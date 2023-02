[fbd株式会社]

IPを活用した企業の新規ビジネス開発を手掛けるfbd株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤本大輝、以下fbd)は、2023年2月1日(水)付でエグゼクティブアドバイザーにプレステージビューティーおよびラグジュアリー業界で活躍された向井透氏が就任したことをお知らせします。エグゼクティブアドバイザー向井氏の就任により、ブランディング・マーケティング戦略の強化や企業ビジョンの実現を通じて、さらなる事業成長の加速化を図ってまいります。







■エグゼクティブアドバイザー向井透氏の経歴

「人や社会に貢献できる仕事をしたい」という想いから化粧品業界に進み、資生堂~エスティーローダーまで国産、外資ブランドなど様々なチャネルやブランドの営業およびマネージメント経験を活かし、エルメス、ボビイブラウン、ベアミネラルなどの経営・戦略・マーケティングの舵取りを行なう。直近ではLVMH(株)(ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー)グループの高級機械式時計「タグ・ホイヤー」の社長としてブランド価値の向上、LVMHコスメティックス ビューティーベンチャーズの社長として「ロエベパルファム」の日本市場導入を指揮。また、ビジョナリーパートナーとして「経営者のビジョン実現をサポート」、実体験を通して「SDGs、CSRの企業、団体の取組アドバイス」を行なう。



■エグゼクティブアドバイザー就任の背景

当社では、「我々は今ある何かと新しい何かを紡ぐ」をミッションに、クライアントを成功へ導くブランドクリエイションファームです。IPを活用した企業の新規ビジネスの開発や、D2C(Direct to Consumer)事業を展開しております。近年、実店舗にとどまらずSNSやECサイトなど幅広いチャネルを活用し、ブランドが消費者に対してプロダクトを直接的に販売する、D2C(Direct to Consumer)事業を展開する企業が数多く登場しております。新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛にともなうSNS、ECの利用時間増加の影響もあり、今後もさらなる拡大が見込まれております。向井氏にはブランディング・マーケティング領域の事業戦略や企業ビジョンの実現に関するアドバイスに加え、当社のさらなる事業拡大に向けて参画いただきます。



■向井さんよりコメント

これまでのプレステージビューティーやラグジュアリー業界で培ったブランディング・マーケティング戦略の知見を、日本の新興企業の成長のために活かしたいと思い、参画いたしました。fbdは2021年に設立されたばかりの企業ですが、企業アライアンスを強化し、あらゆる企業のブランドを創出することにより、時代のニーズに沿った新しい価値を提供してまいります。



■IPを活用した企業の新規ビジネス開発について

IPを活用し新規ビジネスの開発から、企画・マーケティング戦略、クリエイティブ戦略、経営企画・営業管理/IPソリューション構築、法務・契約関連までトータルサポートしております。2021年5月には、世界中の大手ラグジュアリーブランドやホテルなどの空間演出を手掛けるフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をプロデュース。また同年、株式会社阪急阪神百貨店 阪神梅田本店2階フロアの香り『SCENT OF THE ONE“TERRACE”(セント オブ ザ ワン テラス、通称“テラスの香り”)』を開発し、12月に商品化。SNSで話題となり、即完売になるなど、世界にひとつのオーダーメイドの香りで、企業ブランドとそのストーリーを独創的に表現する事例となりました。2022年7月には、アーティスト「赤西仁」をミューズに起用したサプリメントブランド『the ITNA(イトナ)』をプロデュース。



■『SCENT OF THE ONE』について https://scentoftheone.com/

世界中の大手ラグジュアリーブランドやホテルなどの空間演出を手掛けるフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をプロデュース。香りの魔術師と言われる世界屈指の調香師シレノ・チェロニが世界中から厳選した最高品質のオーガニック100%を使用。THE ONEとは、誰かにとっての誰かの香り、そしてどこかの香り。香りとはその人自身のスタイルを表現し、生き方に意味を与えます。それは部屋というある意味の閉鎖された空間は香りを纏い、旅に出たかのような感覚へ誘います。

Instagram:https://www.instagram.com/scentoftheone/



商品名:SCENT OF THE ONE DIFFUSER

香りの種類:NULLE/AMBLE/ORANGE/L`EAU/CHÉRIE

価格:13,970円(税込)

内容量:200ml





■エイジングケアサプリブランド『the ITNA』について https://itna.jp/

アーティスト「赤西仁」をミューズに起用し、エイジングケアサプリブランド『the ITNA』をプロデュース。同商品は、10年以上の歳月をかけて誕生した和漢のジュエリーです。原料となるクロガリンガルは野生黒ショウガとも呼ばれ、気候や土質の違いから日本には存在せず、東南アジアの限られた地域でしか育ちません。この植物をサプリメントとして、安全にかつ安定的にお届けするため、10年もの歳月を費やしたインナーケアアイテムです。



商品名:ITNA 黒ガリンボトル

価格:16,280円(税込)

内容量:37.7g(1カプセル重量377mg×100カプセル)









■fbd株式会社について https://fbdinc.jp/whoweare

「我々は今ある何かと新しい何かを紡ぐ」をミッションに、クライアントを成功へ導くブランドクリエイションファームです。IPを活用した新規ビジネス開発や現存事業の課題解決を提案。企画・マーケティング戦略、クリエイティブ戦略、経営企画・営業管理/IPソリューション構築、法務・契約関連までトータルサポートしております。またクリエイターを活用したD2C(Direct to Consumer)事業を展開。



設立:2021年11月

所在地:東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者:代表取締役 藤本 大輝

資本金:800万円

事業内容:新規ビジネス開発サービス

ディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』やサプリメントブランド『the ITNA』などのD2C事業展開



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-00:40)