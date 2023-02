[前橋園芸株式会社]

2月1日~4月27日まで最新グランピング施設に半額で宿泊できるキャンペーンを開始。本場フィンランド式のバレルサウナやドッグラン付のお部屋など様々なプランをご用意しております。







群馬県沼田市にある ”THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬 白沢” は、本社を前橋に置く造園会社”前橋園芸株式会社”が運営しております。

地元の皆様や多くの方々に支えられながら今年で創業53年を迎えることができました。

人と人との繋がりを大切にし、地域の魅力創出のお手伝いをさせていただくことが我々の使命であり喜びでもあります。

自宅に庭を持つことが難しくなってきて日頃から自然を享受できる空間が少なくなってきている時代にこそ、造園会社として新たな自然空間をご提案ことが求められていると考えます。









そんな気持ちを込めて…

マイクロツーリズムをテーマに "冬の大感謝祭” を開催いたします!!



「住んでよし、訪れてよし。」

住んでいるからこそ、もっともーっと群馬県の魅力に触れて新たな一面を発見してみてください。



『せっかくの旅行』だからこそ群馬県の魅力を再発見してみませんか?







"冬の大感謝祭” 企画内容



・実施期間 :2月1日~4月27日チェックイン分まで(土曜&祝前日は対象外)

・対象者 :群馬県在住の方

・金額 :正規金額より50%OFF

・決済方法 :現地決済(現金またはカード)

・参加方法 :公式HPからのご予約限定

・対象プラン:グランピングプラン全て

公式HPリンク↓

https://www.thefiveriversfineglamping.com



【ご予約の際の注意事項】

※複数県からお越しの場合、群馬県在住の方のみ適用。

※現住所が確認できる顔写真付証明書類を必ずお持ちください。

※ご予約の際、備考欄にキャンペーン適用希望者の人数、お名前を必ずご記入ください。

※全国旅行支援との併用不可







雄大な自然を肌で感じられる空間



グランピング&キャンプ場の複合施設で2022年4月にOPENしました!

施設全体を囲うように白沢川が流れ、春には新緑、夏には無数のホタル、秋には紅葉、冬には雪景色、といった四季折々の魅力を全身で感じることができる自然溢れる空間となっております。





また施設内にはグランピング宿泊者専用のインフィニティプールやフィンランド式バレルサウナなど、よりグラマラスな体験ができるアクティビティもご用意しております。



チェックイン後からチェックアウトまで、

アルコールを含むドリンク飲み放題の嬉しいオールインクルーシブスタイル!!(一部条件あり)



日常の喧騒から離れ、非日常空間での至れり尽くせりな贅沢時間をぜひお過ごしください。







地産地消 豪華なグリルディナー&オリジナルハンバーガーに舌鼓



グランピングの醍醐味の1つといえばお食事は外せません!

スタッフ厳選こだわりのメニューをご用意しております。



夕食は大きな鉄板で焼き上げる、鉄板焼きグリルディナー。

群馬県産赤城牛や福豚など地場産の美味しいお肉はもちろん、お食事をより楽しく彩ってくれるお料理やお酒もご用意しております。

あなたが一流シェフになって豪快に焼き上げれば歓声が上がること間違いなし!

笑いの絶えない素敵な夜をお約束いたします。



朝食には、FIVE RIVERS 特製オリジナルハンバーガーをご用意。

赤城牛のパテと地元パン屋さんのバンズを、ご自身の好きな組み合わせで完成させてお召し上がりください。

きっと大人も子供も朝から大興奮。









プラン詳細





【客室タイプ・料金】

◎プールビューグランピングサイト

・プールリゾートプラン1泊2食&貸切サウナ付き 正規料金¥36,000~ → 50%offで ¥18,000~

・プールリゾートプラン1泊2食 正規料金¥33,000~ → 50%offで ¥16,500~



◎専用ドッグラン付きグランピングサイト

・専用ドッグラン付きプラン1泊2食&貸切サウナ付き 正規料金¥36,000~ → 50%offで ¥18,000~

・専用ドッグラン付きプラン1泊2食 正規料金¥33,000~ → 50%offで¥16,500~

※愛犬1頭につき追加料金









■前橋園芸株式会社について

当社は造園会社としてお客様の日常に彩りを添えるお手伝いをさせていただき、創業53年を迎えることができました。庭園やエクステリアデザイン、インドアグリーン、生花、サウナ、プールなど多岐にわたり多くのお客様よりご愛顧いただいております。

2022年4月より群馬県沼田市にて、グランピング施設とキャンプ場が併設する『THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING 群馬白沢』の営業を開始いたしました。





【施設概要】

施設名:THE FIVE RIVERS FINE GLAMPING群馬白沢

所在地:〒378-0121 群馬県沼田市白沢町高平2540-5

交 通:【車】東京方面より 関越自動車道 「沼田IC」から約15分

事業主:前橋園芸株式会社

公式ホームページ:https://www.thefiveriversfineglamping.com/

Instagram:https://www.instagram.com/thefiverivers_fineglamping

予約方法:ご予約は公式サイトで承ります。

お客様からのお問合先:公式ホームページより公式LINEまたはお電話にてお問合せください。

※当施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した運営に努めています。



