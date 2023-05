[Ogury Japan株式会社]

”クッキーレス社会におけるデジタル広告の未来”



広告主や広告会社はクッキー・IDに信頼性のリスクがあると考えているにもかかわらず、調査データによるとクッキー・IDレスの手法については、認知が進んでいないことが分かった。





2023年5月11日 - クッキーレス・IDレスに対応したペルソナ・ターゲティング広告をグローバルに展開するOgury(Ogury ltd.、日本法人 : Ogury Japan株式会社)は本日、IT市場調査会社のIDC(International Data Corporation) に委託し、1,000名の主要な広告主と広告会社の役職者を対象とした”クッキーレス社会におけるデジタル広告の未来” に関する調査を行いました。その結果、回答した役職者の大部分 (60%) は、ユーザーを追跡する機能がまもなく時代遅れになると考えていますが、そのうち40%は広告IDやクッキーによらないターゲティングテクノロジーについて詳しくないと回答しました。

IDのない世界へ

今回の調査で60%の広告主が、ユーザートラッキングはブランドの信頼性を損ねるリスクと考えていることがわかりました。そのうち 56%は、クッキーやIDがユーザーのプライバシーを脅かすと考えています。さらに 60%は、クッキーやIDが廃止されるまで時間の問題であるという事を認識しています。



一部のマーケティングの意思決定者は、Googleが2024年末までにChromeで正式にサードパーティークッキーの廃止を待つ方針を持っています。しかしながら今後、廃止までに得られる情報は精度が低いデータになってしまいます。すでにAppleのSafariやFirefoxではサードパーティーのクッキーが利用できず、今後ユーザーがトラッキング設定を一括拒否することが加速し、オプトイン比率全体もますます低下していく事が予測されています。





広告主はIDやクッキーの代替準備が十分では無いという結果に

「サードパーティクッキーの段階的廃止に伴って、どのような対応を検討していますか?」という質問に対し、回答者の32%はAdTech サプライヤーを変更すると答えました。そのうち64%は、サードパーティクッキーや個人データの収集に依存しないサプライヤーに予算を増やすと述べました。しかし、すべての回答者のうち41%は、クッキーなどのIDを利用しないターゲティング手法をあまり理解していないか、全く知らないという結果になりました。



これは、IDやクッキーに頼らないターゲティングソリューションを提供するAdTech企業にとって大きな機会を表しています。ただそうしたAdTech企業は業界においてまだ一般的ではなく、クッキー・IDレスの技術の理解を得るのが難しいため、そうした認知を広める必要があります。





唯一の懸念点は拡張性

本調査によると、広告主はIDやクッキーに頼らない広告でも適切なターゲットに規模を拡大しながら到達できると考えています。実際、広告会社の意思決定者の2人に1人 (51%)、広告主の61%がサードパーティクッキーの段階的廃止が行われても引き続き適切なターゲットにアプローチができると楽観視している傾向が見えます。



つまり、多くの広告主はクッキーレスの代替や新しい選択肢について詳しくないという問題以前に、そうしたソリューションがクッキーの代替としてどのように日々のマーケティング活動に影響し、どのようにターゲットオーディエンスに到達するのに役立つのか明確なプランを持っていない事が分かります。



意思決定者の決断の時

IDCのAssociate Research Director, European Customer ExperienceであるVan Valdez氏は次のように述べています。

「広告主と広告会社は、クッキーの代替技術を活用するための手引きとなるガイドラインを必要とし、革新的な新しいパートナーを探しています」「しかしながら、多くの場合、この高度な技術的な領域は非常に不透明である場合があります」



Ogury CEOのGeoffroy Martinは以下のように続けます。

「確かに広告主はこのプライバシーの波がどれほど巨大で影響力があるか真に見えていないように思えます。クッキーレス・IDレスに対応したアドテクの主要なプレイヤーの一つとして、Oguryはマーケティングの意思決定者に、どのような選択肢があるかを提示していく必要があります。 私たちはクッキーやIDを必要としない技術を開発し、広告主が個人データを収集または使用せずに、ターゲットに大規模に到達できるようにしています。こうした独自のアプローチにより、広告主や広告会社はこの新しくチャレンジングな広告時代をリードするために必要な手法を選択肢として持つことができます」





