグローバルビジネスのフィールドでは、対応の遅れが原因で競合国に先を越されチャンスを逃してしまうことも多く、日本企業の課題の一つとなっています。一方で日本企業のプロダクトは海外の消費者から高く評価されており、市場参入のチャンスはまだまだ十分にあると考えられます。



アジアNo.1 のPR会社のグループ企業として、様々な企業のサポートを経験してきたベクトルベトナムが運営するTRY VIETNAMは、過去の実績やデータから日本企業側のニーズとベトナムのビジネスシーン特有の問題点を把握し、プラットフォーム上でサービスパッケージを提供することで、海外進出を考える企業のスピーディーな海外事業展開を実現。さらに進出後のマーケティング支援までを含む将来の事業展開を見据えた包括的なサポートをご提供いたします。



サービス内容





企業より提供される製品を用いてBtoB、BtoC双方へのアプローチを行ない、ベトナム市場における実際の反応や受容性に関するデータを取得、レポート化することで進出の判断や戦略策定にお役立ていただけます。BtoB、BtoCそれぞれのサービス内容は以下の通りです。



■サンプルショールーム&ビジネスマッチング<BtoB>

サンプルショールームに常設展示

ベクトルベトナムオフィスに併設しているサンプルショールームに製品を常設展示。バイヤーに訪問いただき、御社の製品を実際に見て・試していただきます。キッチン設備もあるため、食品関係も調理した上で提供が可能です。また、バイヤーからサンプルを見たいといった問い合わせがあった際には即座にサンプルを発送。ベトナム語での商品説明を実施いたします。



ビジネスマッチングの実施

ベクトルベトナムは数多くのビジネスマッチングを手掛けております。その中で獲得した現地ネットワークを活用して、確度の高いバイヤーとの商談をセッティングし、手間や行き違いといったリスクを大幅に削減することができます。ベクトルベトナムからファシリテーターとしてバイリンガルスタッフが立ち会うことで、スムーズな会議の運営を行ないます。





■ベトナム最大のEコマースサイトSHOPEEとの連携<BtoC>

ECサイトへの登録・ライセンス取得サポート

ベトナム最大のECプラットフォームであるSHOPEE内に店舗を持ち日本の新製品の販売を専門とする <Cho Nhat> での販売も実施可能な体制を整えております。また、販売に向けたベトナムでのライセンスの取得のサポートもパッケージに含まれている他、様々なマーケティングプランを実施いただけます。





明瞭な料金体系、オープン記念で50% OFF





通常テストマーケティングや進出支援に関わるサービスは都度お見積もりとなるため料金が不明瞭なことが一般的です。TRY VIETNAMでは、発生するニーズをパッケージ化することにより全ての価格をプランごとにオープンにしています。

さらに、この度サービスのリリースを記念して、全プラン50%OFFの特別価格での提供を開始します。詳細は公式ウェブサイトをご参照ください。(2024年1月・先着20社まで)





今ベトナム進出を考えるべき理由





2014年以降ベトナムの実質GDP成長率は年間6~7%で推移していました。コロナ禍の2020年、2021年はやや落ち込みましたが、マイナス成長に陥る国が多い中ベトナムはプラス成長を維持してきました。また、2022年以降はコロナ規制を撤廃し、経済を優先した方針を打ち出すことで2022年第1四半期には5.03%の経済成長率まで回復しており、2045年までに高所得先進国入りすることを掲げるなど、ベトナムは世界中からビジネス面での注目を集めています。

現地の日系企業への調査でも、今後1~2年の事業展開の方向性について、ベトナムでは「拡大」と回答した企業が60.0%(前年比4.7ポイント増)、「縮小」もしくは「第三国へ移転・撤退」は合わせてわずか1.1%で、「拡大」と回答した企業の割合はASEANで最大となっています。





今後も引き続き重要視されていくベトナム市場での、日系企業のはじめの一歩を「TRY VIETNAM」はスピード感をもってサポートいたします。



<お問い合わせ>

詳細については、TRY VIETNAM 公式ウェブサイトをご参照いただくか、以下の連絡先までお問い合わせください。



【TRY VIETNAM公式サイト】

https://try-vietnam.jp/



【ベクトルベトナム 会社概要】

会社名 : Vector Group Co., Ltd.(ベクトルベトナム)

住所 : 23 Do Quang, Thao Dien, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Director: 吉岡 裕太

URL : https://vectorgroup.vn/



【株式会社ベクトル 会社概要】

会社名 : 株式会社ベクトル

住所 : 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設立 : 1993 年3 月30 日

代表者 : 代表取締役 西江 肇司

資本金 : 3,038百万円(2023年7月18日現在)

事業内容: マーケティング分野における戦略的PR

URL : http://www.vectorinc.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-15:46)